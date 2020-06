Corona-effekt: Formel 1-sæson skrumper med yderligere tre løb

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 21.00 Fodbold: Juventus-AC Milan TV3 Sport 19.00 Fodbold: Esbjerg-Randers TV3 Max 18.30 Fodbold: Dresden-Hamburger SV 20.30 Fodbold: Hoffenheim-RB Leipzig Eurosport 2 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Granada-Getafe 22.00 Fodbold: Valencia-Levante





Motorsport. Formel 1-sæson bliver forkortet med yderligere tre løb. Arrangøren meddeler fredag på sin hjemmeside, at grandprixerne i Aserbajdsjan, Singapore og Japan officielt er aflyst i denne sæson på grund af coronapandemien. Tidligere på måneden bekræftede formel 1 datoerne for de første otte løb i sæsonen. Den tager sin begyndelse i Østrig 5. juli. Trods de tre aflysninger fredag regner man stadig med, at sæsonen vil ende med at have 15-18 grandprixer. Oprindeligt skulle sæsonen have indeholdt 22 grandprixer, hvilket ville have været et rekordantal. Ud over de tre seneste er også grandprixerne i Australien, Holland, Monaco og Frankrig aflyst i denne sæson.

Formel 1 går fortsat efter at afvikle 15-18 løb i 2020-sæsonen. Der er stadig ikke taget en endelig beslutning om følgende grandprixer:

Grandprixet i Bahrain (skulle være afholdt 22. marts).

Grandprixet i Vietnam (skulle være afholdt 5. april).

Grandprixet i Kina (skulle være afholdt 19. april).

Grandprixet i Canada (skulle være afholdt 14. juni).

Grandprixet i Rusland (blev før sæsonen sat til 27. sept.).

Grandprixet i USA (blev før sæsonen sat til 25. okt.).

Grandprixet i Mexico (blev før sæsonen sat til 1. nov.).

Grandprixet i Brasilien (blev før sæsonen sat til 15. nov.).

Grandprixet i Arabiske Emirater (blev før sæsonen sat til 29. nov.).

Til gengæld er sæsonens otte første grandprixer blevet fastlagt:

To grandprixer i Østrig 5. og 12. juli.

Grandprixet i Ungarn 19. juli.

To grandprixer i Storbritannien 2. og 9. august.

Grandprixet i Spanien 16. august.

Grandprixet i Belgien 30. august.

Grandprixet i Italien 8. september.

Kilde: Formel 1

Fodbold. Fredag er der blevet holdt møde i Esbjerg med årets to pokalfinalister AaB og SønderjyskE. Her blev der blandt andet fastsat kick-off. Finalen sparkes i gang kl. 20.00 onsdag 1. juli og spilles på Blue Water Arena i Esbjerg. AaB har fået titlen som hjemmehold. Det foregik ved lodtrækning på mødet. Formelt har det den betydning, at kampen kommer til at hedde AaB-SønderjyskE. Der kommer kun til at være 500 mennesker på stadion.

Foto: Thearon W. Henderson/Ritzau Scanpix Tidligere tog NFL afstand til Colin Kaepernicks knæling under nationalmelodien, men nu vil football-organisationen støtte hans og mange andre amerikaneres kamp mod uretfærdighed og racisme.

Tidligere tog NFL afstand til Colin Kaepernicks knæling under nationalmelodien, men nu vil football-organisationen støtte hans og mange andre amerikaneres kamp mod uretfærdighed og racisme. Foto: Thearon W. Henderson/Ritzau Scanpix

NFL. Da quarterbacken Colin Kaepernick i 2016 begyndte at sætte sig på knæ under nationalmelodien til NFL-kampe som protest mod racisme og politivold mod sorte, vakte det stor opstandelse. Præsident Donald Trump kritiserede Kaepernick, og dem som efterfulgte hans eksempel, i klare vendinger, og ledelsen i NFL forsøgte at bremse protesterne, som delte vandene og truede seertallene. Men nu har piben fået en anden lyd. Torsdag aften amerikansk tid sendte NFL-ledelsen en pressemeddelelse ud om økonomisk støtte til kampen mod racisme. »Vi vil øge vores støtte til bekæmpelse af social uretfærdighed gennem en tiårig aftale til samlet 250 millioner dollar (godt 1,6 milliarder kroner) og støtte den igangværende kamp mod uretfærdighederne over for sorte amerikanere«, lyder det. Ifølge mediet The Undefeated har NFL tidligere doneret 44 millioner dollar (289 millioner kroner) til kampen mod racisme tilbage i 2016 gennem en organisation stiftet af spillere i kølvandet på Kaepernicks protester i 2016.

Fodbold. Borussia Mönchengladbach beder racistiske fans om at melde sig ud af klubben. Det skriver Reuters. Klubben er blevet oversvømmet af racistiske kommentarer til en video, hvor der udtrykkes støtte til Black Lives Matter. »Vi vil gerne bede dem, der er imod klubbens værdier om tolerance og respekt, om at melde sig ud af klubben«, står der torsdag i en pressemeddelelse fra klubben.

Håndbold. Det er ikke kun på det danske landshold, at Mikkel Hansen og målvogter Niklas Landin markerer sig som de største stjerner. Når scenen er den europæiske klubelite er de to stjerner også blandt de allerbedste. Det mener i hvert fald Europas håndboldfans, som har afgivet stemmerne til denne sæsons allstarhold i Champions League. Fredag har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) offentliggjort denne sæsons allstarhold, og her er de to danskere at finde. Med 10.070 stemmer har Landin (THW Kiel) fået pladsen mellem stængerne, mens Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain) med sine 9.543 stemmer har fået pladsen som playmaker på holdet. Sikreste mand på holdet er dog Hansens holdkammerat fra PSG, Sander Sagosen. Nordmanden har på venstre back fået 14.004 stemmer.

Fodbold. AC Horsens’ formand, Bo Pinholdt, er interesseret i at sælge ud af superligaklubben. Også mere end 50 procent, der ville give en ny investor en kontrollerende aktiepost. Det oplyste han ifølge Horsens Folkeblad på klubbens ordinære generalforsamling torsdag aften. »Vi er åbne for nye investorer i AC Horsens – også investorer, der kræver indflydelse. Vi er endda klar, selv om de vil have mere end 50 procents indflydelse«, siger Bo Pinholdt til Horsens Folkeblad. Der er ingen konkrete købstilbud på bordet, men Bo Pinholdt fortæller, at AC Horsens arbejder med et af de mindste budgetter i den bedste danske fodboldrække, og at det kommer til at true dem, når Superligaen bliver skåret ned til 12 hold. Risikoen for at rykke ned bliver større og større. Det kan også komme til at ramme os«, siger formanden.

Fodbold. Mens de danske klubber lige nu kun må lukke 500 mennesker ind på stadion til kampe, har australske sportsklubber udsigt til snart at kunne byde fans i tusindvis velkommen på stadion. Fredag siger landets premierminister, Scott Morrison, at regeringen og staterne i landet arbejder på nye regler, som skal sikre, at der må komme 10.000 tilskuere til juli. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Specifikt omhandler reglerne stadioner med en kapacitet på op til 40.000 tilskuere. Her skal det altså blive lovligt at lukke 10.000 mennesker ind.