Kenyansk kvinde skærer over et minut af verdensrekorden i maratonløb

Atletik. Lørdag blev kenyaneren Eliud Kipchoge den første mand, der løb maratondistancen på under to timer, og søndag ville Brigid Kosgei ikke stå tilbage for sin landsmand. Den kenyanske løber Brigid Kosgei satte således verdensrekord i maraton for kvinder i tiden 2 timer, 14 minutter og 4 sekunder i Chicago. Den gamle rekord har stået siden 2003. Dengang løb briten Paula Radcliffe de 42,195 kilometer i tiden 2 timer, 15 minutter og 25 sekunder i London Marathon.

25-årige Kosgei har blot løbet ni maratonløb i karrieren, og i otte af dem er hun blevet nr. 1 eller nr. 2. Tidligere i år vandt kenyaneren London Marathon, og sidste år kom hun først over målstregen i Chicago Marathon. I det aktuelle løb i den amerikanske bluesby var Kosgei helt suveræn og vandt med et forspring på næsten syv minutter til Abebel Yeshaneh fra Etiopien.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) anerkender to verdensrekorder for kvindelige maratonløbere. En i rene kvindeløb samt en i løb, hvor begge køn deltager, som det var tilfældet i søndagens Chicago Marathon. Rekorden i rene kvindeløb har kenyaneren Mary Keitany med tiden 2 timer, 17 minutter og 1 sekund.

Gymnastik. Simone Biles er nu den mest vindende gymnast i VM-historien. Det 22-årige amerikanske fænomen vandt ved VM i Stuttgart guld i øvelsen på bom, og dermed nåede hun op på historiske 24 medaljer - heraf 18 af guld. Dermed går hun forbi hviderusseren Vitalij Scherbo, der nåede 23 VM-medaljer i sin karriere. Simone Biles vandt øvelsen foran de to kinesere Liu Tingting og Li Shijia. Der resterer endnu en øvelse ved VM - den på gulv - så Simone Biles kan nå at øge sin total med yderligere en medalje.

Opdatering: Simone Biles vandt også VM-guld i øvelser på gulv, og nåede dermed op på i alt 25 VM-medaljer total set.

Håndbold. I den 7. kamp lykkedes det den falmede storklub KIF Kolding at hive sæsonens første sejr hjem, da Mors-Thy på udebane blev besejret 32-28. Dermed overlod den sydjyske klub sidstepladsen i ligaen til FC MNordsjælland. Alexander Morsten, Andreas Flodman og Chris Holm Jørgensen scorede alle 7 gange for KIF.

Fodbold. Otte kampe i EM-kvalifikationen har foreløbig givet otte sejre til Belgiens VM-bronzevindere. Søndag gik det ud over Kasakhstan, der hjemme tabte 2-0 til de røde djævle. Belgien var allerede inden opgøret kvalificeret til næste års EM. Målene i Kasakhstan blev scoret af Michy Batshuayi og Thomas Meunier.

Tennis. Med en finalesejr i tre sæt over French Open-mesteren fra 2017, Jelena Ostapenko, vandt den blot 15-årige Cori Gauff sin første titel på WTA-touren. Sejren i Austria Ladies i Linz er en understregning af det gennembrud, den amerikanske teenager har fået i år. Det startede i Wimbledon, hvor hun fik et wildcard til kvalifikationen og spillede sig frem til 4. runde i hovedturneringen. Med sejren over Ostapenko, der lød på 6-3, 1-6 og 6-2, er Cauff for første gang blandt de 100 bedste, når ranglisten opdateres i morgen. Hun vil rykke helt op som nr. 71 fra sin nuværende placering som nr. 110.

Fodbold. Italien gjorde sig med en sejr på 2-0 over Grækenland klar til næste års EM. Sejren i Rom var italienernes 7. på stribe i kvalifikationen. Jorginho bragte italienerne på sejrskurs ved at omsætte et straffespark i mål, og Federico Bernardeschi slog sejren fast i 2. halvleg. Kampen om 2. pladsen i gruppen står mellem Finland, Armenien og Bosnien. Finland tabte lørdag aften 4-1 til Bosnien, men kan med en sejr over Armenien tirsdag tage et måske afgørende skridt mod nationens første slutrunde. Italien er det andet land, der kvalificerer sig til næste års slutrunde efter Belgien. Dermed er Italien tilbage i det fine selskab efter at have misset sidste års VM-turnering.

Tennis. Rebecca Peterson vandt karrierens anden WTA-titel, da hun i Tianjin Open i Kina besejrede briten Heather Watson i to sæt med cifrene 6-4, 6-4. Svenskeren vandt sin første finale i sidste måned, og hun vil i morgen avancere til en placering som nr. 44 på verdensranglisten. Højere har den 24-årige Peterson aldrig været.

Fodbold. Der blev skrevet tv-historie lørdag aften i det tyske sportsprogram ’Das Aktuelle Sportstudio’, da den tidligere tyske landsholdsspiller Inga Grings som den første kvinde ramte plet på fem ud af seks forsøg på programmets legendariske målvæg. Siden 1966 har gæster i sportsudsendelsen dystet med seks forsøg hver - tre mod et hul i nederste højre hjørne og tre mod et hul i øverste venstre hjørne. Ingen har nogensinde ramt plet på alle forsøg, men otte mænd - heriblandt Günther Netzer og Rudi Völler - har scoret fem gange. Inga Grings ramte plet på sine fem første forsøg, men missede det sidste. »Jeg var for nervøs«, sagde hun.