Østrigsk skifænomen siger farvel efter storslået karriere

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 11. etape 18.15 Speedway: Holsted-Slangerup TV3 Sport 19.00 Håndbold: Berlin-Minden (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 11. etape 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 16.50 Tennis: US Open

Alpint. En af verdens bedste alpine skiløbere nogensinde, østrigeren Marcel Hirscher, stopper karrieren med øjeblikkelig virkning. Det meddeler han på et pressemøde i hjemlandet. 30-årige Marcel Hirscher vandt så sent som sidste år to guldmedaljer ved de olympiske vinterlege i Pyeongchang, og han er derudover noteret for 7 verdensmesterskaber. Østrigeren har i flere år domineret World Cuppen, og han har vundet den samlede World Cup hele otte gange - og det vel at mærke otte gange i træk. I alt har han vundet 67 World Cup-sejre, hvilket på herresiden kun overgås af svenske Ingemar Stenmark med 86. Ligesom svenskeren konkurrerede Hirscher næsten udelukkende i slalom og storslalom.

»Jeg tog min beslutning for to uger siden, og det føles rigtigt«, sagde Marcel Hirscher blandt andet på pressemødet, der blev transmitteret direkte på nationalt østrigsk tv.

Allerede sidste år udtrykte Marcel Hirscher tvivl om, hvorvidt han kunne motivere sig mere, og efter at han er blevet gift og har fået et barn, følte han, at tiden var kommet til et farvel.

It’s been a tough year for ski racing, the legend @marcel__hirscher has announced his retirement. Congratulations on an amazing career my friend. Racing in the same era as you has been an honor. 8 overall titles is a record no one will ever break! Enjoy the time with your family pic.twitter.com/JDHMctCaOG — lindsey vonn (@lindseyvonn) September 4, 2019

Motorsport. I den kommende weekend lægger Monza asfalt til sæsonens 14. formel 1-grandprix, og den traditionsrige italienske bane er nu sikker på at kunne byde velkomme til verdens bedste racerkørere yderligere fem år. Monza har nemlig forlænget sin kontrakt med formel 1, så den løber til og med 2024. ’The Temple of Speed’ som banen kaldes på grund af sine hurtige langsider, har været på kalenderen siden VM-serien blev introduceret i 1950, og kun da den var under ombygning i 1980, blev det italienske grandprix ikke afviklet i Monzas kongepark.

Tennis. Natten til onsdag dansk tid kom US Opens hidtil største overraskelse, og det indebar et farvel til tennissportens helt store ikon – Roger Federer. I et opgør over fem sæt var det nemlig bulgarske Grigor Dimitrov, der besejrede den berømte schweizer 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2, hvilket sikrede Dimitrov hans første plads i en grand slam-semifinale, hvor russiske Daniil Medvedev venter. I pausen mellem fjerde og femte sæt søgte Federer behandling for smerter i ryggen, men det hjalp ikke på den 3.-seededes spil, der indeholdt alt for mange uprovokerede fejl. Samtidig spillede Dimitrov, for en gangs skyld, roligt og klogt, og det var en af årsagerne til, at han i ottende forsøg omsider besejrede sit store idol. Dimitrov er på grund af spillestil ofte blevet omtalt som ’den lille Federer’, men denne gang blev han altså den store.

Sejren kommer på et godt tidspunkt for Grigor Dimitrov, der senest har ramt bunden karrieremæssigt og er placeret som nr. 78 på ranglisten, hvor han for to år siden var fremme som nr. 3.

US Open-semifinaler

Kvinder

Serena Williams – Elina Svitolina

Belinda Bencic – Bianca Andreescu/Elise Mertens

Mænd

Grigor Dimitrov – Daniil Medvedev

Rafael Nadal/Diego Schwartzman – Matteo Berettini/Gaël Monfils

Tennis. For første gang i karrieren er Beldinda Bencic klar til semifinalen i en grandslam-turnering. Schweizeren besejrede i kvartfinalen i US Open kroaten Donna Vekic i to sæt med cifrene 7-6 (7/5), 6-3, og hun skal nu møde enten Bianca Andreescu eller Elise Mertens. 22-årige Bencic har undervejs mod semifinalen blandt andet også slået den forsvarende mester, japanske Naomi Osaka.

Fodbold. Frederik Rønnow er rejst hjem fra Spanien, hvor det danske landshold forbereder sig til torsdagens EM-kvalifikationskamp mod Gibraltar. Frankfurt-målmanden har problemer med ryggen, og i hans sted har landsholdsledelsen indkaldt Daniel Iversen fra Rotherham.

Fodbold. Superligaholdet fra Silkeborg fik sæsonens første sejr, da Herlev far danmarksserien blev slået 3-1 i 2. runde af pokalturneringen. Emil Holten scorede alle tre mål for Silkeborg.

Håndbold. Mie Højlund kommer ikke på banen det næste par uger, oplyser hendes træner i Odense, Jan Pytlick, til Sport Fyn. Den danske landsholdsspiller pådrog sig en kraftig forstuvning i venstre ankel i tirsdagens kamp mod Viborg, og det koster en pause.

Badminton. Mia Blichfeldt kommer ikke til start i China Open og Korea Open i denne måned på grund af en hælskade. »Det er en hård beslutning, men jeg mener også, det er den rigtige. For det langsigtede mål er OL i 2020, og så nytter det ikke noget at tænke kortsigtet med de kommende turneringer, hvor jeg begynder at tvivle på hælen«, siger hun til TV2.

Fodbold. Emre Can er chokeret over ikke at være en del af Juventus-truppen til Champions League. Den tyske landsholdsspiller spillede sidste sæson 37 kampe for det italienske mesterhold, og Can siger ifølge Sky Sports, at han ville have skiftet klub, hvis han havde kendt til træner Maurizio Sarris planer.