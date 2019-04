Dansk bryder kæmper sig frem til finalen om EM-guld

Direkte sport i tv DR2 17.30 Håndbold: Györ-Odense (k) TV 2 20.15 Håndbold: DK-Montenegro (m) TV 2 Sport 07.00 Badminton: Singapore Open 14.55 Ishockey: Danmark-Finland 18.30 Fodbold: Ajax-Excelsior 20.30 Basketball: Philadelphia-Brooklyn 23.00 Basketball: Toronto-Orlando TV3+ 18.30 Fodbold: Manchester U.-West Ham TV3 Sport 16.00 Fodbold: Vendsyssel-AaB 18.30 Fodbold: Dortmund-Mainz 21.00 Golf: US Masters 02.05 Ishockey: Boston-Toronto TV3 Max 13.30 Fodbold: Tottenham-Huddersfield 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg 18.30 Fodbold: Leeds-Sheffield W. 20.25 MotoGP: USA’s GP, kvalifikation 6’eren 16.00 Fodbold: Southampton-Wolves Eurosport 1 10.00 Vægtløftning: EM 11.45 Formel E: Italiens VM-afd., kval. 14.00 Superbike: Hollands VM-afdeling 18.00 Svømning: Nordic Tour 22.30 Ridebanespringning: Global Ch.T. Eurosport 2 10.50 Superbike: VM-afdeling 13.00 Vægtløftning: EM (k) 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt

Vis mere

Brydning. Rajbek Bisultanov skal kæmpe om EM-guld søndag. Det står klart, efter at den 23-årige Herning-bryder med de tjetjenske rødder vandt semifinalen i 82 kilo-klassen ved europamesterskabet i Bukarest lørdag eftermiddag. Bisultanov besejrede Emrah Kus fra Tyrkiet, som vandt sølv ved VM sidste år. Kampen mod tyrkeren blev tæt og sluttede 5-5, men Bisultanov blev kåret som vinder, fordi han lavede den mest pointgivende detalje i kampen. Den anden danske EM-deltager, Fredrik Bjerrehuus, er til gengæld ude af turneringen. I finalen møder Rajbek Bisultanov Lasha Gobadze fra Georgien.

Ishockey. Det danske kvindelandshold kan stadig drømme om oprykning til det øverste VM-lag. Efter to nederlag i træk rejste det danske landshold sig og vandt 4-0 over Norge i holdets sidste kamp ved B-VM, som officielt hedder Division 1A. Dermed skal danskerne håbe på, at Ungarn besejrer Østrig senere lørdag. Hvis ungarerne vinder i ordinær tid, er Danmark klar til A-gruppen.

Fodbold. Den omvendte kamp i efteråret vandt FC Barcelona 8-2, men på Huescas hjemmebane måtte det suveræne tophold i La Liga lørdag nøjes med uafgjort efter et målløst opgør. Catalanerne var uden Lionel Messi og flere andre stjerner, der blev sparet, men alligevel blev hjemmeholdet især efter pausen presset i bund. Huesca red dog stormen af og reddede det ene point.

Fodbold. Fredag aften blev en kamp i den franske Ligue 1 afbrudt på grund af racisme. I det 78. minut af kampen mellem Dijon og Amiens blev opgøret stoppet, fordi Amiens-anfører Prince Gouano ikke ville spille videre, da han hørte racistiske tilråb fra tribunerne. »Det er slut. Vi spiller ikke videre. Jeg tager mine holdkammerater af banen, og vi går i omklædningsrummet«, lød det inde på banen fra Prince Gouano. Efter en større diskussion mellem spillere, trænere og dommere gik fransk-ivorianeren Gouano demonstrativt ned og skuede ud mod tilskuerne, før kampen blev genoptaget.

Dijon-angriberen Benjamin Jeannot støtter sin modstanders beslutning om at afbryde kampen. »Jeg hørte ikke tilråbene, men hvis de var der, støtter jeg fuldt op om hans beslutning. Jeg har fuld forståelse for, at han ville stoppe kampe kampen, for det er ikke let at kontrollere tilråbene, og han har min fulde støtte«, lyder det blandt andet fra Jeannot. Kampen endte 0-0. (Ritzau)





Ishockey. Det danske landshold tabte i Vojens en testkamp til Finland med 2-1. Danmark kom ellers foran i 1. periode, da Mathias Bau Hansen scorede til 1-0, men Finland svarede igen med to mål i 2. periode. Danmark forbereder sig til A-VM i næste måned i Slovakiet.

Fodbold. Juventus kunne med et enkelt point i udekampen mod SPAL have sikret sig det italienske mesterskab for 8. sæson i træk og for 35. gang i alt. Moise Kean bragte Torino-klubben på sejrskurs i 1. halvleg, men efter pausen spolerede SPAL mesterskabsfesten med to scoringer af Kevin Bonifazi og Sergio Floccari. Hvis ikke Napoli søndag vinder over Chievo, så kan Juventus lade champagnepropperne springe som italiensk mester.

Volleyball. Gentoftes herrer vandt den første DM-finale over Hvidovre sikkert med 3-0. Der spilles bedst af fem kampe.

Håndbold. Tysklands herrelandshold blev det første, der kvalificerede sig til EM næste år i Sverige, Norge og Østrig. Kvalifikationen blev en kendsgerning, da Tyskladn på hjemmebane besejrede Polen 29-24. Uwe Gensheimer scorede 10 af de tyske mål, og han nåede dermed op på 828 mål i 172 landskampe.

Fodbold. Lucas Moura var den helt store spiller, da Tottenham sendte Huddersfield hjem med et nederlag på 4-0. Braslianeren scorede hattrick efter at Victor Wanyama indledningsvis havde gjort det til 1-0 i Premier League-kampen. Christian Eriksen spillede hele kampen for hjemmeholdet, mens Huddersfield var uden sine tre danske spillere Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Jonas Lössl og Philip Billing. De to sidstnævnte var helt uden for truppen.

Badminton. Semifinalen blev endestationen for Viktor Axelsen i Singapore Open. Den tidligere danske verdensmester mødte japaneren Kento Momota og trods en føring i andet sæt på 16-6 lykkedes det ikke danskeren at få skovlen under verdensranglistens nr. 1. Momota vandt i to sæt med cifrene 21-15 og 21-18.