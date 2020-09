Brøndby-fans udelukker sig selv for at spare penge

Direkte sport i tv Tirsdag 22. september DR2 18.15 Fodbold: Malta-Danmark (k) TV 2 Sport 19.50 Håndbold: Kbh.-Aarhus U. (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Slavia Prag-FCM TV3 Sport 19.00 Fodbold: Leyton O.-Tottenham 21.00 Fodbold: M. Tel Aviv-RB Salzburg TV3 Max 21.00 Fodbold: Ch. League-kvalifikation 6’eren 20.30 Fodbold: Luton-Manchester U. Eurosport 1 15.30/20.00 Billard: Snooker Eurosport 2 10.05 Tennis: French Open, kvalifikation TV 2 Sport X 12.30 Tennis: Hamburg E. Open (m) 03.00 Basketball: Denver-LA Lakers

Fodbold. Når Brøndby på søndag får besøg af AC Horsens i Superligaen må der maksimalt befinde sig 500 personer på stadion. Klubben forventer, at det officielle tilskuerantal dermed ikke kan overstige 225. Tre fangrupper opfordrer nu klubben til, at de billetter til kampen, der var tiltænkt sæsonkortholdere, i stedet bliver givet til partnere. Derved kan man holde et fanafsnit lukket og reducere omkostninger i en tid med meget få indtægter. »Vi har stor forståelse for deres (fangrupperne, red.) beslutning. Vi har lyttet til deres ønske om at tildele de godt og vel 150 billetter til vores partnere. Derfor vil vi nu række ud til vores partnere og finde en løsning med de nu i alt ca. 225 billetter, der vil være til rådighed til kampen på søndag«, siger adm. direktør Ole Palmå.

Cykling. Anklagemyndigheden i den franske by Marseille har igangsat en undersøgelse om mulig doping på holdet Arkea-Samsic, som blandt andre Nairo Quintana kørte for, i dette års Tour de France. Det oplyser anklager Dominique Laurens ifølge Ritzau til det franske nyhedsbureau AFP. Der er angiveligt tale om en undersøgelse af tre ryttere og et par hjælpere. De to hjælpere havnede mandag i politiets varetægt, efter at de i forbindelse med en ransagning var blevet fundet »mange sundhedsprodukter, herunder medicinske lægemidler, men også og frem for alt en metode, der kan anses som doping«.

Arkea-Samsics holdchef, Emmanuel Hubert, bekræfter på holdets hjemmeside, at ransagningen fandt sted i onsdags i Meribel, hvor der var mål efter en hård bjergetape, men afviser, at det er selve holdet, der er under mistanke. »Ransagningen omfattede et begrænset antal ryttere samt deres hjælpere, der ikke er ansat af holdet«, fortæller han. Ifølge avisen L’Equipe var ransagningen målrettet stjernen Nairo Quintanas værelse samt hans bror Dayer Quintana og Winner Anacona.

Fodbold. Det var planen, at der fra 1. oktober igen små smutte kunne tillades tilskuere til kampe i England, men en opblussen i coronasmitten har ifølge BBC fået den britiske regering til at udskyde planerne på ubestemt tid.

Ishockey. Hæderen som den mest værdifulde spiller, den såkaldte MVP, i nordamerikanske NHL er som regel forbeholdt spillere fra Canada, Rusland, Sverige og USA. Nu kan en tysker også skrive sig ind på listen over stjernenavne. Det er den 24-årige Leon Draisaitl fra Edmonton Oilers, der er blevet hædret med prisen i afstemningen foretaget af en stribe fagjournalister. Leon Draisaitl, der er søn af den tjekkiskfødte tidligere tyske landsholdsspiller Peter Draisaitl, scorede 43 mål og leverede 67 assist i grundspillet. NHL-sæsonen er fremme ved finaleserien, hvor Tampa Bay i nat slog Dallas 3-2 og dermed udlignede til 1-1 i kampe. Draisaitl og Edmonton røg ud i første runde af slutspillet.

Fodbold. Kun er gang i de seneste 12 sæsoner har AaB vundet en medalje i Superligaen. Det var i 2014, da klubben vandt titlen, og europæisk deltagelse har der heller ikke været noget af siden. Men nu iværksætter nordjyderne en ambitiøs plan, der skal skaffe 50 millioner kroner ved en aktieemission i de kommende uger – en manøvre, der skal munde ud i, at klubben igen spiller med om medaljerne i Superligaen og derved også opnår europæisk deltagelse. Der er givet forhåndstilsagn på tegninger for lidt over 20 millioner kroner, der hurtigt kan få ben at gå på. »Vi ønsker at fortsætte oprustningen af vores Superligatrup, ligesom udvikling af egne talenter altid vil være en nøglefaktor i AaB’s strategi. Derfor vil vi i de kommende år intensivere og strukturere talentudviklingen yderligere«, siger AaB-bestyrelsesformand Torben Fristrup.

Motorsport. Michael Christensen er efter en beslutning fra Porsche blevet trukket ud af dette års 24 timers løb på Nürburgring Nordschleife. Løbet skulle afvikles i den kommende weekend, men Porsche teamet har siden Le Mans løbet i weekenden konstateret, at tre personer fra teamet er smittet med COVID-19. Derfor har Porsche taget beslutningen om, at trække alle Porsche fabrikskørere og personel, der har arbejdet på Le Mans. Michael Christensen er ikke testet positiv for COVID-19, men er en af ni berørte Porsche fabrikskørere, der trækkes fra weekendens 24 timers løb, hvor 102 biler skulle være stillet til start. De tre positive COVID-19 tests blev konstateret efter søndagens rutinetjek på Le Mans.

Fodbold. Premier League-klubbens Chelseas russiske ejer Roman Abramovich har bevæget sig på kanten af det tilladte i forbindelse med investeringer i spillere. Det skriver BBC. Ifølge lækkede dokumenter kaldet FinCen files har Abramovich ejet andele i spillere, som ikke var på kontrakt i Chelsea. En af de spillere er peruaneren Andre Carillo, som Chelsea har stået over for i to kampe i Champions League i 2014. Ejerskabet skete gennem selskabet Leiston Holdings med base på De Britiske Jomfruøer. Tredjepartsejerskab er, når investorer køber en andel af en spillers fremtidige transferværdi. Det sker typisk i klubber, der er presset økonomisk og har brug for penge her og nu. Det er en praksis, der blev forbudt i Premier League i 2008 og internationalt i 2015. En talskvinde for Abramovich afviser, at der er foregået noget ulovligt.