Chef for fransk kunstskøjteløb stopper efter voldtægtsanklage mod landstræner

FAKTA Direkte sport i tv DR2 17.50 Håndbold: Pick Szeged-Aalborg (m) TV 2 Sport 13.00 Badminton: DM-finaler TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Crystal Palace TV3 Sport 13.00 Fodbold: Hamburger SV-Karlsruhe 15.30 Fodbold: Schalke 04-Paderborn 18.30 Fodbold: Leverkusen-Dortmund TV3 Max 15.30 Fodbold: Bremen-Union Berlin 18.30 Fodbold: Brighton-Watford Xee 15.30 Fodbold: Freiburg-Hoffenheim Eurosport 1 9.50 Alpint: World Cup 14.00 Langrend: World Cup 15.55 Skihop: World Cup 19.55 Snooker: World Grand Prix Eurosport 2 8.00 Cykling: Tour de Langkawi 12.00 Cykling: Tour of Saudi-Arabia 15.00 Cykling: La Comunidad Valenciana Vis mere

Kunstskøjteløb. Præsidenten for det franske forbund for kunstskøjteløb, Didier Gailhaguet, har trukket sig fra sin stilling. Det sker, efter at den tidligere landstræner Gilles Beyer er blevet anklaget for at have voldtaget den tidligere VM-bronzevinder Sarah Abitbol. Abitbol udgav i sidste uge en biografi, hvor hun skriver, at Beyer voldtog hende adskillige gange mellem 1990 og 1992. Dengang var hun mellem 15 og 17 år. Beyer har ikke forholdt sig offentligt til anklagerne.

Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix Sarah Abitbol har med udgivelsen af sin biografi skabt stor opmærksomhed omkring forholdene i fransk kunstskøjteløb.

Også Helene Godard, en anden kunstskøjteløber, har anklaget Beyer og en anden træner ved navn Jean-Roland Racle for seksuelle overgreb. Frankrigs sportsminister, Roxana Maracineanu, havde opfordret Didier Gailhaguet til at trække sig fra jobbet, som han har haft i næsten to årtier.

Svømning. Tidligere og nuværende svømmere fik fredag Kammeradvokatens ord for, at de træningsmetoder, de var blevet udsat for i en årrække, var i strid med retningslinjerne. Efterfølgende fortalte Mads Øland, direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), at man undersøger mulighederne for en godtgørelsessag, og ifølge DR overvejer de tidligere svømmere Trine Gudnitz og Kathrine Jørgensen det forslag. Både Gudnitz og Jørgensen fortalte om deres oplevelser med en hård kultur og barske træningsmetoder i DR-dokumentaren ’Svømmestjerner – under overfladen’, der fik Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund til at igangsætte en undersøgelse i samråd med Kulturministeriet.

Fodbold. I slutningen af januar begik en gruppe hætteklædte personer hærværk mod Manchester Uniteds næstformand, Ed Woodwards, private bolig. Ifølge Manchester United kendte The Sun på forhånd til planerne, skriver Sky Sports. I en udtalelse skriver United ifølge Sky Sports, at The Sun »... på forhånd var blevet gjort opmærksom på det planlagte angreb, som bestod af ulovligt hærværk og intentioner om at intimidere«. The Sun benægter.

Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix Den franske slalomspecialist Clement Noel viste lørdag høj klasse i Chamonix.

Alpint. Franske Clement Noel skabte lørdag feststemning, da han i Chamonix vandt World Cup-afdelingen i slalom. Han var under pres i andet gennemløb, da norske Timon Haugan noget overraskende havde leveret en meget flot indsats, men franskmanden var hurtigst sammenlagt efter de to gennemløb, mens Haugan tog andenpladsen, og en anden overraskelse, østrigske Adrian Pertl, blev nr. 3.

Cykling. I en hektisk spurtduel på den afsluttende etape i Saudi Tour mellem den franske indehaver af førertrøjen Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) og hans værste rival tyskeren Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) trak sidstnævnte det længste strå. Med briten Mark Cavendish som en effektiv leadout-mand susede Bauhaus først over stregen, mens Bouhanni protesterede vildt, fordi han mente, at tyskeren havde trængt ham ukorrekt. Det ændrede dog ikke på, at Bauhaus både blev udråbt som vinder af etapen og af det samlede klassement 2 sekunder foran Bouhanni. Det danske 2. divisionshold Riwal Readynez fuldendte en fin indsats med hollænderen Arvid de Kleijn som nr. 3 i spurten og med 21-årige Andreas Kron som vinder af ungdomskonkurrencen og på ottendepladsen sammenlagt. Ydermere sejrede Riwal Readynez i holdkonkurrencen.

Håndbold. Målmanden Oliver Larsen forlader til sommer Bjerringbro-Silkeborg og drager i stedet til Team Sydhavsøerne, der p.t. ligger i 1. division. Det skriver Bjerringbro-Silkeborg i en pressemeddelelse. »Timingen er god, fordi jeg både bliver færdig med min uddannelse på HHX og som ungdomsspiller til sommer. Derudover føler jeg også, at jeg er klar til et større ansvar og mere spilletid, som jeg med mit skifte får bedre muligheder for«, siger Oliver Larsen.

Bordtennis. Jonathan Groth er færdig i turneringen Europe Top 16 i schweiziske Montreaux. I første runde, som svarer til ottendedelsfinalen, tabte danskeren til østrigeren Robert Gardos med 8-11, 7-11, 11-7, 11-4, 6-11, 6-11. 27-årige Groth var med i turneringen for Europas 16 bedste spillere som den aktuelt niendebedste europæer på verdensranglisten. I 2018 sluttede han på tredjepladsen i turneringen, mens han sidste år nåede anden runde. I år havde han ambitioner om at gå hele vejen.