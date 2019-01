AGF sælger anfører og henter angriber - Brøndby køber ind i Tyskland

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.30 Håndbold: VM, Angola-Qatar (m) 20.30 Håndbold: VM, Egypten-Sverige DR2 18.00 Håndbold: VM, Argentina-Ungarn TV 2 Sport 9.00 Tennis: Sydney International (k) 15.30 Håndbold: VM, Japan-Makedonien 18.00 Håndbold: VM, Island-Kroatien 20.30 Håndbold: VM, Tunesien-Norge 4.00 Basketball: Utah-LA Lakers TV3+ 18.30 Inde-fodbold: KMD Cup TV3 Sport 20.45 Fodbold: Lyon-Reims TV3 Max 20.45 Fodbold: Leeds-Derby Eurosport 1 6.00 Tennis: Sydney International (m) 13.15 N. komb.: World Cup, langrend 14.00 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 17.45 Skihop: World Cup Eurosport 2 9.45 Nordisk kombineret: World Cup 11.15 Alpint: World Cup (k) 1.00 Golf: Sony Open in Hawaii Vis mere

Fodbold. Pierre Kanstrup er færdig i AGF og fortsætter karrieren i den tyrkiske bundklub Erzurumspor. Tidligere i denne uge erklærede den nu tidligere AGF-anfører sig undrende over, at AGF ikke havde tilbudt ham en forlængelse af den kontrakt, der havde udløb til sommer. »Når en dør lukkes, åbner der sig en ny, og jeg glæder mig nu til en ny udfordring i en ny og spændende liga. Jeg vil gerne sige tak til alle mine holdkammerater, trænere, stab, ledere og medarbejdere i AGF«, siger den 29-årige Kanstrup til AGF’ hjemmeside. Mens AGF i defensiven har sagt farvel til Kanstrup, er der nyt blod til angrebet, der har haltet i efteråret. I norske Sarpsborg har AGF derfor hentet Patrick Mortensen, som med henholdsvis 15 og 19 sæsonmål i 2017 og 2018 har vist, at han kender vejen til nettet. Danskeren har tidligere spillet for Fremad Amager, Brøndby og Lyngby.

Fodbold. Svenske Simon Hedlund er ny mand i Brøndby. Midtbanemanden skifter fra Union Berlin i den næstbedste tyske række på en aftale til sommeren 2023. »Jeg har haft et par gode sæsoner i Union Berlin, men i denne sæson har jeg savnet spilletid, og det offensive fodbold i Brøndby tiltaler mig rigtig, rigtig meget«, siger 25-årige Hedlund på Brøndbys hjemmeside.

Håndbold. Angola førte med to mål ved pausen mod Qatar i Royal Arena, men mændene fra Mellemøsten kom på omgangshøjde og førte 23-22 tre minutter før tid, inden afrikanerne trumfede med to scoringer og sejrede 24-23 i gruppe D-opgøret. VM’s første lille overraskelse er dermed en kendsgerning, idet Qatar for bare fire år siden fik VM-sølv I gruppe B vandt Makedonien 38-29 mod Japan.

Skisport.Russeren Alexander Loginov sejrede på skiskytterns 7,5 km ved World Cuppen i tyske Oberhof. Norges Johannes Thingnes Bø blev nummer to med et minus på 25sekunder efter at have skudt en gang forbi med sit gevær, mens russeren var fejlfri.

Tennis. Dette års Australian Open kan blive den sidste turnering med deltagelse af den britiske tennisstjerne Andy Murray. Det siger den tidligere verdensetter på et pressemøde i Melbourne fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Andy Murray døjer fortsat med smerter efter en hofteoperation for et år siden. »Ja, jeg tror, at der er en sandsynlighed for det. Helt sikkert«, siger en følelsesladet og tårevædet Murray på spørgsmålet om, hvorvidt han står foran sin sidste turnering på højeste niveau. Egentlig havde han tænkt sig at bide smerterne i sig frem til dette års Wimbledon-turnering. Men han tvivler på, at det bliver muligt.

»Wimbledon er stedet, hvor jeg gerne ville stoppe, men jeg er ikke sikker på, at jeg er i stand til at spille med smerten i yderligere fire eller fem måneder«, siger den 31-årige skotte. »Det gør for ondt. Jeg ønsker ikke at fortsætte med at spille på den måde«, siger han. Den triste udmelding fra en af de seneste årtiers største tennisspillere kommer efter et nedslående træningspas mod Novak Djokovic. Murray er faldet ned som nr. 230 på verdensranglisten. I 1. runde af Australian Open møder han den 22.-seedede spanier Roberto Bautista Agut, der for nylig vandt tureringen i Doha.

Olympisk. Sverige er klar til at afvikle vinter-OL i 2026, meddeler landets olympiske komite, der har afleveret den officielle ansøgning. Stockholm bliver OL’s hovedby, men OL kommer også til andre dele af Sverige og endda til Letland. Skihop vil foregå i Falun 250 km nord for hovedstaden, mens de alpine konkurrencer skal afvikles i Åre ca. 650 km fra Stockholm. Bobslæde og beslægtede konkurrencer vil blive placeret i Sigulda på den anden side af Østersøen. Milano/Cortina d’Ampezzo vil ligeledes afvikle vinter-OL i 2026. Legene vil blive tildelt i juni.

Doping. Hvis Den Internationale Olympiske Komite (IOC) vil have de to guldmedaljer tilbage, som den dopingudelukkede tidligere russiske bobslædepilot Alexander Zubkov vandt ved vinter-OL i Sotji i 2014, må de nærmest hente dem selv. For selv om Zubkov er udelukket og sat i dopingskammekrogen, har han fået en russisk rets ord for, at han kan beholde medaljerne. Det skriver AP. Rusland højeste civile ret i Moskva har nemlig givet Zubkov medhold i, at den mislykkede appelsag, som Zubkov havde kørende ved Den Internationale Sportsdomstol ikke foregik fair og derfor ikke kan anerkendes i Rusland. Alexander Zubkov har siden sluttet karrieren og er nu præsident i det russiske bobslædeforbund.

Fodbold. Selskabet Sjælland Sport & Event, der står bag Næstved Boldklub, får nye ejere. Således er et salg af Næstved Boldklub faldet på plads, lyder det i en pressemeddelelse. De to nye ejere af klubben bliver den tidligere tyske landsholdsspiller Fabian Ernst og Alex Quaye, der driver et fodboldakademi i Ghana. Ernst ser frem til ansvaret som klubejer og har store ambitioner. »Det har været vigtigt for os at finde en klub og en by, der har en fodboldhistorie. Her i Næstved fandt vi en klub, der har en rig historie. Det vil sige, at folk i byen ved, hvad det vil sige at spille med i den bedste række, og det er vores mål på sigt«, siger Fabian Ernst. Næstved ligger i øjeblikket nr. 5 i 1. division.

Tennis. Finalen i den stærkt besatte WTA-turnering i Sydney bliver et opgør mellem den lokale heltinde Ashleigh Barty og den mere erfarne tjekke Petra Kvitova. Fredag vandt Barty efter tre hårde sæt 6-7, 6-4, 7-5 over hollandske Kiki Bertens, mens Kvitova noget lettere slog hviderussiske Aliaksandra Sasnovich af banen 6-1, 6-2. Barty sendte i 2. runde topseedede Simona Halep ud af turneringen, mens Kvitova gjorde det samme mod den andenseedede tysker Angelique Kerber i kvartfinalen.

Cykling. Kasper Asgreen har forlænget sin kontrakt med Quick-Step, så den gælder til og med sæsonen 2021. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse. Asgreen kørte i 2018 sin første sæson for Quick-Step, der suverænt toppede World Tours rangliste for hold.

Fodbold. Superligaoprykkeren Esbjerg har forlænget kontrakten med forsvarsspilleren Jeppe Brinch, meddeler klubben fredag. 23-årige Brinch har fået en aftale gældende frem til sommeren 2022.