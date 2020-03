Dansk idræt vil nærstudere regeringens coronaudspil

Automatisk oplæsning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har endnu ikke overblik over, i hvilken grad regeringens hjælpepakke til virksomheder og organisationer vil hjælpe dansk idræt.

Det siger direktør for DIF Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse:

»Vi bliver nødt til at kigge nærmere på vejledningen og afklare, hvad den indebærer«, siger Morten Mølholm Hansen.

»Det er altafgørende, at klubberne bliver kompenseret for deres tabte indtjening og ikke kun bliver kompenseret for et omkostningstab, for så er klubberne i problemer, og det fremgår ikke tydeligt af vejledningen. Det bliver vi nødt til at afklare med myndighederne«, siger direktøren.

Økonomisk støtte

Tirsdag præsenterede regeringen en række initiativer, der skal hjælpe arrangører af blandt andet sportsbegivenheder økonomisk, mens arrangementer bliver aflyst eller udsat på grund af coronavirus.

Det skete, på baggrund af at statsminister Mette Frederiksen (S) fredag opfordrede alle arrangører til at aflyse eller udsætte arrangementer med over 1.000 personer i resten af marts.

Regeringen skriver i sit initiativ, at ordningen ’giver kompensation for tabte indtægter ved aflysning af omfattede arrangementer’, og at ordningen ’giver kompensation for merudgifter ved udskudte arrangementer’.

»Klubberne er for manges vedkommende centrale omdrejningspunkter i deres lokalsamfund. Til sportsarrangementerne mødes beboere, erhvervslivet og sponsorer, så det vil ikke kun få sportslige og økonomiske konsekvenser, hvis klubber bliver presset ud over kanten - det vil også få store konsekvenser for de fællesskaber, som klubberne står bag«, siger Morten Mølholm Hansen.

DIF bakker op

Han er dog glad for, at regeringen handler hurtigt.

»DIF bakker fuldt op om de anbefalinger, som regeringen og sundhedsmyndighederne er kommet med. Men anbefalingerne placerer mange aktører i sportsverdenen i en ekstremt kritisk situation«, konstaterer DIF-direktøren.

Også fra Divisionsforeningen (fodbold) og Divisionsforeningen Håndbold er meldingen, at man er glad for regeringens håndsrækning, men at man mangler at blive klogere på det konkrete indhold.

Ritzau