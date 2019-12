Lettelse: Chelsea får grønt lys til at handle spillere

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv DR1 7.00 Håndbold: Brasilien-Australien (k) 10.00 Håndbold: Angola-Cuba (k) 12.30 Håndbold: Frankrig-Danmark (k) DR2 11.00 Håndbold: Rumænien-Ungarn (k) TV 2 Sport 7.00 Håndbold: Serbien-Slovenien (k) 11.00 Håndbold: Tyskland-Sydkorea (k) 12.30 Håndbold: Holland-Norge (k) 17.55 Svømning: EM på kortbane 2.00 Basketball: Boston-Denver TV3 Sport 19.00 Fodbold: Hobro-AC Horsens 21.45 Fodbold: Millwall-Nottingham F. 1.05 Ishockey: Pittsburgh-Arizona TV3 Max 18.30 Fodbold: Hamburg SV-Heidenheim 20.30 Fodbold: Frankfurt-Hertha Berlin Eurosport 1 11.50 Freestyle: World Cup 15.25 Skihop: World Cup 18.35/20.20 Alpint: World Cup 22.00 Ridebanespringning: Masters Eurosport 2 14.00/19.45 Snooker: UK Championship Vis mere

Fodbold. Engelske Chelsea har lov til at gå på indkøb i januars transfervindue, hvis klubben ønsker det. Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har nemlig halveret straffen til Andreas Christensens klub, som tidligere var idømt transferkarantæne i to transfervinduer af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for brud på reglerne om at tage kontakt til helt unge talenter. Det fastslår CAS i en afgørelse fredag. Her fremgår det også, at den reducerede karantæne mod at købe spillere i et enkelt transfervindue blev udstået i sommerens transfervindue. Den oprindelige bøde på 600.000 schweizerfranc, godt 4 mio. kr., er nu også halveret til det halve.

Svømning. Formiddagens indledende heats ved kortbane-EM i Glasgow resulterede i to danske finalepladser samt tre semifinaler. Den store overraskelse var Helena Rosendahl Bach, der med en personlig rekordforbedring på et halvt sekund til 2.06,47 min. svømmede sig i finalen med 3.-bedste tid i 200 meter butterfly, hvor favoritterne dog må forventes at svømme betydeligt hurtigere. Også i kvindernes 4x50 meter fri er Danmark i finalen efter Julie Kepp Jensen (24,54 sek.), Jeanette Ottesen (23,84 sek.), Emily Gantriis (24,29 sek.) og Emilie Beckmann (23,82 sek.) opnåede 3.-bedste tid. Josefine B. Pedersen med en personlig rekord, Matilde Schrøder og Tobias Bjerg er klar til semifinalerne i 100 meter brystsvømning i aften, hvor Pernille Blume skal svømme finale i 100 meter fri og derefter forstærker den danske holdkap i 4x50 meter fri.

Fodbold. Ofte kommer der en positiv reaktion oven på en managerfyring i den engelske Premier League, men det er endnu ikke tilfældet for traditionsrige Arsenal. Efter fyringen af Unai Emery har den tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg midlertidigt overtaget ansvaret, og torsdag aften var opgaven for svenskeren og hans hold at besejre Brighton på hjemmebanen Emirates. Men det endte i fiasko, for Brighton løb med en 2-1-sejr, og dermed må Arsenal konstatere den længste sejrsløse stime siden 1977. Ljungberg var bestemt heller ikke tilfreds med sit hold.

»Selvfølgelig er det skuffende, men vi må blive ved. Spillernes selvtillid er lav, det er tydeligt«, siger Fredrik Ljungberg til nyhedsbureauet Reuters. Og »... de var meget bange for at få bolden og for at bevæge sig. De stod bare stille«, siger han til det britiske medie Mirror. Det var Ljungbergs første hjemmekamp efter 2-2 ude mod Norwich. Med nederlaget nåede Arsenal op på syv kampe i træk uden en sejr i ligaen, hvor holdet er placeret på 10. pladsen med 19 point efter 15 runder. Næste opgave for Ljungberg og truppen bliver på mandag ude mod London-rivalen West Ham.

Golf. Hong Kong Open skal spilles 9.-12. januar. Det blev besluttet fredag, efter at sæsonens udgave af turneringen i to uger har været i fare for en aflysning, da den i første omgang blev udskudt på grund af uroligheder i Hongkong. Hong Kong Open er sædvanligvis en del af European Tour, men da turneringens nye termin falder oven i en turnering i Sydafrika, vil Hong Kong Open i denne sæson kun være en del af Asian Tour.

Håndbold. Højrebacken Jesper Dahl skifter til sommer Nordsjælland Håndbold ud med Århus Håndbold. Det oplyser den østjyske klub i en pressemeddelelse. Han har fået en toårig kontrakt med Erik Veje Rasmussens mandskab. Jesper Dahl har tidligere spillet for Skjern.

Cykling. Mathias Norsgaard har brækket sit skinneben to steder, efter at han blev kørt ned torsdag i Girona. Det fortæller han til B.T. Næste år skifter han til det spanske World Tour-hold Movistar.