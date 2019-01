Nikolaj Øris spiller VM-kamp i aften som nybagt far

Direkte sport i tv Mandag 14. januar DR 1 20.15 Håndbold: VM, Danmark – Saudi-A. (m) DR2 17.30 Håndbold: VM, Norge-Østrig TV 2 Sport 15.00 Håndbold: VM, Tunesien-Chile 16.30 Håndbold: VM, Ungarn-Qatar 18.00 Håndbold: VM, Rusland-Tyskland 20.30 Håndbold: VM, Sverige-Angola 3.00 Cykling: Tour Down Under, 1. etape TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-St. Louis TV3 Max 21.00 Fodbold: Man. C.-Wolverhampton Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 19.45 Billard: Snooker, Masters 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 14.00 Billard: Snooker, London Masters 1.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Håndbold. Når Nikolaj Øris i aften er med på det danske VM-hold mod Saudi-Arabien, er det som nybagt far. Den 32-årige bagspiller fra Bjerringbro-Silkeborg forlod den danske VM-lejr og deltog ikke i søndagens træning, men efter kæresten er nedkommet natten til i dag, er slutrundedebutanten vendt tilbage og er således klar til at spille i Herning i aften.

Fodbold. Danskertrioen i Huddersfield skal have ny manager. David Wagner forlader holdet, der indtager Premier Leagues sidsteplads efter 15 nederlag i 22 kampe. »Vi havde ingen intentioner og at fyre David, men han kom selv og sagde, at han havde brug for en pause«, forklarer Huddersfields formand, Dean Hoyle.

Fodbold. Borussia Dortmund har skrevet en længerevarende kontrakt med den 19-årige argentiner Leonardo Balerdi, som den tyske topklub har hentet i Boca Juniors, hvor forsvarstalentet har spillet 5 førsteholdskampe.

Tennis. Den russiske superstjerne Maria Sharapova (seedet 30) var knusende overlegen i 1. runde af Australian Open i Melbourne, hvor hun besejrede briten Harriet Dart 6-0, 6-0 på en time. Maria Sharapova møder i 2. runde svenske Rebecca Peterson (nr. 62 i verden) og derefter formentlig Caroline Wozniacki. Det ser hun allerede nu frem til. »Vi skal begge igennem et par kampe inden da. Jeg forbereder mig på mange ting. Men det kunne være en god kamp«, lyder det fra Sharapova. Amerikanske Sloane Stephens (seedet 5)er videre efter sejr mod landsmanden Taylor Townsend, 6-4, 6-2. Tyske Angelique Kerber (2) slog slovenske Polona Hercog 6-2, 6-2. Nattens overraskelser i damesingle stod grækeren Maria Sakkari og amerikaneren Danielle Collins for. Sakkari slog den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko 6-1, 3-6, 6-2, mens Collins sendte den 14.-seedede tysker Julia Görges ud med 2-6, 7-6 og 6-4.

Tennis. I herresingle ved Australien Open i Melbourne fik Rafael Nadal (seedet 2) og fin start med sejr mod australieren James Duckworth 6-4, 6-3, 7-5. Sydafrikaneren Kevin Anderson (5) måtte bruge fire sæt på at slå franske Adrian Mannarino 6-3, 5-7, 6-2, 6-1. To mindre overraskelser indtræf i 1. runde. Amerikanske John Isner (9) tabte til landsmanden Reilly Opelka efter fire gange tiebreak 7-6, 7-6, 6-7, 7-6 i et opgør med i alt 87 serveesser – 47 til Isner og 40 til Opelka. Tjekkiske Tomas Berdych, der havde et 2018 præget af rygproblemer, viste stor styrke og slog briten Kyle Edmund (13) 6-3, 6-0, 7-5.

Tennis. Det danske kvindelandshold fik en hård Fed Cup-lodtrækning og skal i februar i Polen op mod værterne og Rusland. »Rusland med Kasatkina (Daria, red.) i spidsen har et stærkt hold og må papiret være favoritter«, siger Fed Cup-kaptajn Jens Anker Andersen. Caroline Wozniacki er en del af det danske Fed Cup-hold, men det er uvist, om verdensranglistens nummer tre stiller op i Polen. 6. til 9. februar.

Fodbold. Superligaklubben AC Horsens har købt offensivspilleren Louka Prip Andreasen i 1. divisionsklubben Hvidovre. Kontrakten gælder til udgangen af 2022.

Amerikansk fodbold. New England Patriots og den legendariske quarterback Tom Brady er for 8. sæson i træk klar til at spille finale i AFC-conference i NFL. Los Angeles Chargers blev slået 41-28. Brady ser nu frem til et møde med Kansas City Chiefs, der slog Indianapolis Colts 31-13. »Det bliver en god kamp. Chiefs er et godt hold, så vi får se«. Det bliver sjovt, Brady. Finalen i NFC-conference står mellem New Orleans Saints og Los Angeles Rams. New Orleans leverede et kæmpe comeback mod de forsvarende mestre Philadelphia Eagles, der var foran 14-0, men ikke scorede yderligere og derfor tabte 20-14 efter to touch down-kast fra quarterback Drew Brees og to field goals. LA Rams sejrede 30-22 mod Dallas.

Håndbold. Målmanden Andreas Palicka viste verdensklasse, da Sverige bankede Argentina med 31-16 ved VM. I Royal Arena førte svenskerne 15-10 ved pausen, inden Andreas Palicka helt tog pynten af sydamerikanerne, der havde overrasket med at spille uafgjort i deres første kamp mod Ungarn.