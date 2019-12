Minister: Sådan vil lærere opleve, at det lige pludselig bliver lettere at styre en klasse, der tier stille og lytter

Sports- og kulturminister Rasmus Prehn (S) siger, at folkeskolen skal sørge for at få flere børn til at dyrke idræt.

Folkeskolen skal tage større ansvar for at få børn til at dyrke idræt i en forening. Det mener den fungerende sports- og kulturminister Rasmus Prehn (S).

Han er overbevist om, at det ud over et indlysende løft af folkesundheden vil føre til at styrke den sociale, fællesskabsorienterede bevidsthed og den demokratiske dannelse.

»Intentionen med folkeskolereformen var i og for sig, at idrætslivet skulle kobles mere op på folkeskolen. Det er jo lykkedes nogle steder, men nok ikke i det omfang, vi kunne have håbet på«, siger Rasmus Prehn i et større interview i Politiken om idrættens samfundsrolle og mener, at det er op til folkeskolen at række ud efter idrætten.

»Folkeskolen skal bygge den bro og være en katalysator, en affyringsrampe for et rigt idrætsliv. Jeg kan sagtens forstå følelsen af et nej til flere opgaver, men hvis man lige prøver at presse sig selv på at tænke idrætten ind et år eller to, tror jeg på, at man vil begynde at opleve, hvad gevinst det tilfører en folkeskole, at man lige pludselig får de her 10-20 procent, som ikke rigtig er involveret i idræt, med om bord«, mener han.

»De (eleverne, red.) kommer og har afreageret, er bedre til at koncentrere sig, har en bedre hvilepuls, kan bedre følge med i skolen og lære at tage hensyn til andre end sig selv, godt kammeratskab og det sociale fra sportsklubberne. Så vil lærerne opleve, at det lige pludselig er lettere at styre en klasse, der tier stille og lytter til hinanden, sådan som de har lært det nede til boksning eller fodbold eller svømning, eller hvor de nu er idrætsaktive«, siger Rasmus Prehn og tilføjer, at en eller anden form for fripasordning må overvejes, hvis økonomiske barrierer forhindrer den sidste gruppe børn i at dyrke idræt.

Tid og interesse mangler

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI er de to store hovedorganisationer, skolerne i givet fald skal arbejde tættere sammen med.

»Manglende tid hos lærerne, manglende interesse fra skoleledelsen og / eller manglende kontakt mellem skolen og de omliggende idrætsforeninger har vist sig som den største barriere mellem idrætten og folkeskolen«, siger Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Han ser de samme muligheder for at styrke opfattelsen af, hvad fællesskaber og demokrati kan gennem idrætsforeningerne.

»Når skoleelever bliver medlem af en idrætsforening, bliver de en del af foreningsfællesskabet«, siger Niels Nygaard og mener, at de lokale idrætsforeninger skal være parate til at levere inspiration og stille op til ’introduktionstimer’.

»Såfremt skolen ønsker et længevarende forløb med de enkelte idrætsforeninger, må foreningen være behjælpelig med at anvise en instruktør, der kan tilknyttes som ’hjælpelærer’«, mener DIF’s formand.