Karakterbogen: Da den ene snublede, stod den anden fast – hallo, storspil af reserven Green

Ny sejr, men Ungarn blev ved at puste danskerne i nakken. Mikkel Hansen blev topscorer, men ude på banen var Rasmus Lauge bedste mand. Flot spil af ’Det Nye Forsvar’.

Ubesejret og et skridt nærmere VM-semifinalen. Nu mangler ’blot’ Egypten og Sverige.

Det spændende inden kampen var om det nye forsvar med Møllgaard og Hald i centerforsvaret – med Zachariassen som afløser – kunne stå for opgaven. Og om man i bagkæden kunne spille 60 minutter med tre højrehåndsspillere. Begge dele lykkedes. Men det lykkedes også i kraft af godt målmandsspil af Jannick Green, der var en bremse, når ungarerne rykkede tættere på.

Den tilbagevendte Henrik Toft fik kun meget lidt spilletid, men nu har han ’mærket’ turneringen og kan tage sin del i de kommende kampe. Ellers var det en kamp, hvor landstræneren brugte få spillere – han var tilsyneladende nervøs for, at det skulle gå galt med B-kæden. Inde på banen satsede han på de mest prøvede kræfter.

Og så viste også denne kamp, at det danske landshold har en fantastisk motor i Rasmus Lauge.





1. Niklas Landin 0

Sådan kan det også gå i håndbold. Den ene dag skraber man mod himlen, den næste tumler man rundt i kulkælderen. Efter et kvarter havde Landin kun hentet bolden ud af nettet, og det var jo ikke godt nok. Derfor blev han erstattet af Green.

16. Jannick Green 12

Efter at have været tilskuer i det meste af slutrunden fik Green chancen efter 15 minutter af Ungarn-kampen. Og han udnyttede den til et 12-tal og havde afgørende indflydelse på den danske sejr gennem en serie meget vigtige redninger. Storspil af målmanden, der tålmodigt har ventet på sin chance.

4. Magnus Landin 4

Han åbnede kampen med to smukke scoringer. Han havde en vigtig forsvarsopgave, skulle være en god støtte for midten. Han blev dog ramt af to udvisninger, den ene helt urimelig, og så turde landstræneren ikke holde ham på banen. Det gav chancen til Mortensen.

6. Casper U. Mortensen 2

Han scorede et enkelt mål, brændte også en chance – den første fra hans hånd ved VM. Fik ikke meget at arbejde med, da det danske kontraspil stort set var fraværende.

10. Nikolaj Markussen U.B.

Var kun på banen et kort øjeblik.

11. Rasmus Lauge 10

Lauge er holdets motor. Har stor styrke i pludselige temposkift og kropfinter, og så bliver hans sammenspil med Mikkel Hansen bedre og bedre. Tilsammen er de en dynamit-duo, og de udgør en væsentlig del af stilladset i den danske semifinaledrøm.

14. Anders Zachariassen 7

Han vokser sig mere og mere ind i turneringen. Scorede 4 gode stregmål, men brændte også 3 forsøg og fik en udvisning. Arbejdede glimrende som afløser for Simon Hald i midterforsvaret.

Foto: Jens Dresling VM i håndbold: Danmark - Ungarn. Danmarks Lasse Svan og Mads Mensah efter en scoring.

VM i håndbold: Danmark - Ungarn. Danmarks Lasse Svan og Mads Mensah efter en scoring. Foto: Jens Dresling

17. Lasse Svan 7

Højrefløjen kom tilbage i rampelyset, selv om han ikke fik meget at arbejde med. Men han fik 3 glimrende frispilninger og leverede pligtskyldigt 3 flotte mål. Desuden en god indsats i forsvaret, meget årvågen. Hans store rutine er meget værdifuld.

21. Henrik Møllgaard 10

Den nye styrmand i forsvaret efter René Tofts exit. Og han gjorde det aldeles strålende, godt bakket op af Simon Hald og Zachariassen. Var meget bevægelig med et godt overblik.

22. Mads Mensah 7

I højrebacken og venstrehåndsspilleren Øris’ fravær – sad skadet på bænken – blev det til meget spilletid til Mensah. Han arbejdede godt sammen med Hansen og Lauge, var aggressiv og havde et godt blik for spillerne på stregen.

FAKTA Karaktererne

· 12: Fremragende præstation · 10: Fortrinlig præstation · 7: God præstation · 4: Jævn præstation · 02: Tilstrækkelig præstation · 00: Utilstrækkelig præstation · -3: Ringe præstation · U.b.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid)



23. Henrik Toft U.B.

Var på banen i et kort øjeblik.

24. Mikkel Hansen 7