Verdens nummer 69 blev presset til det yderste af Clara Tauson

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Aarhus U.-Esbjerg (k) 20.15 Ishockey: 7. DM-semifinale 02.30 Basketball: Dallas-Phoenix 04.50 Basketball: Oklahoma-Houston TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Man. City TV3 Sport 21.00 Fodbold: Liverpool-Porto Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM

Tennis. Efter 29 sejre på stribe i individuelle junior- og seniorturneringer i 2019 måtte det 16-årige stortalent Clara Tausen for første gang i år gå fra banen som taber. Ved WTA-turneringen i Lugano i Schweiz fik Tausons 30-årige russiske modstander dog lov til at arbejde hårdt mod den danske opkomling. Den rutinerede Evgenia Rodina, der er nummer 69 i verden, sejrede 6-7 (2), 6-2, 7-5 efter mere end to timers grustennis mod Clara Tauson, som efter to sejre på stribe i kvalifikationen altså tabte i sin hovedturneringsdebut på højeste internationale niveau.

Fodbold. Cristiano Ronaldo er klar til comeback for Juventus i onsdagens Champions League-møde med Ajax. Portugiseren har siddet ude et par uger med en skade i højre lår. Juventus må til gengæld undvære chefen i den anden ende af banen, anfører Giorgio Chiellini, og midtbanemanden Emre Can.

Fodbold. 28. runde i Superligaen blev skæmmet af to episoder, hvor tilskuere angiveligt har råbt homofobiske tilråb på tribunerne til søndagens kamp OB-FC København og mandagens opgør FC Nordsjælland-Brøndby.

DBU’s love § 21.4 giver Fodboldens Disciplinærinstans mulighed for af egen drift at tage hændelser op i bl.a. Superliga-kampe. Det har instansen valgt at benyttet sig af og vil behandle de to episoder snarest muligt, oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Fodbold. Kulturminister Mette Bock (LA) ser ifølge Ritzau gerne, at de homofobiske tilråb fra tribunerne i Superligaen bliver mødt med sanktioner. »Det er fuldstændigt uacceptabelt, uanset om det er på stadion eller uden for stadion«, siger ministeren, der har bedt om en redegørelse fra Dansk Boldspil-Union (DBU) om sagen. Den vil hun gerne afvente, før hun tager nærmere stilling til sanktionsspørgsmålet.

Idræt. Medlemstallet i landets idrætsforeninger stiger. Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). På landsplan er der en fremgang på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal for de to organisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger, skriver DIF i en pressemeddelelse.

Væksten udspringer ifølge DIF af en positiv udvikling i den fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet har en fremgang på 17.759 flere medlemmer. Det er især fitness, tennis, fodbold, kano & kajak, og floorball, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Den største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer. Selv om golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær.