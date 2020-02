17-årige Clara Tauson vinder den ottende kamp i træk

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.20 Banecykling: VM TV 2 Sport X 14.00 Tennis: ATP Dubai (m) 21.00 Fodbold: Sociedad-Valladolid TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Hobro 1.05 Ishockey: Philadelphia-NY Rangers TV3 Max 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Hertha Berlin Xee 21.00 Fodbold: Norwich-Leicester Eurosport 1 8.25 Freestyle: World Cup 9.45/13.25 Alpint: World Cup 13.00 Fodbold: Eur. League-lodtrækning 17.55 Skihop: World Cup 20.15 Snooker: Players Championship 5.00 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 10.30 Cykling: UAE Tour 14.00 Snooker: Players Championship 20.00 Golf: The Honda Classic

Tennis. Efter sidste uge titel i Glasgow har 17-årige Clara Tauson fortsat stimen i Sunderland med yderligere tre sejre og en plads i semifinalen ved endnu en ITF-turnering. I kvartfinalen vandt den 7.-seedede Tauson (nr. 266 på verdensranglisten) 6-1, 6-2 over den 3.-seedede Pemra Özgen fra Tyrkiet (nr. 182). I lørdagens semifinale venter den jævnaldrende englænder Emma Raducanu (nr. 366), der undervejs har slået både den 2.- og den 5.-seedede og var den eneste useedede i kvartfinalerne.

Fodbold. I sin første kamp for Dynamo Dresden blev Simon Makienok udvist efter at have været på banen i 6 minutter, og i den anden blev han matchvinder, da 2. Bundesligas bundhold på udebane vandt 2-1 over midterholdet Jahn Regensburg. Efter 77 minutter sparkede Makienok sejrsmålet op i det ene målhjørne.

Fodbold. Viborg og Hvidovre indledte forårssæsonen i 1. division med at spille 1-1. Jacob Bonde headede hjemmeholdet foran, og ligeledes på et hovedstød udlignede Nicolaj Agger.

Fodbold. På grund af FC Københavns Europa League-kamp mod Istanbul Basaksehir torsdag 12. marts er den udsatte Superligakamp mellem AGF og Randers FC samme aften flyttet fra kl. 18 til kl. 21.

Fodbold. Eintracht Frankfurt med Frederik Rønnow på reservebænken er klar til ottendedelsfinalen i Europa League mod FC Basel. Den udsatte kamp mod Red Bull Salzburg, der var uden en skadet Rasmus Kristensen, endte 2-2 og dermed vandt Frankfurt sammenlagt 6-3.

Fodbold. Danmark må under Algarve Cup i Portugal undvære Nadia Nadim, der er skadet, og Sofie Junge fra Juventus, der for ikke at tage chancer bliver i Torino, hvor der er konstateret mange tilfælde af coronavirus. I deres sted er Josefine Hasbo fra Brøndby og Amalie Thestrup fra Roma udtaget.

Fodbold. Wolverhampton har forlænget kontrakten med 21-årige Oskar Buur med to år frem til 2023. Den tidligere AGF’er er i denne uge af manager Nuno Espirito Santo forfremmet til Premier League-klubbens førsteholdstrup efter som en del af U23-treuppen at have spillet 4 førsteholdskampe.





Fodbold. FC København-spilleren Michael Santos bliver sigtet for at overfalde en politimand i forbindelse med FCK’s scoring til 2-1 i Europa League-kampen på udebane mod Celtic torsdag aften. Det skriver BT, der har været i kontakt med skotsk politi. Episoden udspillede sig, da Santos’ holdkammerat Pep Biel blev stoppet af en gruppe betjente under sin jubel efter at have scoret. Efterfølgende kom den 26-årige uruguayer løbende til og skubbede så hårdt til politimanden, at han faldt til jorden. Santos var med københavnernes fly hjem efter kampen.

Cirka 14.45 inde i den her video ser man episoden med Michael Santos, der har ført til, at skotsk politi har åbnet en sag, fra en anden vinkel end på tv. https://t.co/euAzQBlyRy #fck #eldk — Søren Lissner (@Journalissner) February 28, 2020

Fodbold. FC København skal møde tyrkiske Istanbul Basaksehir i ottendedelsfinalen i denne sæsons Europa League. Det står klart efter fredagens lodtrækning i Schweiz. Den tyrkiske Istanbul-klub kom som første hold op af bowlen ved lodtrækningen i Nyon, og derpå fulgte så de danske mestre. Blandt bookmakerne er Istanbul Basaksehir et af de få hold, som er vurderet svagere end FCK i turneringen, og dermed må det siges at være en sportsligt god lodtrækning for FCK.

Fodbold. For fjerde gang på fem år har Dansk Boldspil-Union kåret Leicester-målmanden Kasper Schmeichel til Årets Mandlige Fodboldspiller.

Golf. To af de tre danskere klarede cuttet i New South Wales Open i Australien. I sin anden Ladies European Tour-turnering ligger Linette Holmslykke halvvejs på 22.-pladsen, 9 slag efter den førende belgier, Manon De Roey. Emily Pedersen klarede cuttet for fjerde turnering i træk og er nr. 44, mens debutanten Louise Markvardsen missede cuttet med 6 slag.

Golf. Halvvejs gennem Oman Open er European Tour-turneringen en dansk succeshistorie. 18-årige Rasmus Højgaard deler føringen med skotten Stephen Gallagher i 9 slag under par, Jeff Winther og Søren Kjeldsen deler 18.-pladsen i 3 under par og Benjamin Poke og Nicolai Højgaard klarede lige akkurat cuttet med par. Nicolai Højgaard var ellers 4 over par med 7 huller tilbage, men så lavede han 5 birdies i træk og reddede par med et putt på 4 meter på sidste hul. Joachim B. Hansen var eneste dansker, der ikke nåede videre. Det er første gang Højgaard-tvillingerne begge klarer cuttet i samme European Tour-turnering.

Motorsport. Formel 2-køreren Christian Lundgaard bliver nu også påvirket af coronavirussen. Den 18-årige dansker har været på træningslejr på Tenerife, og han er nu isoleret på sit hotelværelse på den spanske ferieø i de næste 14 dage. Lundgaards hold ART oplyser i en pressemeddelelse, at Lundgaard for så vidt er frisk og ikke smittet, men de lokale myndigheder har påbudt alle gæster at forblive på deres hotelværelse i 14 dage som en sikkerhedsforanstaltning. Dermed kommer Lundgaard ikke til at deltage i den officielle formel 2-test i Bahrain 1.-3. marts.

Cykling. Michael Mørkøv er blevet isoleret på sit hotelværelse i Berlin fordi han skal testes for coronavirus, skriver TV 2. Michael Mørkøv ankom til den tyske hovedstad torsdag aften for at deltage i VM i banecykling, og han havde inden da deltaget UAE Tour i De Forenede Arabiske Emirater. Et løb, der torsdag blev aflyst netop på grund af coronavirussen.