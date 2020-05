Bøde på 450.000 kr.? Udskældt Pione Sisto er tilbage på træningsbanen

Automatisk oplæsning

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Pione Sisto er tilbage på træningsbanen i sin spanske klub, Celta Vigo, efter at have været fraværende på det seneste af ukendte årsager. Det skriver den spanske avis La Voz de Galicia ifølge Ritzau. Ifølge det spanske sportsmedie AS kørte Pione Sisto således til Danmark i sin bil under coronapausen uden at informere Celta Vigo. Det kostede angiveligt Sisto en bøde på ca. 450.000 kroner.

Fodbold. FC Midtjylland kommer ifølge klubbens sportschef til at bruge ca. en halv million på coronatest de næste to måneder. »Vi skal ifølge reglerne teste alle vores spillere og ledere en gang om ugen, i alt omkring 40 personer. Det betyder en samlet udgift på omkring en halv million kroner i de næste to måneder«, siger sportschef i FC Midtjylland Svend Graversen til TV3 Sport.

Fodbold. FC København og OB skal også til lommerne. Spillere og ledere fra klubberne er ifølge Ekstra Bladet blevet testet for coronavirus en gang allerede i denne uge, men da det skete uden for regi af Divisionsforeningens aftale med KMD og QLife, skal der nu foretaes nye test. Ellers kan fredagens træningskamp i Parken mellem de to klubber ikke gennemføres.

Fodbold. Kurt Andersen, der reddede AGF fra konkurs for 19 år siden, er død i en alder af 75 år. Det skriver AGF på sin hjemmeside.

Cykling. Jakob Fuglsang (Astana) lægger ud mod den regerende italienske Giro d’Italia-bjergkonge Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), mens verdensmesteren Mads Pedersen (Trek-Segafredo) møder den hollandske mester Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) i weekendens virtuelle kappestrid The Challenge of Stars arrangeret af italienske RCS Sport. Konkurrencen samler 16 internationale topryttere ligeligt fordelt på de to kategorier klatrere og sprintere, og de to danskere dyster i hver sin. Klatrerne skal på deres hometrainer ud på en 2,9 km lang rute med en maksimal stigningsprocent på 12,75, mens sprinterne udfordres på en 1,2 km forholdsvis flad strækning. Lykkes det Fuglsang at slå Ciccone, skal han i semifinalen op mod vinderen af matchen mellem italieneren Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) og tyskeren Simon Geschke (CCC), mens Mads P. i tilfælde af sejr har udsigt til enten tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) eller franskmanden Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic).

Idræt. Skole OL for 4.-8. klasserne afvikles fra 2021 og frem til 2024 i Billund. Det meddeler Danmarks Idrætsforbund. Årets udgave af Skoel OL er druknet i corona. I 2019 var der 11.000 børn samlet til finalerne i Aarhus.

Fodbold. Watford er trængt i Premier Leagues nederste femtedel og skal i de sidste 9 spillerunder – uvist hvornår de gennemføres – ud i en kamp om at undgå nedrykning. Og det sker muligvis med uden den indflydelsesrige og rutinerede anfører Troy Deeney. Angriberen siger til Daily Mail, at han nægter at møde op til den nyligt tilladte træning i mindre grupper. Han vil ikke udsættes for mulig coronasmitte. »Min søn er fem måneder gammel og har haft åndedrætsbesvær. Jeg vil ikke udsætte ham for fare. Det kræver bare én person at blive smittet, og jeg vil ikke tage smitten med hjem«, siger klubikonet Deeney, der har scoret 129 mål i 388 kampe for Watford.

E-sport. En stressreaktion hos Lukas ’gla1ve’ Rossander giver Astralis-debut til Jakob ’JUGi’ Hansen allerede tirsdag i turneringen DreamHack Masters Spring 2020. Det oplyser Counter-Strike-holdet ifølge Ritzau.

Fodbold. Den 19-årige Chelsea-komet Callum Hudson-Odoi er kommet i problemer. Spilleren har brudt klubbens coronaregulativer ved at have kontakt til en person uden for hans almindelige omgangskreds. Hvad der kan vise sig at være langt er værre er, at årsagen til, at hans brud på regulativerne er kommet frem, skyldes, at den kvinde, han tilbragte lørdagen med, natten til søndag kontakte politiet og rettede voldtægtsanklager mod Callum Hudson-Odoi. Det skriver flere britiske medier, herunder BBC og Daily Mail. Callum Hudson-Odoi har været til afhøring hos politiet, men løsladt mod kaution. Han skal møde til yderligere afhøring i juni.

Fodbold. Brøndby tør endnu ikke spå om økonomiske effekter af corona og klubbens forventninger til årsregnskabet er fortsat suspenderet. Det meddeler klubben i en fondsbørsmeddelelse tirsdag morgen. »Brøndby IF vil, så snart selskabet kender de forventede økonomiske effekter af Covid-19, kommunikere opdaterede forventninger til resultatet for regnskabsåret 2020«, skriver klubben i meddelelsen.

Tennis. Det Internationale Tennisforbund (ITF) har endnu en fod i støbeskeen. Den nye fond skal ifølge Ritzau sikre økonomisk hjælp til spillere, der ligger fra plads 501 til 700 på verdensranglisten. Det er de spillere, der typisk spiller turneringer på tredjehøjeste niveau under ATP/WTA og challenger-niveauet. »Vi gør alt for at sikre, at de talentfulde spillere, der klatrer op af verdensranglisten, får den støtte, de har brug for og fortsætter deres udvikling i disse usikre tider«, siger ITF-præsident David Haggerty.