Danmark tager den fjerde storsejr på stribe

Puha, tænkte mange nok i Boxen i Herning og ude omkring ved tv-skærmene, da det danske håndboldlandshold i VM-kampen startede rystende svagt. Nu blev det ved forskrækkelsen efter den miserable indledning og med sejren på 28-17 over Østrig er der nu lagt i kakkelovnen til et mægtigt opgør mod Norge i morgen – en kamp, der gælder gruppesejren over retten til at tage fire point med over i mellemrunden.

Men det kneb nu ganske gevaldigt at komme op i det rette tempo mod Østrig inde gæsterne blev løbet over ende.

Inden da havde de få østrigske tilskuere taget sig til hovedet og kigget vantro til hinanden. Hvad sker der, spurgte deres udtryk, da deres hold 18 minutter inde i 1. halvleg førte 7-3 over Danmark. VM-værterne. De olympiske mestre.

Jo, der skete det, at det danske hold spillede grusomt nervøst og usammenhængende i de første knap 20 minutter af VM-kampen mod alpelandet.

Som det var tilfældet med Saudi-Arabien, havde Østrig stort held med at trække tempoet ud af kampen og spille ekstremt lange angreb.

Samtidig var den danske effektivitet forfærdelig dårlig. Holdet lavede tekniske fejl i de tre første angreb, men fik hurtigt spillet sig frem til nogle åbne chancer. Afslutningerne blev bare lidt for pressede, og dermed fik de danske spillere pludselig gjort Østrig keeper Kristian Filipovic til verdens bedste.

Han snuppede tre på stribe fra gennemrutinerede Lasse Svan, og Mikkel Hansen brændte alle sine fire forsøg – heraf et straffekast.

Ved 5-2 til Østrig tog landstræneren en timeout uden at de hjalp synderligt, men ved 7-3 til gæsterne vendte kampen.

Lasse Svan blev hevet ud på bænken, Nikolaj Jacobsen beordrede overtalsspil, hvilket betød, at Niklas Landin løb ud, når Danmark angreb, og dermed gav plads til en ekstra markspiller.

Det var et smart træk, for det sendte Danmark tilbage i kampen, mens Østrig i halvlegens resterende knap 12 minutter blot scorede en enkelt gang.

Danmark fik et par hurtige mål, Niklas Landin begyndte at tage fra i målet, og vupti gyngede Boxen pludselig, mens angrebene rullede ned mod Filipovic.

Kontraerne begyndte at sidde i skabet, og selv forsvarsklippen Henrik Møllgaard fik scoret på den konto. I alt scorede Danmark otte mål i de sidste 11 minutter før pausen, og Østrig havde meget svært ved at finde modtræk.

Patrekur Johannesson kiggede på kollega Nikolaj Jacobsen og sendte ligeledes syv markspillere på banen, men det havde langt fra samme effekt, som da danskerne foretog trækket.

Selv om det danske mandskab ’kun’ havde en føring på tre mål ved pausen, så var kampen knækket. Østrig havde mere end svært ved at komme frem til scoringer, og da samtidig det danske kontratog kom i om ikke vante omdrejninger så dog op i et hæderligt tempo, kunne de mange tusinde tilskuere begynde at sejle op ad åen.

Godt nok formåede Østrig at reducere til 15-12, men så begyndte det at gå stærkt den anden vej, og Danmark viste den forskel, der bør være mellem de to hold. Mellem et hold, der tabte til Chile og de olympiske mestre.

Det var især Rasmus Lauge, som drev spillet frem, og på en dag, hvor Mikkel Hansens skud ikke havde den vanlige kvalitet, slog Flensburg-spilleren også til som målscorer.

Mikkel Hansen var så i stedet god til at sætte medspillerne i scene og leverede en stribe målgivende afleveringer.

Med 10 minutter igen førte Danmark 23-13, og på det tidspunkt var Jeppe for længst trillet ud af baronens seng.

Danmarks trup mod Østrig bestod igen af kun 15 spillere. Venstre fløj Casper U. Mortensen er endnu ikke kommet sig over den knæskade, han pådrog sig mod Tunesien. Der foreligger ikke nogen prognoser for, hvornår Barcelona-spilleren kan spille.