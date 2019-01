Karakterbogen: Bjørnen var længe om at vågne, men så skete der noget i Herning

Puha, det var en værre start. Norge havde slået Østrig med 10 mål, og nu skulle danskerne vise, at de bestemt kunne gøre det samme. For det skulle nødig hedde sig, vel?

Men efter efter kvarters spil første Østrig 4-2 mod de forbavsende tunge danskere, der i larmen fra de over 14.000 tilskuere formåede noget aldeles forbavsende: at bevæge sig rundt som trætte søvngængere uden kompas.

Det er sjældent at opleve et dansk landshold så tamt angrebsmæssigt – og havde det ikke været for et kompakt forsvar og strålende målmandsspil af Niklas Landin, kunne første halvleg være endt rigtigt dårligt. Men så skete der noget. Bjørnen vågnede af sit hi, eksemplificeret ved en aggressiv energiudladning hos spilstyreren Rasmus Lauge, der ikke ’ville finde sig i’ måltavlens fakta.

Og så kom Mikkel Hansen i gang, også Magnus Landin. Og det var nødvendigt, hvor tingene ikke fungerede for ellers altid pålidelige Lasse Svan på højre fløj. For første gang – og forhåbentlig eneste – må Svan indkassere et 0 (nul) for sin indsats.

Det hele endte med en sejr på 28-17. Ét mål bedre end Norge.





1. Niklas Landin 10

Den store målmand leverede endnu en strålende præstation. Han holdt mandskabet inde i kampen, da det gik værst til, og han krydrede sin indsats med at klare to straffekast. Hans spil vækker optimisme inden gruppefinalen mod Norge.

16. Jannick Green U.B.

Han kom på banen i de sidste minutter, men fik ikke spilletid til en karakter.

4. Magnus Landin 7

Venstrefløjen, der også i denne kamp måtte undvære makkerskab fra den fortsat skadede Casper U. Mortensen, brændte to forsøg fra meget spidse vinkler. Men ellers scorede han flotte 6 mål og bidrog stærkt til den komfortable sejr.

10. Nikolaj Markussen U.B.

Kom på banen i de sidste minutter, men ikke længe nok til en karakter.

Foto: Jens Dresling VM i håndbold: Østrig - Danmark. Danmarks Rasmus Lauge og Østrigs Gerald Zeiner.

11. Rasmus Lauge 7

Han satte brand i det danske spil, da det var stivnet. Turneringen har vist, at han er i topform, og at han er parat til at tage ansvar. Hans spil og attitude er af største betydning for landsholdets fortsatte succes.

FAKTA Karaktererne · 12: Fremragende præstation · 10: Fortrinlig præstation · 7: God præstation · 4: Jævn præstation · 02: Tilstrækkelig præstation · 00: Utilstrækkelig præstation · -3: Ringe præstation · U.b.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid)

14. Anders Zachariassen 4

Han havde en vigtig rolle i det danske 7-mod-6-spil og var meget arbejdsom, når han fik tildelt forsvarsarbejde. Man kan regne med Zachariassen.

17. Lasse Svan 0

3 afslutninger i træk – og 3 afbrændere. Hvad var dog det? Det er aldrig set før hos Svan, der normalt er sikkerheden selv. Han fik intet udrettet, og efter 16 minutter var det tak for i aften.

19. René Toft 7

Han var tilbage på banen, tilbage som styrmanden i forsvaret. Og han stod fast, havde godt overblik og fik også løftet præstationerne hos spillerne ved sin side. En god indsats.

21. Henrik Møllgaard 7

En rigtig god arbejdsindsats hos den store Aalborg-spiller, der befandt sig godt ved siden af sin faste makker. Han og René Toft giver forsvarstro inden kampen mod Norge.

22. Mads Mensah 2

Blev hevet ’ud og ind’ og fandt aldrig sin egen rytme. Han skal ordentlig i gang, og mod Norge kan der blive stor brug for hans fysik.

24. Mikkel Hansen 7

Det så ikke godt ud i starten med brændte skud og tekniske fejl. Men en stribe gode målgivende afleveringer og 4 scoringer efter pausen var med til at understrege Hansens betydning for holdet. Sammen med Lauge er Hansen Danmarks fyrbødere.

25. Morten Olsen U.B.

Kom på banen i de sidste minutter, men ikke længe nok til en karakter.