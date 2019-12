DBU slipper billigt efter baneløberen i Parken

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Dansk Boldspil-Union slipper billigt for tilskuernes opførsel under 6-0-sejren over Gibraltar i EM-kvalifikationskampen 15. oktober. At en tilskuer entrede banen i Parken og at der blev brugt pyroteknik har udløst to bøder til DBU fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på sammenlagt 6.500 euro (ca. 48.000 kr.). Til sammenligning er det rumænske fodboldforbund blevet straffet med bøder for i alt 40.500 euro (ca. 300.000 kr.) for fyrværkeri, et upassende banner og tilråb fra tribunerne samt genstande, der blev kastet på banen under en kamp mod Sverige. Uefa har derimod valgt ikke at gå videre med anklagen om racistiske tilråb mod de svenske spillere.

Fodbold. Den varetægtsfængslede og voldssigtede fodboldspiller Bernio Verhagen er stukket af fra politiet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter. Hollandske Verhagen, der i november var på kontrakt i Viborg FF, fik tidligere mandag forlænget sin varetægtsfængsling. Men klokken 13.45 stak Verhagen af fra politiet i forbindelse med transport i Holstebro, skriver politiet på Twitter. Carsten Henriksen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, siger til B.T.: »Han er under transport og er ved at blive afleveret i arresten, da han ser sit snit til at løbe. Han løber ned ad gågaden og ind igennem en sidevej, og så er han væk. Det sker helt udramatisk, men vi har ikke passet godt nok på ham«, siger vagtchefen til B.T.

Håndbold. Landstræneren for det mandlige landshold, Nikolaj Jacobsen, udtog mandag sin trup til den kommende EM-slutrunde i januar. I den er den ofte skadeplagede forsvarsgeneral René Toft Hansen med, mens hans bror Henrik Toft Hansen til gengæld ikke er blevet helt klar efter en hjernerystelse. Der kommer 18 spillere med til EM, hvoraf to spillere bliver reserver. I første omgang er der dog 19 mand i truppen, som kommer til at deltage i to testkampe i begyndelsen af januar mod Norge og Frankrig.

Truppen:

Målvogtere: Niklas Landin og Jannick Green

Fløjspillere: Magnus Landin, Magnus Bramming, Lasse Svan og Hans Lindberg

Stregspillere: Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup og René Toft Hansen

Bagspillere: Niclas Kirkeløkke, Rasmus Lauge, Henrik Møllgaard, Mads Mensah Larsen, Mikkel Hansen, Morten Olsen, Michael Damgaard, Lasse Andersson, Nikolaj Øris og Jacob Holm

Fodbold. Mandag har Uefa i Nyon trukket lod til ottendedelsfinalerne i Champions League, og selv om der er interessante ’danskerdueller’, vil kampen Real Madrid-Manchester City nok tiltrække sig størst opmærksomhed. Real Madrid er med sine 13 trofæer i Europas største klubturnering rekordholder for flest titler, mens nyrige Manchester City jagter sit første Champions League-trofæ. Den forsvarende mester Liverpool møder Atlético, mens Tottenham med Christian Eriksen møder Leipzig med landsholdskollega Yussuf Poulsen, og Atalanta med Simon Kjær skal dyste mod Valencia med Daniel Wass. Holdene tørner første gang sammen i perioden mellem 18. og 26. februar, mens der er returkampe mellem 10. og 18. marts. Finalen spilles i Istanbul 30. maj. Herunder ses lodtrækningens resultat.

Ottendedelsfinalerne:

Dortmund-PSG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atlético-Liverpool

Chelsea-Bayern München

Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Napoli-Barcelona

Foto: John Thys/Ritzau Scanpix Den tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg er kommet på en hård opgave som midlertidig manager i sin gamle klub, der ligner et mandskab i frit fald i Premier League.

Fodbold. Arsenals midlertidige manager, svenskeren Fredrik Ljungberg, siger efter holdets nederlag søndag til Manchester City, at det haster med at finde en permanent løsning på managersituationen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. »Jeg har sagt, at den (managersituationen, red.) skal afklares, og det ville være godt at træffe en beslutning, uanset hvad den så er«, siger Ljungberg efter nederlaget på 0-3 til Manchester City. Ifølge Reuters antyder svenskeren med den udtalelse at have accepteret, at han ikke selv er i betragtning til jobbet på permanent basis. Ljungberg trådte til som en midlertidig løsning, efter at London-klubben i slutningen af november fyrede Unai Emery. Spanieren blev smidt på porten efter en serie på syv kampe uden sejr. » Vi må alle se os selv i spejlet. De er bedre end os, det er bare et faktum«, siger han om Manchester City. »Vi er nødt til at være realistiske. Der er en afgrundsdyb kvalitetsforskel mellem os og City. Det er svært. Liverpool og Manchester City er i en liga for sig selv«.

Bernio Verhagen med Viborg-trøjen, der ikke blev en succes for hollænderen.

Fodbold. Hollandske Bernio Verhagen, der tidligere har været tilknyttet Viborg FF, står over for en ny sigtelse for gentagne tilfælde af vold mod sin ekskæreste fra Chile. Det fremgår, da den 25-årige mand er tilbage i Retten i Viborg, hvor han for tre uger siden blev varetægtsfængslet for røveri, trusler og vold. Den nye sigtelse handler om, at han gentagne gange fra oktober til november skal have slået sin ekskæreste under et ophold på Palads Hotel i Viborg samt i en lejlighed i domkirkebyen. Bernio Verhagen nægter sig skyldig, erklærer hans forsvarsadvokat Peter Nisgaard Brink. Politiet ønsker varetægtsfængslingen forlænget på baggrund af den udvidede sigtelse.

Ishockey. Nikolaj Ehlers var på pletten for Winnipeg Jets, der vandt med 7-3 hjemme over Philadelphia Flyers i NHL natten til mandag dansk tid. Danskeren åbnede målfesten efter fem minutter, da han stod klar efter en face off. Winnipeg-spilleren Blake Wheeler fik skubbet pucken videre til Jack Roslovic, som hurtigt satte Ehlers op til et skud. Ehlers hamrede til pucken på sin første berøring, og den strøg ind til 1-0-føring. Det var 14. NHL-mål i denne sæson for Ehlers, som også er noteret for 11 assister i 33 kampe. Sejren betyder, at Winnipeg fortsat er godt placeret i forhold til at komme i slutspillet med 42 point efter 33 kampe i grundspillet.