Bombe under nyt rostadion ved Bagsværd, der næppe bliver VM-klar

Når verdensmesterskaberne i kano og kajak afvikles på Bagsværd Sø i august 2021, bliver det næppe med et splinternyt rostadion som kulisse. Det står efterhånden klart, efter at en kendelse i Nævnenes Hus har skabt uvished om projektet og dets tidsplan. Det skriver TV 2 Lorry.

Efter indsendte klager over byggeplanerne fra forskellige naturorganisationer har Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttet at ophæve de dispensationer til opførelsen af det nye stadion, som projektet ellers fik tildelt af Fredningsnævnet i foråret sidste år.

Med den begrundelse, at Fredningsnævnets afgørelse lider af væsentlige mangler, har Miljø- og Fødevareklagenævnet sendt sagen tilbage til Fredningsnævnet, hvor den skal behandles forfra.

Projektet må udskydes

»Det er en overraskende og ærgerlig situation, at et Fredningsnævn, der giver en dispensationen, får det tilbagevist. Nu diskuterer vi, hvilke scenarier for projektet der kunne være. Der er en meget stor sandsynlighed for, at der kommer en udskydelse af projektet«, siger Erik Jæger, bestyrelsesformand i Fonden Danmarks Rostadion, der er stiftet af kommunerne København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk samt Team Danmark.

Og med udsigten til endnu en lang behandlingstid for at få tilladelse til at bygge skrider projektets tidsplan, der i forvejen var ramt af alvorlige forsinkelser. Nu er tidsplanen nået til et punkt så kritisk, at de danske værter for VM hiver i nødbremsen.

Hvis ikke rostadionbyggeriet får de nødvendige tilladelser inden for meget kort tid, kan det ganske enkelt ikke nå at blive bygget inden VM. Og så må alle planer skrinlægges, indtil VM er blevet afholdt.

Stor uvished i forbund

»Vi kan ikke holde et VM på en byggeplads derude. Hvis byggeriet bliver yderligere udskudt, er vi indstillet på at gennemføre et VM med det gamle rostadion«, siger Ole Tikjøb, der er formand for Dansk Kano og Kajak Forbund, til TV 2 Lorry.

Meget tyder derfor på, at en modernisering af det gamle rostadion ved Bagsværd Sø tidligst kan komme på tale i efteråret 2021, når VM i kano og kajak er overstået – såfremt projektet altså får tildelt de nødvendige dispensationer til overhovedet at kunne bygge i de fredede områder ved den naturskønne sø.

»Det er jo et ret stort spørgsmål, hvad afgørelsen betyder for vores igangsætning af projektet. Vi er klar til at sætte byggeriet i gang med både entreprenører og rådgivere og vil meget gerne indgå i en fremadrettet dialog med myndighederne«, siger Erik Jæger og oplyser, at man vil informere fondens ejerkommuner og de private donorer om de fremtidige scenarier for rostadionet i løbet af denne måned.

I midten af marts måned rejser delegerede fra Dansk Kano og Kajak Forbund til Beijing for at deltage i en konference hos International Canoe Federation, ICF, der står for verdensmesterskaberne i kano og kajak.

Her vil man informere om den udeblivende facilitetsopgradering ved mesterskaberne på Bagsværd Sø.

Også glæde over beslutning

»Det er ikke nogen hemmelighed, at det var med et helt nyt stadion stillet i udsigt, at vi fik tildelt værtskabet for VM. Men det er vores klare opfattelse, at vi kan fortsætte som værter selv uden et nyt stadion«, siger Ole Tikjøb fra Dansk Kano og Kajak Forbund.

»Vi afholdt en World Cup-afdeling i 2015 på det nuværende stadion, hvor der var stor tilfredshed og god respons fra ICF, så vi er overbevist om, at vi kan afholde det på det gamle stadion«, siger formanden.

Blandt de parter, der har påklaget byggeplanerne ved Bagsværd Sø, er Dansk Ornitologisk Forening, Lystfiskeriforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. Hos sidstnævnte glæder den lokale formand sig over Miljø- og Fødevareklagenævnets beslutning om at omstøde Fredningsnævnets tilladelser.

»Vi synes selvfølgelig, det er positivt for søen, at der bliver en tænkepause. Vi benytter lejligheden til endnu en gang at opfordre til, at man dropper projektet«, siger Kurt Loftkjær, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe.