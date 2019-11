Bendtners bog vækker opsigt i udlandet: De ringer på, som om det er et horehus, jeg bestyrer

Lige siden Nicklas Bendtner som meget ung slog sit navn fast i den engelske klub Arsenal, har de engelske medier lystigt skrevet om den danske fodboldangriber. Og i takt med at Bendtners karriere tog ham rundt i Europa med svingende succes, har han været kendt på tværs af kontinentet som ’Lord Bendtner’.

Blå bog Nicklas Bendtner Født 16. januar 1988 (31 år)

Er i dag angriber hos FC København

Indledte sin karriere i Tårnby Boldklub og dernæst KB, inden han som 16-årig skiftede til Arsenal

Var fra 2004 til 2014 på kontrakt i Arsenal med lejeophold hos Birmingham, Sunderland og Juventus

Spillede i perioden 2014-2019 i Wolfsburg, Nottingham Forrest og Rosenborg inden skiftet til FCK

Fik debut for landsholdet 16. august 2006 mod Polen, hvor han scorede til 1-0

I alt er det blevet til 81 landskampe og 30 mål i rødt og hvidt

Er blevet italiensk mester med Juventus, tysk pokalmester med Wolfsburg og norsk mester med Rosenborg

I november 2018 blev Bendtner idømt 50 dages fængsel for vold mod en taxachauffør. Han afsonede med fodlænke i sin lejlighed i København

I 2013 fik han frakendt retten til at køre bil i tre år og blev idømt en bøde på 842.000 kroner, efter at han med en alkoholpromille på 1,75 kørte mod ensretningen på Gammel Strand i København

I 2012 fik Bendtner en spilledags karantæne og en bøde på 735.000 kroner, da han efter en scoring mod Portugal ved EM viste sine underbukser med en reklame for bookmakeren Paddy Power, der endte med at betale bøden Vis mere

Politiken har kigget på reaktionerne på Bendtners nye bog ’Begge sider’ i England og i Norden, hvor han har haft sine mest gyldne dage som fodboldspiller i henholdsvis Arsenal, Birmingham og Rosenborg.

Især norske medier har haft en stor interesse for den danske fodboldspiller, siden gen-opblomstringen som fodboldspiller i Rosenborg. Og den interesse har som i flere andre lande også været rettet livet uden for banen. Derfor er den norske avis Verdens Gang (VG) særligt interesseret i en bestemt passage i bogen, hvor Bendtner fortæller om sit udlån af hus til holdkammeraters utroskab i sin tid i Birmingham.

»Hvis en holdkammerat har brug for lidt private time med en anden dame end sin kæreste eller kone, så bliver det helt almindeligt at spørge truppens yngstemand om et par timers husly. Så ringer de på, som om det er et horehus, jeg bestyrer«, bliver Bendtner citeret for i VG.

England har ikke glemt Bendtner

De engelske medier har heller ikke glemt ’Lord Bendtner’.

Den engelske avis The Guardian har bragt et uddrag fra bogen, hvor Bendtner fortæller om en episode med en af de største angrebslegender i engelsk klubfodbold, franskmanden Thierry Henry. Det var under en træningskamp for Arsenal, hvor Bendtner ikke var bange for som meget ung at sætte sig op mod klubbens største stjerner:

»Henry siger, at jeg skal holde min kæft, denne gang med en masse bandeord. Set i baglyset var det nok et godt råd. Men jeg følger ikke rådet. Jeg råber tilbage, at han selv skal holde kæft. Han løber hen til mig, konfronterer mig, råber ind i mit ansigt og siger alt mulig til mig. Han ignorerer fuldstændigt, at kampen er i fuld gang omkring os«, skriver Bendtner.

Den mere kulørte engelske avis The Sun hæfter sig også ved episoden med Henry, men er som altid lige så interesseret i Bendtners ageren uden for fodboldbanen. Denne gang er det Bendtners skjulested på dametoilettet, når han skulle have undervisning, da han som ung ankom til England.

»Vi havde alle mulige fag, såsom pressehåndtering og pengehåndtering. Jeg troede, at jeg var færdig med at gå i skole, og om muligt så hadede jeg det endnu mere her end dengang på Amager. En dag gik jeg med vilje glip af undervisningen, og fra dametoilettet kunne jeg høre dem løbe rundt og råbe efter mig som gale«.