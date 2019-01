Danmark tager endnu et skridt mod en VM-semifinale

Danmark fortsætter kursen mod VM-semifinalen, for heller ikke Ungarn kunne bremse hjemmeholdet. Sejren på 25-22 var den 6. på stribe og yderligere to mod henholdsvis Egypten og Sverige i mellemrunden sender helt sikkert danskerne i medaljekampene.

Kampen mod Ungarn afslørede dog et lidt metaltræt dansk hold, og landstræner Nikolaj Jacobsen trak store veksler på ganske få spillere.

Mads Mensah, Rasmus Lauge og Mikkel Hansen udgjorde gennem næsten samtlige 60 minutter den danske bagkæde, og særligt den trio ser nok med glæde frem mod en fridag ovenpå strabadserne.

Mens det i kampen mod Norge var kaptajnen Niklas Landin, der gennem tre fjerdedele af opgøret pillede pynten af de norske skytter, så var den rolle mod Ungarn overladt til Jannick Green, der fik vist sin store klasse og fik oprejsning efter den pauvre indsats mod Saudi-Arabien i den indledende gruppe.

Det var en arbejdssejr, men da der manglede et par minutter kunne publikum rejse sig og klappe de to point hjem.

Danmark skulle forsøge at få forsvaret op i omdrejninger efter styrmanden René Tofts skade, og det gik udmærket i de første 30 minutter, hvor Ungarn blev holdt nede på 10 mål.

Alligevel var det med lidt hakkende spil, danskerne kom i gang mod de ikke uefne ungarere, der dog som deres modstander var svækket af en række skader.

Der manglede lidt flow i det det danske angrebsspil i starten, og kontrafasen var helt fraværende. Det skyldtes primært, at Niklas Landin ikke havde en eneste redning i de første 15 minutter, og han blev derfor afløst af Jannick Green.

Skiftet havde den ønskede virkning, for Green lagde ud med to redninger, der resulterede i to danske mål, og senere havde han yderligere to parader – heriblandt en på straffekast.

Ungarn startede med den 37-årige superveteran Laszlo Nagy på højreback, men den tidligere mangeårige Barcelona-storspiller var og er langt fra fordums styrke, så han forlod banen igen omkring midtvejs i halvlegen.

Det ungarske spil er bygget meget op omkring stregspilleren Bence Banhidi, der med sin store fysik skabte ravage i det danske forsvar. Det lykkedes dog til en vis grad at neutralisere Banhidi, og som 1. halvleg skred frem, begyndte Danmark langsomt at tage afstand.

Anders Zachariassen scorede et par mål fra stregen, men brændte også et par åbne chancer, så det blev igen Mikkel Hansen og Rasmus Lauge, der skulle stå for størstedelen af målene.

Mikkel Hansen var sikker på straffekast, og Rasmus Lauge havde flere gennembrud og gode afleveringer til holdkammeraterne, som gav udbytte i form af mål. Derfor kunne Danmark gå til pausen foran 15-10, og alt åndede fred og fordragelighed.

Mikkel Hansen blev dansk topscorer med 6 mål. Foto: Jens Dresling

Så vågnede Nagy pludselig op, og Ungarn begyndte at røre på sig, mens det danske hold kæmpede for at finde løsninger i angrebet.

Det var ikke let mod en sejt kæmpende modstander, men det lykkedes dog igen at finde Anders Zachariassen inde på stregen, og Flensburg-spilleren kvitterede med en jætteindsats i begge ender af banen.

Føringen på fem mål holdt generelt med lidt plus og minus, og da der resterede 10 minutter førte Danmark 22-17. Så kunne de 15.000 tilskuere i Boxen jublende bryde ud i ’Midt om natten’.

Landstræner Nikolaj Jacobsen valgte at spille meget smalt, og Nikolaj Øris, genkomne Henrik Toft, Morten Olsen og Johan Hansen så blot på.