Vittinghus pressede verdens næstbedste ved VM

Badminton. Hans-Kristian Vittinghus er færdig ved VM i Basel efter en lang herrefight. I 1. runde blev det til nederlag mod favoritten Chou Tien-chen fra Taiwan. Verdensranglistens nummer to sejrede 21-15, 17-21, 21-17 på 73 minutter.

Fodbold. Mathias ’Zanka’ Jørgensen debuterede med stil for den tyrkiske storklub Fenerbahce, da han mandag aften spillede samtlige 90 minutter af hjemmekampen mod Gaziantep. 5-0 sluttede det til den store Istanbul-klub.

Fodbold. FC Københavns Dame N’Doye er ude med en skade i flere måneder. Angriberen skal opereres og kan være ude i resten af året, skriver FCK på klubbens hjemmeside. »Det er naturligvis en uheldig nyhed, da han er en vigtig spiller for os. Vi må arbejde videre, og andre kommer til at løfte opgaverne for os«, siger FCK-træner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside. Undersøgelser af Dame N’Doye efter Champions League-kvalifikationskampen mod Røde Stjerne har vist, at en operation er uundgåelig. »Vi gennemfører den hurtigst muligt, og med rehabilitering og genoptræning forventer vi, at han ude af kamp de kommende måneder og måske resten af efteråret«, siger Morten Boesen, cheflæge i FCK. Dame N’Doye ærgrer sig over den kommende pause fra fodbolden. »Det er hårdt, at jeg ikke kan hjælpe holdet på banen i den kommende tid, men jeg vil bidrage det bedste, jeg kan omkring truppen og arbejde hårdt for at komme tilbage så hurtigt som muligt«, siger Dame N’Doye. FCK skal torsdag på hjemmebane møde Riga FC i Europa League-kvalifikationen.

Tennis. Danske Mikael Torpegaard er klar til 2. runde af kvalifikationen til US Open i tennis efetr sejr mod tyskeren Rudolf Molleker. 6-2, 7-5 sluttede det til den 25-årige.

Cykling. Eksverdensmesteren Philippe Gilbert skifter fra Quick-Step-holdet til Lotto Soudal på en treårig kontrakt. Klassikerspecialisten vil være 40 år, når den nye kontrakt udløber.

Fodbold. Bayern München skal have ny præsident. 67-årige Uli Hoeness takker af til efteråret, men bebuder, at han fortsætter arbejdet i klubbens bestyrelse. Uli Hoeness har været tilknyttet Bayern München siden 1970. Først som spiller og siden som manager og bestyrelsesformand.

Fodbold. Bayern Münchens nye lejesvend, den Barcelona-ejede Philippe Coutinho, har fået tildelt trøje nummer 10 – et nummer Bayern egentlig ikke ville bruge i denne første sæson efter den ikoniske Arjen Robbens karrierestop. Bayern München betaler i øvrigt Barcelona 8,5 millioner euro til Barcelona for at leje Coutinho i en sæson. »Det er en pris aftalt mellem venner«, siger Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge.

Fodbold. Christian Eriksen har under et år tilbage af sin kontrakt, og med to uger tilbage af transfervinduet i flere store europæiske lande er han en attraktiv spiller. Det ved Tottenham-manager Mauricio Pochettino, som er ærgerlig over, at man forkortede det engelske transfervindue, så det lukkede 8. august, dagen inden sæsonstarten i Premier League. De bedste engelske klubber kan ikke længere købe spillere, men de kan til gengæld fortsat sælge frem til 2. september. »Jeg var ikke enig i beslutningen, men på det tidspunkt troede de, at det var det bedste for klubberne. Men jeg tror, at Daniel Levy (bestyrelsesformand i Tottenham, red.) og mange andre nu har indset, at det var en kæmpe fejl«, siger Pochettino ifølge Reuters. »Jeg håber, de løser problemerne til næste sæson. Vi skal tilbage og arbejde på samme måde som i Europa, for det er meget vigtigt, når du skal konkurrere i Europa League eller Champions League. Hold i Champions League kan skabe problemer for et hold som vores, og det er klart, at jeg ikke kan være tilfreds som træner, når andre klubber i Europa kan splitte mit hold ad«.

Cykling. Jakob Fuglsang er udtaget til Vuelta a Espana for Astana. Danskerens deltagelse er bekræftet af Astana på Twitter. Fuglsang udgik under årets Tour de France efter et slemt styrt på 16. etape. På det tidspunkt lå han nr. 9 i det franske etapeløb. Kort efter bebudede han, at han ville stille op i Vueltaen. I Vueltaen får han Miguel Ángel López som holdkammerat. Derudover tæller Astanas trup navne som Ion Izagirre og Luis León Sanchez. Vueltaen begynder på lørdag og slutter 15. september.

Fodbold. Lyngby har skiftet ud blandt holdets målmænd. Superligaklubben har mandag hentet den 24-årige islandske keeper Frederik Schram, som er lejet hos ligarivalen Sønderjyske i resten af året. Det sker for at lukke hullet efter Oskar Snorre, der er udlejet til den norske klub Haugesund i samme periode. Samtidig har Lyngby forlænget aftalen med 20-årige Snorre, som nu har kontrakt med sjællænderne frem til udgangen af 2020.