Desperat ishockeyklub fortsætter med at sælge billetter til aflyste kampe

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.00 Badminton: All England, finaler 6’eren 18.00 Rally: Mexicos VM-afdeling Eurosport 1 14.00 Billard: Snooker - Gibraltar Open 16.20 Skihop: World Cup Eurosport 2 17.15 Billard: Snooker - European Tour



Ishockey. Slutspillet i den danske liga er aflyst på grund af coronapandemien, men Rødovre Mighty Bulls er så presset rent økonomisk, at klubben fortsætter med at sælge billetter. Der var budgetteret med 300.000 kroner i indtægter fra to hjemmekampe i slutspillet, og håbet er at sælge 2.500 billetter, som vil lukke hullet, skriver Rødovre Lokal Nyt. »Det er i princippet en donation, men vi må forsøge at gøre noget, ellers er der formentlig ikke eliteishockey i Rødovre i næste sæson, siger klubbens direktør, Bjørn Sørensen, til avisen.

Boksning. Mens det meste af sportsverdenen er lukket ned på grund af coronapandemien, så bokses der på livet løs i Londons Copper Arena. Her fortsætter kampen om en plads ved sommerens olympiske lege uanfægtet, og flere danske atleter er til start. Fjervægteren Frederik Lundgaard Jensen tabte til Ukraineren Mykola Butsenk, mens supersværvægteren Morten Givskov efter sejr over rumæneren Daniel Burciu stadig kan drømme om OL-deltagelse. Melissa Mortensen og Nikolai Terteryan skal i ringen i dag, mens Sebastian Terteryan først er i aktion mandag.

Badminton. Viktor Axelsen skal i aktion omkring klokken 14, når det gælder finalen i den traditionsrige turnering All England i Birmingham. Den tidligere danske verdensmester møder i finalen topseedede Chou Tien Chen fra Taiwan, og kampen er programsat som dagens anden kamp i turneringen. Den spilles efter finalen i damedouble, der starter klokken 13 dansk tid.

Håndbold. Det Internationale Håndboldforbund, IHF, håber at få optaget strandhåndbold på programmet så tidligt som ved OL i Paris i 2024. IHF foreslår at 8 hold for henholdsvis mænd og kvinder dyster om medaljer i stranddisciplinen.

Basketball. Tre spillere i den nordamerikanske NBA-liga er foreløbig blevet testet positive for coronavirussen. Det drejet sig om Christian Wood fra Detroit Pistons samt de to Utah Jazz-spillere Donovan Mitchell og Rudy Gobert.

Motorsport. Sebastien Ogier vandt det mexicanske rally, der blev forkortet fra 24 til 21 etaper. Det var dog med blandede følelser, der tidligere seksdobbelte verdensmester lod sig hylde for sejren, der sendte ham i spidsen for VM-serien. Den 36-årige franskmand mente nemlig, at løbet på grund af coronapandemien burde have været helt aflyst.

Ishockey. Finske Jokerit dropper kampen om titlen i ligaen KHL. Klubben med tre danskere på holdkortet har således trukket sig fra slutspillet, hvor den var på nippet til at begynde en kvartfinaleserie mod SKA Sankt Petersborg. Årsagen er udbruddet af coronavirus, skriver klubben på sin twitterprofil.