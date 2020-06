Forlydender om Froomes snarlige farvel til Team Ineos tager til i styrke

Automatisk oplæsning

Cykling. Rygterne om, at den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome forlader Team Ineos allerede inden starten på dette års udgave af den tre uger lange franske styrkeprøve, tager til i styrke. Det italienske medie tuttobiciweb.it, der sædvanligvis er særdeles velunderrettet, meddeler således, at den 35-årige britiske stjerne er tæt på at indgå en treårig aftale i august med Israel Start-Up Nation, der med Nicki Sørensen som sportsdirektør i denne sæson er avanceret til WorldTour-status. Et skift vil betyde, at Froome er enerådede kaptajn, når Touren indledes 29. august, mens han hos sin nuværende arbejdsgiver kan se frem til en indædt fight om værdigheden med to andre Tour de France-konger, den regerende colombianer Egan Bernal og vinderen fra 2018 waliseren Geraint Thomas.

Fodbold. Kun de 10 gruppevindere i den europæiske VM-kvalifikation i fodbold kommer direkte til slutrunden i 2022. Det meddelte Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag. Ud over de 10 gruppevinder får yderligere 3 europæiske lande adgang til VM-slutrunden i Qatar. De tre lande findes efter playoffkampe med deltagelse af de 10 gruppetoere samt to landshold, der får adgang via Nations League.

Fodbold. På grund af coronapandemien har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet midlertidigt at lempe reglerne for Financial Fairplay (FFP). Det oplyser forbundet efter et møde i eksekutivkomitéen torsdag. Blandt andet lempes den såkaldte break-even-regel. Den skal sikre, at klubberne generelt ikke bruger flere penge, end de tjener. Men på grund af de uventede indtægtstab, som coronakrisen har medført, vil en opgørelse af klubbernes forbrug i forhold til indtjening ikke blive foretaget efter regnskabsåret for 2020, men først efter regnskabsåret for 2021. Regnskabsårene 2020 og 2021 vil desuden blive lagt sammen.

Fodbold. Sæsonerne i adskillige europæiske ligaer bliver først afsluttet sent på sommeren på grund af coronapandemien. Det har ført til, at næste sæson vil begynde senere, end den plejer i en række lande. Det gælder også de europæiske klubturneringer. Derfor foreslår Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, at sommerens transfervindue holdes åbent frem til og med 5. oktober. Opfordringen til alle de europæiske medlemslande er, at de vælger den samme deadline, så det er ensartet i Europa. Det blev meddelt, efter at Uefa’s eksekutivkomité torsdag havde holdt møde for anden dag i træk. Uefa oplyser, at klubber senest kan registrere spillere i de europæiske turneringer 6. oktober. Det er årsagen til, at transfervinduet skal været lukket dagen før, så klubberne efterfølgende kan melde trupperne ind til kampene i Champions League og Europa League i sæsonen 2020-2021.

Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix Timo Werner, her med Yussuf Poulsen, har gjort det rigtig godt for Leipzig i Bundesligaen, men nu venter snart en anden og større opgave i Premier League.

Fodbold. Den tyske angriber Timo Werner skifter fra RB Leipzig til engelske Chelsea FC. Det bekræfter begge klubber på Twitter. Efter lang tids flirten mellem tyskeren og Chelsea gør både Leipzig og Chelsea det officielt torsdag formiddag, at Werner skifter til den engelske klub 1. juli 2020. 24-årige Werner har i alle turneringer scoret 32 mål og lavet 13 assist i indeværende sæson for RB Leipzig. Tyskeren skal endnu igennem et lægetjek, før skiftet er helt på plads.

Håndbold. Det kunne næsten ikke blive værre. De danske kvinder tørner sammen med tre stærke håndboldnationer i det indledende gruppespil ved EM i december. Danmark skal møde Frankrig, Montenegro og Slovenien ved EM, som spilles i Danmark og Norge i december. Det blev udfaldet af torsdagens lodtrækning i østrigske Wien, hvor 16 hold skulle fordeles i fire grupper.

De tre øvrige EM-grupper ser således ud:

Gruppe B: Rusland, Sverige, Spanien og Tjekkiet

Gruppe C: Holland, Ungarn, Serbien og Kroatien

Gruppe D: Rumænien, Norge, Tyskland og Polen

(EM spilles 3.-20. december)

Fodbold. FC København risikerer at miste hjemmebanefordelen til returkampen mod Istanbul Basaksehir i Europa Leagues ottendedelsfinale. Opgøret mod den tyrkiske klub skulle efter planen være spillet i Parken, men onsdag meddelte Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), at det endnu ikke er besluttet, om det bliver tilfældet. Den efterfølgende del af Europa League skal spilles på neutral grund i Tyskland, men det vil være decideret uretfærdigt, hvis det også gælder FCK’s ottendedelsfinale, mener Ståle Solbakken. »Jeg tænker, at hvis det ene hold spiller på udebane, hvor coronavirusset sprøjter, og returkampen skal være på neutral grund uden tilskuere, så er det svært at finde en mere uretfærdig runde«, siger nordmanden ifølge Ritzau. »Det, jeg håber nu, er, at tilskuertestene går godt, og at vi derfor om syv uger kan få et halvt eller trekvart fyldt Parken og få en fair chance«, siger Ståle Solbakken. Basaksehir vandt første 1/8-finale i Istanbul 12. marts 1-0.

Foto: Ezra Shaw/Ritzau Scanpix Måske varer det ikke så længe, før Colin Kaepernick igen skal trække i tøjet og spille NFL-kampe.

NFL. I 2017 kaldte Donald Trump knælende NFL-spillere som Colin Kaepernick for »... sons of bitches«. USA’s præsident, Donald Trump, laver nu en kovending og siger, at den tidligere quarterback i NFL, omstridte Colin Kaepernick, fortjener en ny chance i ligaen. Det siger præsidenten i et interview med det lokale Washington D.C.-medie WJLA. Hvis han fortjener det, bør han«, siger Donald Trump direkte adspurgt, om Kaepernick skal have en ny chance. »Hvis altså han har de spillemæssige evner. Jeg ville elske at se ham få en ny chance, men hvis han ikke kan spille godt, ville det være unfair«. Den nu 32-årige Colin Kaepernick har ikke spillet i ligaen siden slutningen af sæsonen i 2016, hvor han begyndte at knæle under nationalmelodien inden kampe for at protestere mod racisme og politivold.

Fodbold. FC København melder angriberen Mohamed Daramy klar efter den hovedskade, han pådrog sig onsdag aften hjemme mod AaB i Superligaen, hvor Daramy scorede begge mål i sejren på 2-0. »Han slog hovedet i sammenstødet og er siden blevet undersøgt flere gange, og han er meldt klar til at kunne indgå i træningen«, oplyser FCK på sin hjemmeside. Det er godt nyt for FCK, som søndag skal møde ærkerivalen Brøndby på udebane.