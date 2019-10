Tidligere fodboldspillere har stærkt forhøjet risiko for demens

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 07.55 Cykling: Tour of Guangxi, 5. etape 20.00 Håndbold: Viborg-Horsens (k) TV3 Sport 14.30 Tennis: Erste Bank Open (m) 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-Randers 02.10 Amr. fodbold: NY Jets-New England TV3 Max 21.00 Fodbold: Sheffield United-Arsenal 01.05 Ishockey: Philadelphia-Las Vegas Canal 9 19.15 E-sport: FCN-Randers FC 20.45 E-sport: AGF-F.C. København 22.00 E-sport: Brøndby-FC Helsingør

Fodbold. Kan det forårsage skader på hjernen at heade meget til en fodbold, som de fleste professionelle fodboldspillere gør på daglig basis? Hidtil har spørgsmålet blæst i vinden, men nu har et stort studie fra skotske forskere præsenteret et resultat, som er bekymrende læsning for fodboldspillere. Undersøgelsen slår således fast, at tidligere fodboldspillere har tre og en halv gang større chance for at udvikle og dø af demens end resten af befolkningen på tilsvarende alderstrin. Det skriver BBC. Og der er hentet stor empiri til studiet fra forskerne på Glasgow University. Studiet har sammenlignet dødsfald fra 7.676 tidligere fodboldspillere med 23.000 personer fra resten af befolkningen. Undersøgelsen blev indledt i januar 2018 og har altså nu slået fast, at de mange hovedstød i fodbold øger chancen for at udvikle demens. Til gengæld slår studiet også fast, at tidligere fodboldspillere omvendt har mindre chance for at dø af hjertesygdomme og nogle former for kræft.

Fodbold. AGF satte stadionrekord, da 22.175 tilskuere søndag var på plads til opgøret mod Silkeborg i Superligaen. Stadionkapaciteten på 19.433 siddepladser blev dermed overskredet med flere tusinde mennesker, og det har fået myndighederne til at undersøge sagen. Ifølge bold.dk er Østjyllands Brandvæsen sammen med Østjyllands Politi i gang med at undersøge sikkerhedsforholdene under kampen, skriver Ritzau.

AGF-direktør Jacob Nielsen afviser dog på klubbens hjemmeside, at sikkerheden ikke skulle have været i orden. »Ceres Park er godkendt til op til 50.000 personer til events. Så det er ikke det sikkerhedsmæssige, der har været problemet«. AGF burde have afvist flere tilskuere, end klubben gjorde, lyder det fra Johnny Damgård, leder hos Beredskabscenter Aarhus. »Vi har ikke været involverede, så vi har ikke givet ekstra tilladelse til flere end de 19.433, som de har lov til at have på stadion«, siger Johnny Damgård til B.T. Beredskabscenteret vil nu tage en snak med AGF om sagen.

Fodbold. Lørdagens spanske klassiker mellem FC Barcelona og Real Madrid er blevet udsat grundet den anspændte politiske situation i Catalonien. Nu er en ny kampdato fundet, skriver spanske medier. Ifølge blandt andet Diario Sport er klubberne og turneringskomitéen blevet enige om, at kampen skal spilles onsdag 18. december. Begge klubber havde angiveligt nævnt 18. december som den optimale dato for kampen på Camp Nou, mens ligaledelsen gerne så kampen spillet før. Men det bliver altså, som klubberne har ønsket. De spanske medier skriver, at ligaledelsen muligvis vil forsøge at få omgjort beslutningen om kampdatoen i retten, fordi man står til et økonomisk tab på tv-rettigheder. At flytte kampen fra en lørdag til en onsdag umuliggør at lægge spilletidspunktet så tidligt, så det er rettet mod det kinesiske marked. Og det kommer til at koste penge. Lørdagens kamp stod til at skulle spilles klokken 13.

Fodbold. Anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale mod tre mænd, der er anklaget for et brandangreb på fodboldspiller Jens Stages lejlighed i Aarhus. Det var natten til 14. juli omkring klokken 02.30, at vinduet blev smadret med brosten, inden gerningsmændene kastede en røgbombe ind i fodboldspillerens lejlighed i Eckersbergsgade, hvor to personer lå og sov. Det er uvist, om Jens Stage var blandt de to personer.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix Efter en pause på grund af et trælår under Danmarks kamp mod Luxembourg i sidste uge var Christian Eriksen mandag tilbage i træning.

Fodbold. Christian Eriksen var mandag tilbage på træningsbanen for Tottenham for første gang siden landskampen mod Luxembourg i tirsdags. I den kamp måtte Eriksen lade sig udskifte i pausen med et trælår, som siden har holdt ham fra træningsbanen i det engelske. Det betyder, at Eriksen er udtaget til truppen, som tirsdag møder Røde Stjerne i gruppespillet i Champions League.

Håndbold. Martin Larsen skifter efter indeværende sæson den franske klub Pays d’Aix ud med Leipzig i den tyske Bundesliga. Det bekræfter den tyske klub på sin hjemmeside. Højrebacken skiftede fra Aalborg til den franske klub i sommeren 2018, men tager altså efter to sæsoner springet til Leipzig, hvor han bliver holdkammerat med landsmanden Patrick Wiesmach. Martin Larsen har fået en kontrakt frem til sommeren 2022.

Tennis. Med det største fald i top-50 på kvindernes verdensrangliste er Caroline Wozniacki nu nede som nr. 38. Listen blev opdateret mandag, og her er den 29-årige dansker faldet 15 placeringer. Wozniacki er ikke endt uden for top-20 ved et kalenderårs afslutning siden 2007, hvor hun var nr. 64 og på vej frem i karrieren. I både 2018 og 2017 sluttede hun året som nr. 3 i verden. Faldet i år skyldes en blanding af skader, sygdom og skuffende resultater for den tidligere verdensetter, der i 2018 vandt grand slam-turneringen Australian Open. Serberen Novak Djokovic topper mændenes liste foran spanieren Rafael Nadal og schweizeren Roger Federer.