Football Leaks: Whistleblower skal udleveres og frygter for sit liv

Fodbold. Whistlebloweren bag de millioner af dokumenter, der har dannet base for Football Leaks-historierne i store europæiske medier, herunder Politiken, vil blive udleveret til sit hjemland Portugal. Ved en retshøring i Ungarn besluttede de lokale myndigheder, at også den mængde data, der er beslaglagt hos Rui Pinto, skal udleveres til de portugisiske myndigheder. Rui Pinto vil appellere afgørelsen, da han frygter for sit liv. »Det handler om liv og død. Jeg beder jer, send mig ikke tilbage til Portugal«, lød det ifølge AP i retten i Budapest fra Rui Pinto.

Doping. Endnu en langrendsløber har indrømmet at være kunde i den tyske læge Mark Schmidts bloddoping-butik. Esteren Algo Kärp siger ifølge VG, det var hans træner Mati Alaver, der skaffede kontakt til den i Tyskland fængslede dopinglæge. 8 atleter er nu fældet i ’Operation Aderlass’, der er et samarbejde mellem de østrigske og tyske myndigheder. Et fællestræk hos de 8 atleter er, at de alle – bortset fra den dobbelte VM-bronzevinder i langrend, Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan – er atleter uden nævneværdige store resultater. Algo Kärp har tidligere været i dopingsøgelyset. Han fik startforbud ved Tour de Ski ved årsskiftet 2010/2011, da han fik målt for meget hæmoglobin i sit blot, hvilket kan indikere brug af dopingmidlet epo eller bloddoping.

Direkte sport i tv Tirsdag 5. marts TV 2 Sport 20.30 Håndbold: Ringkøbing-Aalborg (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Dortmund-Tottenham TV3 Sport 19.00 Fodbold: Bordeaux-Montpellier 21.00 Fodbold: Real Madrid-Ajax Canal 9 18.30/19.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 15.00 Cykling

Doping. Brugen af doping skal kriminaliseres. Det siger generalsekretær i Kenneth Bøggild til Ritzau i kølvandet på den tysk-østrigske dopingskandale. »Jeg tror, at vi er på vej ned ad det rigtige spor, når man arbejder som Tyskland eller Østrig, hvor det er decideret ulovligt. Først da kommer vi tættere på en ren sport. Desværre«, siger Kenneth Bøggild. I Danmark udløser brug af doping kun en sportslig karantæne, mens det i andre lande er strafbart.

Fodbold. West Ham Uniteds store defensivtalent Declan Rice er født og opvokset i England, men har spillet på samtlige irske ungdomslandshold og sågar 3 gange på det irske A-landshold i testkampe. Nu forstætter landsholdskarrieren i en hvid trøje med tre løver på venstre bryst som englænder. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har nemlig accepteret Declan Rices ønske om at skifte nation. Hovedkriteriet for at kunne skifte nation er, at man ikke har spillet kvalifikations- eller slutrundekampe på seniorniveau. England møder Tjekkiet 22. marts i EM-kvalifikationen. Landstræner Gareth Southgate udtager sin trup i næste uge.

Jobnyt. Efter næsten 12 års ansættelse i Danmarks Idrætsforbund (DIF) har Danmarks OL-chef de mission Morten Rodtwitt forladt jobbet. Det skriver BT. Morten Rodtwitt tiltrådte som generalsekretær i Dansk Ride Forbund i fredags. DIF forventer, at Morten Rodtwitts efterfølger tiltræder 1. maj.

Fodbold. En 17-årig svensker er retten i Växjö blev idømt bødestraf på 2.500 svenske kroner for at have truet landsholdsspilleren Jimmy Durmaz under VM i Rusland i 2018. Den 17-årige skal tillige betale Jimmy Durmaz 8.000 svenske kroner i erstatning. Durmaz blev upopulær i Sverige, da han begik frispark i overtiden mod Tyskland og tyskerne scorede og vandt 2-1. Durmaz’ Instagram-profil blev efterfølgende bombarderet med blandt andet dødstrusler og racistiske ytringer.

Fodbold. Bayern München har forlænget kontrakten med den tyske landsholdsspiller Serge Gnabry til 2023.

Håndbold. Kvinderne fra Silkeborg-Voel har sikret sig den svenske landsholdsmålvogter Filippa Idéhn på en etårig kontrakt fra sommeren 2019. Hun skifter fra Brest i Frankrig.

Håndbold. Odense Håndbold må i jagten på DM-titlen klare sig uden den brasilianske højrefløj Jessica Quintino. Hun er gravid og har termin til efteråret.

Tennis. Caroline Wozniacki gør i denne uge comeback på WTA Tour ved den store Indian Wells-turnering i Californien og indleder med at være oversidder i 1. runde. Danskeren møder i sin første kamp vinderen af opgøret mellem svenskeren Rebecca Peterson eller Ekaterina Alexandrova fra Rusland. Allerede i 1/8-finalen kan Caroline Wozniacki risikere at møde verdensranglistens nye dronning, Naomi Osaka fra Japan.