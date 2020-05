Baseball-legende dør som 101-årig

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Baseball. Et stykke amerikansk kulturhistorie af kød og blod er gået bort. Mary Pratt er død, 101 år gammel. Pratt var den sidste levende person, der havde spillet i den i 1943 grundlagte amerikanske kvindeliga, All-American Girls Professional Baseball League.

Foto: www.aagpbl.org

Her var kvinden fra Connecticut en frygtet pitcher. All-American Girls Professional Baseball League blev stablet på benene under Anden Verdenskrig, hvor størstedelen af baseball-aktiviteterne for mænd var ikkeeksisterende, da mændene var indkaldt til tjeneste i hæren. Tom Hanks, Geena Davis og Madonna var i 1992 i hovedrollerne i Hollywood-filmatiseringen ’A League of Their Own’, der er fortællingen om amerikansk kvindebaseballs professionelle start.

Fodbold. To spillere og en fysioterapeut kan ifølge den tyske fra bundesligaklub FC Köln genoptage aktiviteterne på torsdag, når deres coronakarantæne ophører. En ny testrunde har vist, at trioen ikke længere har virus i kroppen. Avisen Kölner Stadtanzeiger skriver, at de nye test gennemført onsdag i sidste uge. Det betyder, at der kun var seks dage mellem de positive og negative testresultater.

Fodbold. Brøndby har rundet 16.000 salg af en støttetrøje, hvilket har givet over 6 millioner kroner i omsætning.

Tennis. Det nationale forbund i Tjekkiet har stablet en turnering for en stribe af landets bedste kvindelige spillere op. Det sker i slutningen af maj, oplyser det tjekkiske tennisforbund ifølge Ritzau søndag. »Det er det første arrangement, som Tjekkiets Tennisforbund har forberedt for spillere i en tid, hvor de ikke kan rejse som følge af pandemien«, siger Karel Tejkal, der er talsmand for turneringen. Verdensstjernen Petra Kvitova er sikker deltager og får formentlig selskab af de to Pliskova-søstre, Karolina og Krystina.

Fodbold. To coronasmittede holdkammerater i Dynamo Dresden fra den tyske 2. Bundesliga har sendt den danske angriber Simon Makienok og resten af holdet i 14 dages karantæne en uge før genoptagelse af ligaen. Coronapausen betyder, at det bliver et komprimeret program, som skal afslutte sæsonen. Og mens Makienok og co. nu igen er forhindret i at træne, kommer de andre klubber i gang og kan banke rusten af. »Det er ikke meget, man kan lave. Vi har lige fået besked på, at alle kommer til at få en cykel og en yogamåtte. Men det er jo ikke sammenligneligt med, hvad man kan lave uden for og på en fodboldbane«, siger han til TV2 Sport