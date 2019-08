Suveræn: Håndboldmestre åbner sæson med et trofæ

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta – 4. etape 18.30 Håndbold: Aalborg-GOG (m) 20.30 Håndbold: Nykøbing F.- Esbjerg (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Rosenborg-Din. Zagreb TV3 Sport 19.00 Fodbold: Montpellier-Lyon 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Young Boys Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.05/1.15 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55/1.00 Tennis: US Open Vis mere

Håndbold. Aalborg Håndbold indledte den nye sæson tirsdag med at løfte sæsonens første trofæ. Det skete, da der skulle findes en vinder af Super Cup 2019, og her vandt Aalborgs danske mestre med 30-25 over GOG. Aalborg vandt både mesterskab og pokalfinale i den seneste sæson, og derfor skulle Aalborg møde nr. 2, som var GOG. De to klubber krydsede senest klinger i DM-finalekampene, da Aalborg blev mester for fjerde gang i klubbens historie i juni med en sejr i tredje DM-finale over GOG.

Fodbold. Første halvdel af 2019 var dyrt for selskabet bag superligaklubben Brøndby. Brøndby kom ud med et minus på 41,7 millioner kroner før skat, og det er cirka 11 millioner dårligere end det beløb, man havde budgetteret med. Det fremgår af et regnskab, som selskabet har præsenteret tirsdag morgen, skriver Ritzau. Forventningerne til hele året er nu også lavere end tidligere. Nu forventer Brøndby et underskud på mellem 63 og 73 millioner kroner. Tidligere var forventningen et minus på mellem 40 og 50 millioner kroner. Ifølge Brøndby skyldes det først og fremmest, at man ikke længere forventer en transferindtægt.

Foto: Brian Bielmann/Ritzau Scanpix Tatiana Weston-Webb fra Brasilien ses her under den fri træning i Teahupoo. Weston-Webb er nr. 8 i den samlede konkurrence om sæsonens mesterskab.

Tatiana Weston-Webb fra Brasilien ses her under den fri træning i Teahupoo. Weston-Webb er nr. 8 i den samlede konkurrence om sæsonens mesterskab. Foto: Brian Bielmann/Ritzau Scanpix

Vandsport. Surf-eliten er samlet på Tahiti, hvor et Pro-stævne afvikles indtil 1. september. Før de sidste konkurrencer fører Carisse Noon fra Hawaii den gennemgående sæsonkonkurrence hos kvinderne, mens USA’s Kolohe Andino fører hos mændene.

Tennis. Tjekkiske Petra Kvitova blev tirsdag ved US Open udfordret af landsmanden Denisa Allertova, der var kommet ind via kvalifikationen. Den duel slap rutinerede Kvitova bedst fra, da hun vandt 1. runde-kampen 6-2, 6-4. I næste runde skal tjekken møde tyske Andrea Petkovic, der vandt sin kamp over rumænske Mihaela Buzarnescu 6-3, 6-4.

Fodbold. Brøndby har solgt den tyske midtbanespiller Hany Mukhtar til Nashville SC, der spiller i den nordamerikanske MLS-liga. Kontrakten med den amerikanske klub gælder fra 1. januar 2020. Mukhtar kom til Brøndby i 2016 – i første omgang på en lejeaftale, der senere blev gjort permanent.

Cykling. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) er udgået af etapeløbet Vuelta a España på 4. etape. Ifølge holdet døjer hollænderen med et ømt knæ efter et styrt i holdløbet i weekenden.

Atletik. Den tidligere verdensmester på 800 meter, hviderusseren Marina Arzamasova, er blevet suspenderet efter at have afleveret en positiv dopingtest. Det er stoffet LGD-4033, også kendt som ligandrol, Arzamasova havde i kroppen, da hun afleverede en dopingprøve. Det er kendt som et muskelopbyggende stof, der især bruges af bodyuildere. Hviderusseren blev verdensmester i 2015.

Brøndby. Brøndby har hentet den norske midterforsvarer Sigurd Rosted i den belgiske klub Gent. Den 25-årige Rosted har skrevet under på en fireårig kontrakt med den danske klub. Brøndby meddeler næsten samtidig, at den tidligere anfører Johan Larsson vender tilbage på en kontrakt, der løber året ud.

Roning. For første gang i 25 år var en dansk otter for kvinder i aktion ved VM. Anne H. Larsen, Tanja Ehlers, Silja Davidsen, Astrid Steensberg, Nikoline Laidlaw, Louise Lund Hansen, Simone Sørensen, Marta Kempf og styrmanden Astrid Bruun Fejfer var oppe mod en række store ro-nationer og kunne ikke gøre sig gældende i løbets anden halvdel. Danmark sluttede på 6. pladsen.

Basketball. Los Angeles Lakers har skrevet kontrakt med Dwight Howard, der kommer efter en enkelt sæson hos Washington Wizards. 33-årige Howard fik sit gennembrud hos Orlando Magic, som han spillede for i otte sæsoner fra 2004-2012. Siden har han været vidt omkring og spillet for Lakers i en sæson, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets og altså Wizards.

Roning. Den danske firer med Frank Steffensen, Tobias Kempf, Tøger Berg Rasmussen og Frederic Vystavel er ude af kampen om billetterne til næste års OL. Ved VM lykkedes det ikke den danske båd at kvalificere sig til semifinalen efter en 4. plads i opsamlingsheatet. Fireren skal nu ro C- eller D-finalen. Til gengæld roede letvægtsfireren, der nu ikke længere er på det olympiske program, sig i finalen. I letvægtssinglesculler er Mathilde Persson klar til semifinalen. Den klasse er heller ikke på det olympiske program.

Badminton. Anders Antonsen avancerer fire pladser til en placering som nr. 5 på verdensranglisten efter VM, hvor han nåede VM-finalen og fik sølv. Dermed overhaler 22-årige Antonsen den tidligere danske verdensmester Viktor Axelsen, som er nr. 7. Axelsen deltog ikke i VM på grund af en skade. Listen toppes fortsat af den dobbelte verdensmester Kento Momota fra Japan.