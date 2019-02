Storklub raser: Det kan godt være, at de er verdensmestre, men deres ledelse er dårlig

Direkte sport i tv Lørdag 2. februar TV 2 16.10 Håndbold: Aalborg-GOG (m) TV 2 Sport 10.45 Cykelcross: VM, junior (m) 12.45 Cykelcross: VM, U23 (m) 14.45 Cykelcross: VM (k) 16.15 Basketball: Stevnsgade-Aabyhøj (k) 18.15 Basketball: Horsens-Svendborg (m) 23.00 Basketball: Detroit-LA Clippers 2.30 Basketball: Boston-Oklahoma TV3 Sport 8.20 Langrend: Toblach-Cortina 15.30 Fodbold: Bayer L.-Bayern M. 18.30 Fodbold: Schalke 04-Gladbach 20.30 Fodbold: Waasland-Beveren – Genk 1.05 Ishockey: Toronto-Pittsburgh TV3 Max 13.30 Fodbold: Tottenham-Newcastle 15.30 Fodbold: Hertha Berlin-Wolfsburg 18.30 Fodbold: Cardiff-Bournemouth 6’eren 16.00 Fodbold: Chelsea-Huddersfield Canal9 10.00 E-sport: Finland-Danmark 11.00 E-sport: Norge-Sverige 12.00 E-sport: Norge-Finland 13.00 E-sport: Danmark-Sverige 14.00 E-sport: Sverige-Finland 15.00 E-sport: Danmark-Norge 16.00 E-sport: Nordiske mesterskaber Eurosport 1 9.45 & 13.00Alpint: Slalom (k) 11.00 Alpint: World Cup, styrtløb (m) 14.00 Skiskydning: Junior-VM, sprint (k) 15.00 Nordisk k.: World Cup, langrend 15.30 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, German Masters Vis mere

Håndbold. Storklubben FC Barcelona skyder med skarpt efter ledelsen i Dansk Håndbold Forbund (DHF). Årsagen er, at Casper U. Mortensen blev skadet under VM og nu skal opereres. Det vil udløse en pause på op til et halvt år. Det har DHF ifølge Ekstra Bladet bare ikke fået kommunikeret på tilfredsstillende facon til spanierne. »Det kan godt være, at de er verdensmestre, men deres ledelse er dårlig«, siger Barcelona-træner Xavi Pascual til det spanske medie Betevé. DHF-sportschef Morten Henriksen forklarer, at to skanninger af Mortensen gav to forskellige resultater. Skanningen under VM var positiv, mens skanningen efter VM viste et andet og mere negativt resultat.

Fodbold. 4 sekunder nåede Ascoli og gæsterne fra Lecce af deres kamp i den italienske Serie B fredag aften. Kampen blev nemlig afbrudt, da Lecce-spilleren Manuel Scavone uheldigt blev slået bevidstløs i en luftduel. »Både spillerne i Lecce og på vores hold var enige om, at det ikke var nødvendigt at fortsætte kampen. Vi var alle rystet og uroliget af hændelsen«, skriver Ascoli-direktør Gianni Lovato på Instagram.

Amerikansk fodbold. 22-årige Hjalte Froholdt håber på en karriere i NFL og er via en invitation eftertragtede forfest til NFL-draften kommet et lille skridt tættere på. Selvtilliden fejler heller ikke noget. »Jeg havde forventet det for at være helt ærlig. Jeg synes selv, at jeg er på et højt niveau, og jeg er god nok til at blive inviteret«, siger fynboen, der i 4 år har spillet college-bold i Arkansas. NFL-draften – seancen, hvor klubberne kan vælge nye unge spillere – finder sted til april.

Fodbold. Yussuf Poulsen og RB Leipzig hentede yderligere point på fjerdepladsen i Bundesligaen, da klubben fredag besejrede Hannover 96 3-0 på udebane. Dermed har RB Leipzig 37 point.

Håndbold. Verdensmester Johan Hansen blev topscorer med 8 mål og guldkollegaerne Nikolaj Markussen og Nikolaj Øris scorede 6 og 2 gange, da BSV fredag aften sejrede 32-26 mod TMS Ringsted. 2.306 tilskuere så på.