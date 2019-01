OL-guldvinder hævder, hun er blevet seksuelt misbrugt af træner

Skøjteløb. Den sydkoreanske speedskater Shim Suk-Hee anklager sin tidligere træner for at have misbrugt hende seksuelt. »Hun har holdt det hele for sig selv i frygt for, hvordan historien ville påvirke hendes familie og for at undgå at modtage trusler af Cho Jae-Beom«, siger speedskaterens advokat, Im Sang-Hyeok, ifølge Ritzau til AFP. Misbruget er foregået fra den nu 21-årige Shim Suk-Hee var 17 år og helt op til vinter-OL i Pyeongchang i februar 2018. Cho Jae-Beom, der nægter sig skyldig, har tidligere indrømmet, at han har slået atleter »for at forbedre deres præstationer«. Det forventes, at der falder dom 14. januar.

Fodbold. FC Helsingør, der sidste år rykkede ud af Superligaen, kan blive den næste danske klub, der kommer helt eller delvist på udenlandske hænder. 1. divisionsklubben oplyser i en pressemeddelelse, at den har stiftet et aktieselskab, hvor førsteholdet samt U17- og U19-holdene er blevet udskilt fra moderklubben. Bestyrelsesformand Finn Moseholm forventer, at selskabet vil få tilført et tocifret millionbeløb. »Vi har en gruppe af lokale investorer, der har vist stor interesse i at investere i klubben, ligesom vi har en udenlandsk investorgruppe, der har vist interesse i at købe op til 51 procent af aktierne«, siger Moseholm, og tilføjer, at der nu igangsættes en emission, hvor lokale får mulighed for at købe aktier i FC Helsingør A/S. Fire danske klubber har udenlandske ejere: FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Vejle og Fremad Amager.

Fodbold. AGF-anfører Pierre Kanstrups tid i den store Aarhus-klub kan meget vel være ved at rinde ud. Den 29-årige har kontraktudløb til sommer, og da han ikke har modtaget tilbud om forlængelse, kan han frit forhandle med andre klubber. »Jeg har ikke hørt noget, og da vi har rundet 1. januar, giver det vel en ok indikation på, hvad det er klubben vil. Det har jeg så taget til efterretning«, siger AGF-kaptajnen til Århus Stiftstidendes hjemmeside. Kanstrup har spillet 172 kampe i Superligaen for Brøndby, Sønderjyske og AGF.

Håndbold. Hvis det danske landshold skal spille om medaljer ved det kommende VM, bliver det til 10 kampe på 18 dage. Det er alt for mange, mener superstjernen Mikkel Hansen. »Der bliver spillet ekstremt mange kampe på meget kort tid. Det er en ting, man efterhånden snart må kigge på«, siger Mikkel Hansen til Ritzau.

Håndbold. Island må klare sig uden VM-topscoreren fra 2007, Gudjon Valur Sigurdsson, ved den kommende slutrunde i Tyskland og Danmark. Den 39-årige fløjveteran fra den tyske klub Rhein-Neckar Löwen, der har spillet 344 landskampe, har pådraget sig en knæskade.

Fodbold. Ved Asian Cup i De Forenede Arabiske Emirater chokstartede Turkmenistan med en tidlig scoring mod Japans VM-deltager, men ’de blå samuraier’ fik på to scoringer af Werder Bremen-angriberen Yuya Osako vendt kampen og sejrede slutteligt 3-2. I det andet opgør i gruppe F vandt Usbekistan 2-1 over Oman.

Tennis. Selv om Simona Halep ikke har spillet en tenniskamp siden US Open i oktober, har rumæneren bevaret sin position som nummer 1 på verdensranglisten. I nat gjorde 27-årige Simona Halep så comeback i Sydney International, hvor hun i første runde tabte 6-4, 6-4 til australieren Asleigh Barty. »Det var en god kamp med tanke på, at det er næsten fire måneder siden, jeg senest spillede. Jeg spillede tennis på et fint niveau. Hun spillede virkelig godt, så hun fortjente at vinde«, sagde Simona Halep, der har været ukampdygtig på grund af en rygskade, som hun intet mærkede sit. Sydney International er Haleps eneste kampforberedelse inden Australian Open, hvor hun sidste år tabte finalen til Caroline Wozniacki. Sydney International bød også på exit til amerikaneren Sloane Stephens (seedet 4). Kvalifikationsspilleren Yulia Putintseva fra Kasakhstan tog med 3-6, 7-6 (4) og 6-0 karrierens hidtil største skalp.





Foto: Rick Rycroft/AP Når Simona Halep tager hul på Australian Open, er det uden at have vundet en kamp siden oktober.

Når Simona Halep tager hul på Australian Open, er det uden at have vundet en kamp siden oktober. Foto: Rick Rycroft/AP

Direkte sport i tv Onsdag TV 2 Sport 7.30 Tennis: Sydney International (k) 2.00 Basketball: Houston-Milwaukee 5.00 Tennis: Sydney International (k) TV3 Sport 18.45 Fodbold: Monaco-Rennes 21.00 Fodbold: Paris SG-Guingamp 2.05 Ishockey: Chicago-Nashville 6’eren 20.45 Fodbold: Manchester City-Burton Eurosport 1 9.00 Tennis: Sydney International (m) 5.00 Tennis: Sydney International (m) Vis mere

Fodbold. Superligaklubben Vejle Boldklub har ophævet kontrakten med offensivspilleren Agon Mucolli et halvt år før tid. »Vi er ærgerlige over, at vi ikke i fællesskab med Agon kunne forløse det talent han besidder. Vi håber det bedste for ham i fremtiden og takker ham for indsatsen i Vejle Boldklub«, siger klubbens tekniske chef Jacob Krüger. Hos Randers FC har midtbanespilleren Jannik Skov Hansen fået ophævet sin kontrakt.