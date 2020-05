Hovsa: Lyon-boss afslører Champions League-genstart

Automatisk oplæsning

Fodbold. Noget tyder på, at der måske er sat dato på, hvornår Champions League genoptages efter coronapausen. I hvert fald siger Lyons præsident, Jean-Michel Aulas, til det franske medie RTL, at klubben har fået bekræftet, at man skal møde Juventus på udebane 7. august. »Vores kamp imod Juventus er blevet bekræftet til at skulle spilles 7. august. Den vil blive spillet i Torino uden tilskuere«, siger han til RTL. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som står for Champions League, har endnu ikke meldt noget ud om, hvornår turneringen genoptages. Men ifølge Aulas er datoen altså bekræftet. Champions League har ligget stille siden 11. marts, hvor halvdelen af ottendedelsfinalernes returkampe blev afviklet, og opgøret Juventus-Lyon skulle have været spillet 17. marts.

Fodbold. En tredje spiller fra Brightons førstehold er testet positiv for coronavirus, bekræfter Premier League-klubbens direktør, Paul Barber. Tidligere er to andre Brighton-spillere testet positive i marts og april, så der har indtil videre været et tilfælde i hver af de seneste tre måneder. Det seneste smittetilfælde kommer på et skidt tidspunkt, eftersom Premier League planlægger at genoptage den suspenderede sæson. Klubberne skal mødes mandag for at diskutere ’Projekt Genstart’, som omhandler en mulig genoptagelse af kampe i juni, når der er grønt lys fra regeringen.

MMA. MMA-kæmpere skal tænke sig om en ekstra gang, før de udtaler sig negativt om sikkerheden med coronavirus ved UFC-stævnerne. Deltagerne har tidligere på ugen skrevet under på en kontrakt med UFC. Kontrakten betyder, at de kan risikere at blive trukket i præmiepenge og eventuelle bonusser ved kritik af sikkerheden. Det skriver de amerikanske medier Yahoo Sports og ESPN efter lørdagens stævne i Florida, USA. I et dokument, som Yahoo Sports og ESPN har set og refererer fra, står der, at kæmpere kan miste både præmiepenge, bonusser fra sejre og andre kamprelaterede bonusser.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix Rafael Nadal under sidste års semifinale på Roland Garros, hvor Roger Federer blev fejet af banen. Spanieren har udtrykt tvivl om, hvorvidt der kan spilles mere tennis i år, men French Open-arrangørerne vil ikke afvise at gennemføre turneringen uden tilskuere.

Tennis. French Open plejer at have omkring en halv million besøgende, men grand slam-turneringen kan i år blive afviklet helt uden tilskuere på Roland Garros-anlægget. Det fortæller Bernard Guidicelli, præsident i Det Franske Tennisforbund (FFT). »Vi har ikke udelukket nogle muligheder. Roland Garros er først og fremmest en historie om kampe og spillere. Det er en turnering, der finder sted på stadion, og turneringen vises på tv-skærmene. Millioner af seere i hele verden venter. At organisere turneringen bag lukkede døre vil gøre en del af vores forretningsmodel mulig«, siger Guidicelli til avisen Journal du Dimanche. I forvejen er grand slam-turneringen, der spilles på grus, udskudt i fire måneder på grund af coronapandemien og skal efter planen spilles fra 20. september til 4. oktober.

Fodbold. Tysklands planer om at genstarte professionel fodbold 16. maj har lidt et slag. To spillere fra Dynamo Dresden, der spiller i den næstbedste tyske række, 2. Bundesliga, er testet positiv for coronavirus. Dermed er hele holdet samt trænere sendt i hjemmekarantæne i to uger, skriver klubben på sin hjemmeside. Dynamo Dresden skulle have spillet mod Hannover 96 søndag 17. maj. »I de seneste par uger har vi gjort store fremskridt med at indføre alle de nødvendige sundhedsforanstaltninger. Men faktum er, at vi ikke kan træne eller spille kampe i de næste 14 dage«, siger klubbens sportsdirektør, Ralf Minge, til nyhedsbureauet Reuters.