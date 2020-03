Sent straffespark nedlægger FCK i storkamp, klubben overvejede at blive væk fra

Foto: Kemal Aslan/Ritzau Scanpix Andreas Bjelland lavede en stor fejl tidligt i kampen i Istanbul, men spillede sig derefter op.

Andreas Bjelland lavede en stor fejl tidligt i kampen i Istanbul, men spillede sig derefter op. Foto: Kemal Aslan/Ritzau Scanpix

FCK var bedre i de første 45 minutter end i de sidste. Der var ofte meget plads på den tyrkiske halvdel og optræk til gode FCK-muligheder, men det førte ikke til den oplagte chance. Særligt Rasmus Falk gjorde sig positivt bemærket ved flere gange at snurre rundt om sig selv og sætte en modstander af. Men FCK manglede tydeligvis en skadet Dame N’Doye til at score et vitalt udebanemål.

Længe lignede det, at kampen ville ende 0-0. Det blev desværre ikke tilfældet for FCK’erne. Med fem minutter tilbage af opgøret tabte indskiftede Viktor Fischer bolden. Det førte kort efter til, at Victor Nelsson sparkede den ind i ryggen på Carlos Zeca, hvilket sendte Demba Ba i fri position.

Den tidligere Newcastle-spiller så ud til at lade sig falde, da Guillermo Varela gik ind mod ham med sin skulder. Men selv efter brugen af VAR-fastholdte kampens skotske dommer, at der skulle sparkes fra de 11 meter.

Edin Visca sendte sikkert bolden i nettet og gav FCK et lidt ufortjent nederlag.

Hvad der sker med returkampen i København næste torsdag er i skrivende stund et ubesvaret spørgsmål.

I første omgang var det planen, at kampen skulle afvikles uden tilskuere. Men den beslutning blev truffet inden statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde onsdag aften.