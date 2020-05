FC Midtjylland coronatester for en halv million

Automatisk oplæsning

Fodbold. FC Midtjylland kommer ifølge klubbens sportschef til at bruge ca. en halv million på coronatest de næste to måneder. »Vi skal ifølge reglerne teste alle vores spillere og ledere en gang om ugen, i alt omkring 40 personer. Det betyder en samlet udgift på omkring en halv million kroner i de næste to måneder«, siger sportschef i FC Midtjylland Svend Graversen til TV3 Sport.

Fodbold. Den 19-årige Chelsea-komet Callum Hudson-Odoi er kommet i problemer. Spilleren har brudt klubbens coronaregulativer ved at have kontakt til en person uden for hans almindelige omgangskreds. Hvad der kan vise sig at være langt er værre er, at årsagen til, at hans brud på regulativerne er kommet frem, skyldes, at den kvinde, han tilbragte lørdagen med, natten til søndag kontakte politiet og rettede voldtægtsanklager mod Callum Hudson-Odoi. Det skriver flere britiske medier, herunder BBC og Daily Mail. Callum Hudson-Odoi har været til afhøring hos politiet, men løsladt mod kaution. Han skal møde til yderligere afhøring i juni.

Tennis. Det Internationale Tennisforbund (ITF) har endnu en fod i støbeskeen. Den nye fond skal ifølge Ritzau sikre økonomisk hjælp til spillere, der ligger fra plads 501 til 700 på verdensranglisten. Det er de spillere, der typisk spiller turneringer på tredjehøjeste niveau under ATP/WTA og challenger-niveauet. »Vi gør alt for at sikre, at de talentfulde spillere, der klatrer op af verdensranglisten, får den støtte, de har brug for og fortsætter deres udvikling i disse usikre tider«, siger ITF-præsident David Haggerty.

Fodbold. Kommer der spektakulære indkøb i FC København til den kommende sæson? Næppe, antyder manager Ståle Solbakken over for B.T. »De oprindelige planer, som er lagt, er foreløbigt skrinlagt grundet alt det her (corona, red.). Og så må vi se, hvilke planer vi tager op, og hvilke der er umulige at gennemføre«, siger Ståle Solbakken til B.T.

Fodbold. Leverkusens kæmpetalent Kai Havertz scorede to gange, da Rhin-klubben mandag besejrede Werder Bremens nedrykningskandidater 4-1 i den tyske Bundesliga. Med sejren holdt Leverkusen sig på 5. plads og dermed inde i kampen om en plads i næste sæsons Champions League.

Fodbold. Premier Leagues direktør Richard Masters siger til Sky Sports, at han vil bakke op om planer for en trofæceremoni, når mesterskabet i England er afgjort, så længe det er forsvarligt. Liverpool er blot to sejre fra at vinde deres første titel i 30 år. »Vi vil gerne give spillerne og klubpersonalet det øjeblik, de har kæmpet så hårdt for, hvis det sker«, siger Richard Masters til Sky Sports. Hvornår Premier League genoptages er uvist.

Ishockey. Yannick Vedel skal i næste sæson tørne ud for Sønderjyske. Den 26-årige forward scorede 18 mål i sidste sæson for Odense Bulldogs. Vedels kontrakt i Sønderjyske er etårig.