Liverpool forsvarer kæmpeføring i Premier League med smal sejr

Alpint. Den kombinerede konkurrence ved World Cup-stævnet i italienske Bormio endte søndag med sejr til den rutinerede franskmand – og regerende verdensmester – Alexis Pinturault, der sejrede foran norske Aleksander Aamodt kilde og schweizeren Loic Meillard. I regnskabet for den samlede World Cup overtog Kilde efter 14 af de 44 afdelinger førstepladsen med 474 point foran Italiens Dominik Paris (454) og Pinturault (401).

Håndbold. Det så svært ud for TTH Holstebro, da holdet søndag eftermiddag stod over for København Håndbold i kampen om bronzemedaljer ved Final 4-stævnet i kvindernes pokalturnering. Ligaens nr. 11 havde blot scoret to mål efter 15 minutter og var flere gange i første halvleg bagud med fem mål. Men de undertippede vestjyder fik vendt kampen i anden halvleg og tog en sikker sejr på 28-24 og kunne efterfølgende hænge bronzemedaljerne om halsen.

Håndbold. Med få uger til EM kæmper landsholdsfløjen Lasse Svan for at blive klar. Flensburg-Handewitt-spilleren kom til skade med sin venstre skulder i en ligakamp 19. december og har siden været ukampdygtig. Han er mødt ind til en kort landsholdssamling, der varer fra lørdag til mandag. Her bliver det næppe til meget tid på træningsbanen. »Det bliver formentlig tre dage med en masse behandling og en masse is på arm og skulder. Så håber jeg på, at når jeg tager herfra, så er der en væsentlig forbedring at se«, siger Lasse Svan til DR. I kampen i Bundesligaen måtte Lasse Svan udgå tre minutter før tid, efter at han var røget ind i en reklamebande i Ludwigshafens håndboldhal.

Fodbold. OB har sikret sig papir på målmanden Hans Christian Bernat et godt stykke ud i fremtiden. På sin hjemmeside skriver den fynske superligaklub, at Bernat har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024. OB oplyser, at der er tale om en treårig forlængelse.

Tennis. Den tidligere verdensetter Andy Murray trækker sig fra Australian Open, der begynder 20. januar i Melbourne og er den første af sæsonens fire grand slam-turneringer. Det skriver The Guardian. Murray, der i sommer gjorde comeback efter en hofteoperation i januar for et år siden, forventer at vende tilbage til ATP-touren i løbet af februar. I Davis Cup-turneringen for seks uger siden i Madrid pådrog den 32-årige sig en skade i sin lyske. Skaden »... er ikke helet så hurtigt som håbet på«, oplyser Murrays lejr ifølge nyhedsbureauet AFP. Andy Murray har flere gange sagt, at han ikke vil forcere sit forsøg på at komme tilbage til toppen af tennissporten.

Fodbold. Den portugisiske træner Leonardo Jardim er blevet fyret to gange af Monaco på lidt mere end et år. Lørdag valgte den franske klub at afskedige den 45-årige portugiser og ansætte spanske Roberto Moreno i stedet for. Jardim skabte i 2016/17-sæsonen et stort navn for sig selv i Monaco, da han førte klubben frem til det franske mesterskab og en plads i semifinalerne i Champions League. Efter den succesfulde sæson valgte klubben at afhænde en lang række profiler, blandt andre blev Kylian Mbappé sendt til Paris Saint-Germain. I oktober 2018 blev Jardim fyret, men afløseren Thierry Henry kunne ikke få Monaco-holdet til at fungere. Derfor blev Leonardo Jardim hentet tilbage allerede i marts 2019. Den igangværende sæson fik en skidt start med blot tre point i de seks første spillerunder. Monaco har dog spillet sig op på en aktuel syvendeplads med 28 point efter 18 spillerunder.

Håndbold. Skjern-målmand Björgvin Gustavsson fortsætter karrieren i den islandske klub Haukar, når han til sommer forlader Danmark. I et opslag på det sociale medie Twitter skriver klubben Haukar, at 34-årige Gustavsson har skrevet under på en toårig kontrakt. Skjern meddelte i oktober, at Gustavsson stopper ved udgangen af sæsonen på grund af familiære årsager. I sommer sagde Skjern farvel til målmandskollegaen Emil Nielsen, der skiftede til franske Nantes.