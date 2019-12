Everton står for den tredje managerfyring i Premier League på en uge

Stillingen i Premier League

Håndbold. Efter fire sejre på stribe ved VM i Japan er både Norges og Sveriges kvinder klar til mellemrunden. I gruppe A sejrede Norge 30-24 over Angola, mens Sverige i gruppe D slog Argentina med 30-23 og derved også trak de japanske vært med videre. Mellemrundegrupperne ser således ud, I: Norge, Holland, Tyskland, Sydkorea, Sloveien/Serbien og Danmark/Frankrig. II: Spanien, Montenegro, Holland, Sverige, Japan og Rumænien/Ungarn.

Doping. Den russiske premierminister Dmitrij Medvedev insinuerer fire dage før Det Internationale Antidopingagentur (Wada) skal tage stilling til vidtrækkende sanktioner mod Rusland, at Wada leder en heksejagt på Rusland. Ifølge AP mener Medvedev blandt andet, at Wada har en antirussisk agenda, ser gennem fingrene med andre nationers dopingproblemer og fejer dem ind under gulvtæppet. Et uafhængigt Wada-organ har anbefalet Wada-ledelsen at udelukke Rusland som nation fra stort set alt idræt på OL- og VM-niveau i fire år.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har afleveret sin EM-bruttotrup på 28 navne. Han har nu 11 dage til at beslutte sig for, hvilke 16 spillere der kommer til at udgøre truppen til EM i Østrig, Norge og Sverige fra 9. januar.

Bruttotruppen, mål: Niklas Landin, Emil Nielsen, Jannick Green, Kevin Møller. Fløj: Magnus Landin, Magnus Bramming, Emil Jakobsen, Lasse Svan, Hans Lindberg, Johan Hansen. Streg: Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup, René Toft Hansen, Henrik Toft Hansen, Benjamin Jakobsen. Bagspillere: Nicklas Kirkeløkke, Nikolaj Markussen, Rasmus Lauge, Henrik Møllgaard, Mads Mensah Larsen, Mikkel Hansen, Morten Olsen, Michael Damgaard, Lasse Andersson, Nikolaj Øris, Jacob Holm, Martin Larsen, Lasse Møller.

Fodbold. HB Køge, der er placeret som nr. 7 i 1. division, skifter træner, erfarer Politiken. Som afløser for Morten Karlsen indtræder Auri Skarbalius, der tidligere har spillet for Herfølge BK, og som har været både spiller og træner for Brøndby. Skarbalius, der kommer fra Litauen og som spiller var en hårdt kæmpende back, har optrådt 65 gange for det litauiske landshold. HB Køges og den nye træners første opgave efter vinterpausen bliver en udebanekamp 1. marts mod Vejle. Kontrakten er toårig.

Håndbold. Man har et standpunkt, indtil man tager et nyt. Også landstræner Klavs Bruun Jørgensen. VM-træneren, der fredag sender sit kvindehold på banen i en vind eller forsvind-kamp ved VM i Japan mod Frankrig, sagde før VM-turneringen til både Politiken og Ekstra Bladet, at dansk fiasko i Asien ville være ensbetydende med, at en ny træner skal have chancen. Nu modificerer han tidligere udtalelser. »Det, jeg sagde, var, at hvis jeg ikke følte, at jeg kunne flytte holdet, hvis jeg kunne se, at det var ved at være slut, og hvis forbundet ikke mente, at jeg var den rette til at flytte det videre, så er jeg klar til at træde tilbage«, siger landstræneren ifølge Ritzau og tilføjer: »Det holder jeg fast i. Sådan har det jo altid været, det er ikke noget nyt. Lad os spille denne kamp, og så må vi se, hvad der sker«.