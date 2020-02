United og Axelsen triumferer, Froome bliver nr. 115 i comeback og coronavirus giver Eriksen en fridag

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Søndag 23. februar DR1 16.50 Håndbold: Esbjerg-Kristiansand (k) TV 2 Sport 10.00/13.30 Badminton: Spain Masters 16.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 21.30 Basketball: LA Lakers-Boston TV 2 Sport X 12.15 Skiskydning: Massestart (k) 14.45 Skiskydning: Massestart (m) 16.00 Fodbold: Valladolid - Espanyol 18.30 Fodbold: Getafe - Sevilla 00.00 Basketball: Toronto Raptors - Indiana Pacers TV3+ 18.00 Fodbold: AaB-Brøndby TV3 Sport 12.00 Fodbold: FC Nordsjælland-SønderjyskE 15.00 Fodbold: Man. City-Chelsea (k) 18.00 Fodbold: Wolfsburg-Mainz 21.00 Motorsport: Nascar - Pennzoil 400 01.05 Ishockey: Detroit-Calgary TV3 Max 14.00 Fodbold: Lyngby-Esbjerg 17.00 Håndbold: Celje-Barcelona (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Bordeaux Xee 17.30 Fodbold: Arsenal-Everton Canal 9 16.00 Fodbold: Silkeborg-F.C. København Eurosport 1 09.00 Kælkning: World Cup 12.05 Cykling: UAE Tour 14.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 16.00 Cykling: Volta ao Algarve 19.45 Snooker: Shoot out Eurosport 2 09.50 Nordisk kombineret: World Cup 10.50 Langrend: World Cup (k) 12.05 Cykling: UAE Tour 14.00 Fodbold: Randers FC-OB 18.50 Motorsport: Endurance, USA’s VM-afdeling Vis mere

Fodbold. Manchester Uniteds portugisiske nyerhvervelse leverede en overbevisende præstation i storklubbens 3-0-sejr på hjemmebane i Premier League over Watford. Midtbanemanden blev kort før pausen fældet af Watford-målmand Ben Foster og eksekverede selv fra 11-meter-pletten med et halvarrogant chip dybt i bolden. Efter Anthony Martial havde scoret til 2-0 ved at snyde en Ben Foster på skovtur, lagde Fernandes op til den 18-årige Mason Greenwoods 5. ligamål i denne sæson. »Jeg er begejstret for, at vi har fået ham (Fernandes, red.) i truppen. Han har givet alle et boost og vil gerne skabe en kamp«, var analysen fra United-manager Ole Gunnar Solskjær ifølge BBC. Manchester United kom med sejren forbi Tottenham i tabellen, hvor Wolves er nr. 8 efter 3-0 over Norwich. United er nu nummer 5 med 41 point og dermed 3 point op til Chelsea, der sidder på den fjerde og sidste engelske plads i næste sæsons Champions League.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix United-manager Ole Gunnar Solskæer og Bruno Fernandes var i vældigt humør efter 3-0-sejren, hvori Fernandes scorede sit første mål for den engelske klub.

United-manager Ole Gunnar Solskæer og Bruno Fernandes var i vældigt humør efter 3-0-sejren, hvori Fernandes scorede sit første mål for den engelske klub. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Badminton. Viktor Axelsen genvandt Spain Masters uden de store problemer. Trods frustrationer over et lidt glat halgulv var danskeren klart stærkere end sin thailandske modstander Kunlavut Vitidsarn og tog titlen med en sejr på 21-16, 21-12. Herredoublen Anders Skaarup og Kim Astrup var undertippet i finalen mod topseedede Lee Yang og Wang Chi-Lin fra Taiwan, men de velspillende danskere sejrede 21-17, 21-19. Det var parrets første finalesejr på World Tour i halvandet år.

Cykling. Den firedobbelte britiske Tour de France-vinder Chris Froome var i sin første start efter sit styrt under Critérium du Dauphiné 12. juni sidste år med hjem i hovedfeltet som nr. 115, da sæsonens tredje WorldTour-løb UAE Tour indledtes med 148 flade km i Dubai. Feltet er spækket med sprintere af høj klasse, og den 26-årige tysker Pascal Ackermann (Botra-hansgrohe) henviste i massespurten australieren Caleb Ewan (Lotto Soudal), franskmanden Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) og sidste års mest vindende rytter hollænderne Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) var på vej til at køre sin irske holdkammerat Sam Bennett frem til et godt resultat, men i den hidsige opløbskamp kom den danske mester i karambolage med colombianeren Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), og det spolerede planerne, så Bennett måtte nøjes med en 12. plads.

Cykling. Selv den australske verdensmester i enkeltstart Rohan Dennis (Team Ineos) måtte bøje sig for det 20-årige belgiske supertalent Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), da Volta ao Algarve sluttede med en 20,3 km tidskørsel. I sin gule førertrøje kværnede Evenepoel al modstand ned og henviste Dennis til andenpladsen med 10 sekunder. Sammenlagt sluttede den unge belgier 38 sekunder foran tyskeren Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) og med yderligere et sekund ned til colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana). Med fem sejre i år er Evenepoel den hidtil mest vindende rytter. Danske opmuntringer på enkeltstarten stod Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) og Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) for som henholdsvis nr. 10 og 11 slået med 48 og 52 sekunder.

Cykling. Den 30-årige colombianer Nairo Quintana (Arkea-Samsic) holdt på den afsluttende etape i Tour des Alpes Martitimes et du Var fast i den samlede førsteplads, han havde sikret sig døgnet inden og er dermed oppe på fire sejre i år. Michael Valgren (NTT) blev bedste dansker som nr. 33 med et minus på 12.01 minutter. Sidste etape vandtes af den 27-årige franskmand Julian Bernard (Trek-Segafredo).

Fodbold. Fire kampe i Serie A er udsat på grund af den coronavirus, der nu er konstateret hos 79 mennesker i Italien. Det drejer sig om kampene for Christian Eriksens Inter mod Sampdoria samt Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo og Verona-Cagliari. I det hele taget er alle sportsbegivenheder i regionerne Veneto og Lombardiet aflyst. I Genoa blev der dog spillet Serie A-bold i de tidlige eftermiddagstimer - og med en 3-2-sejr til Lazio mod de lokale som resultat. Ciro Immobile scorede sæsonens mål nummer 27 i Serie A, da han bragte Lazio foran 1-0 i Genoa, der havde Lasse Schöne og Peter Ankersen med fra start.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Fodbold. FC Københavns Europa League-modstandere fra Celtic kom bagud tidligt i hjemmekampen mod Kilmarnock, men kom stærkt tilbage og sejrede 3-1. Da Rangers samtidigt blot fik 2-2 med hjem fra mødet med St. Johnstone, blev Celtics forspring i den skotske titelkamp udbygget til 12 point.

Bobslæde. Den tyske pilot Francesco Friedrich skrev søndag historie, da han blev den første til at vinde 6 VM-titler i tomandsslæden i træk. Tyskland havde på hjemmebane i Altenberg 4 slæder i top-5, men Letland kilede sig ind og fik bronze.

Tennis. 17-årigeClara Tauson besejrede verdensranglistens nummer 148, den 24-årige bulgarer Viktoriya Tomova, i finalen i ITF-turneringen i Glasgow. Med 6-4, 6-0 sikrede Tauson sig sin 6. ITF-sejr og den første siden september 2019. Claua Tauson var nummer 263 i verden inden denne uges turnering, hvor hun undervejs besejrede bl.a. den 2.-seedede rumæner, Laura-Ioana Paar, der er nummer 203 i verden.

Skisport. Italieneren Federica Brignone sejrede i kvindernes kombinerede konkurrence i Crans Montana i Schweiz og overtog dermed føringen i den samlede alpine World Cup fra amerikaneren Mikaela Shiffrin, der holder pause på ubestemt tid grundet faderens nylige død. Brignone har 1.298 point, mens Shiffrin har 1.225 point.

Skiskydning. Norske Marte Olsbu Røiseland skrev et lille stykke historie, da hun i sin syvende start ved VM-stævnet i Antholz i Italien vandt sin 7. medalje og endda den 5. af guld. På den 12,5 km lange massestart leverede det 29-årige fænomen fra Arendal et flot comeback, da hun var 14 sekunder efter italieneren Dorothea Wierer efter sidste skydning, men endte med at indhente og distancerede rivalen eftertrykkeligt med 21 sekunder. Svenske Hanna Öberg fik bronze.

Hos mændene tiltrak russeren Alexander Loginov sig på ny opmærksomhed, da han undlod at stille til start på 15 km. Sprintverdensmestren er mentalt udmattet, lød det fra det russiske forbund på Twitter. Loginov var sammen med landsmanden Evgeniy Garanichev lørdag mål for en politirazzia på baggrund af dopingmistanke. I Loginovs fravær blev det norske Johannes Thingnes Bøe, der blev VM-stævnet sidste vinder, da han som den eneste af favoritterne skød fejlfrit og var 42 sekunder foran franske Quentin Fillon Maillet på målstregen. Medaljen er Johannes Thingnes Bøs 6. ved dette VM, og dermed er han den mest vindende mandlige skiskytte ved et VM-stævne nogensinde. Emilien Jacquelin (Frankrig) fik bronze.

Sejlsport. Som forsvarende verdensmester fik Anne-Marie Rindom en perfekt start på forsvaret af sin laser radial-titel, da hun udfor Melbourne i Australien vandt den enlige sejlads, der kunne gennemføres i den lette vind. »Det er tidligt, men det er en god måde at starte på«, sider Anne-Marie Rindom på stævnets hjemmeside. De 105 sejlere er fordelt i to grupper, så Rindom deler føringen med franske Marie Barrue, der vandt den anden gruppe, hvor den hollandske OL-guldvinder Marit Bouwmeester blev nummer tre. Stævnets anden dansker, Anna Munch, indledte med en 29.-plads.

Atletik. Med den næsthurtigste tid i maratonløb nogen sinde af en dansker har Thijs Nijhuis kvalificeret sig til det forestående OL i Tokyo. Med 2.10.57 timer rakte til en placering som nummer 28 i Sevilla. Det er 33 sekunder hurtigere end OL-kravet, 6 sekunder hurtigere end den tid, der også har OL-kvalificeret Abdi Ulad og 1.14 min. fra den danske rekord, som indehaves af Henrik Jørgensen.