Idrættens formand: Vi må nok forvente, at dansk idræt står stille et stykke ind i april

Konsekvenserne af coronakrisen bliver mærkbare for idrætten både økonomisk og sportsligt, forudser formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, der dog er forsigtig optimist, når det handler om fremtiden og ikke mindst OL.

Helt rolig var han ikke, Niels Nygaard, da han torsdag sammen med omkring 100 af idrættens øverste ledere satte sig til rette for foden af Hera-templet i den græske by Olimpia for at nyde den første officielle markering af det olympiske år. Tændingen af den olympiske fakkel, der om et par uger skal på rejse rundt i Japan, før den ender i hovedstaden, Tokyo, til åbningsceremonien ved OL 24. juli.​