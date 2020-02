Team Danmark vil have dopingspor gransket efter sønderlemmende rapport

Automatisk oplæsning Beta

Fik danske svømmere forbudte præparater, mens den nu afdøde hollænder Paulus Wildeboer var landstræner fra 2008-2012?

Det er et af mange spørgsmål, der er fulgt i kølvandet på rapporten om en stribe stærkt kritisable forhold i den danske landsholdslejr i perioden 2001-2013, som Kammeradvokaten i dag har præsentere.

Rapporten på næsten 250 sider retter skarp kritik af manglende kontrol, tilsyn og opfølgning med det forhold. Det blev blandt andet konstateret, at noget af den medicin, svømmerne fik udleveret af ekslandstræner Paulus Wildeboer, kunne medføre en positiv dopingprøve.

»... Under alle omstændigheder blev der i juni 2011 udarbejdet en medicinliste, og det blev i den forbindelse konstateret af Team Danmarks læge, at et af de præparater, Paulus Wildeboer havde uddelt, var et stærkt beroligende middel (sedativ), der i de fleste lande ikke var tilladt. Om et af de andre præparater blev det konstateret, at det kunne medføre positiv dopingtest. Hverken i den for os foreliggende dokumentation eller via forklaringerne har vi kunnet få en egentlig redegørelse for, hvorvidt der blev fulgt op på, om Paulus Wildeboer herefter reelt indstillede sin medicinering af svømmerne. Det bemærkes, at det forhold, at en øvrig person fremadrettet medbragte en medicintaske, ikke er ensbetydende med, at Paulus Wildeboer indstillede sin egen-uddeling af medicin«, hedder det på side 182 og side 183 af rapporten.

Paulus Wildeboer døde i 2014. Foto: Mathias Christensen

Team Danmark har ifølge Kammeradvokatens redegørelse i en række tilfælde haft konkret viden om alvorlige forhold uden at have fulgt op på, hvorvidt forholdene blev bragt i orden. Tillige hedder det, at Team Danmark har svigtet ved ikke at vurdere, om samarbejdsaftalen med Dansk Svømmeunion burde indstilles eller sanktioneres på baggrund af de mulige dopingforhold.

Formand: Skal undersøges til bunds

Formanden for Team Danmark, Frank Jensen - Københavns socialdemokratiske overborgmester - vil have dopingsporet gransket.

«Denne sag skal undersøges til bunds. Derfor har Team Danmark sammen med Danmarks Idrætsforbund henvendt sig til Anti Doping Danmark«, siger Frank Jensen og tilføjer:

»De er nu i gang med at vurdere, om der er grundlag for at starte en nærmere undersøgelse af evt. brud på WADAs (Det Internationale Antidopingagentur, red.) kodeks. Det er chokerende, at der ikke blev handlet korrekt, da den viden tilgik Team Danmark«.

»Team Danmark er – lige som forbundene - sat i verden for atleternes skyld. Ingen medalje er noget værd, hvis det er på bekostning af atleternes sundhed og trivsel«, siger Frank Jensen, der blev formand for Team Danmark i 2012.