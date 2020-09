Så er Clara Tauson kun to sejre fra grandslamdebut

Direkte sport i tv Onsdag 23. september TV 2 Sport 10.00Tennis: WTA Strasbourg (k) 01.05 Fodbold: NY City-Toronto TV3+ 21.00 Fodbold: Molde-Ferencvaros TV3 Sport 21.00 Fodbold: Gent-Dynamo Kijev TV3 Max 18.45 Håndbold: Aalborg-Motor (m) 20.45 Håndbold: Paris SG-Flensburg (m) Eurosport 1 15.30/20.00 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open - kvalifikation TV 2 Sport X 12.30 Tennis: ATP Hamburg Open (m)

Tennis. 17-årige Clara Tauson sled, slæbte og blev belønnet med en sejr. Clara Tauson er efter 7-6 (7/4), 1-6, 6-2 mod Gabriela Tabala fra Rumænien videre til 2. runde af kvalifikationen til grandslamturneringen French Open. Danskeren skal vinde yderligere to kampe, for at få grandslamdebut på seniorniveau. Næste modstander er italieneren Elisabetta Cocciaretto, der som nr, 128 på ranglisten er placeret 60 pladser foran danskeren. 19-årige Elisabetta Cocciaretto fik grandslamdebut i januar ved Australien Open.

Cykling. Noget tyder på, at affæren omkring den colombianske Tour de France-stjerne Nairo Quintana mere ligner en misforståelse end en dopingsag. Nairo Quintana bedyrer i hvert fald på Twitter, at han har rent mel i posen. »De franske gendarmer gennemførte en undersøgelse på det hotelværelse, hvor holdet befandt sig 16. september i Meribel efter afslutningen på etapen. Myndighederne gik ind på mit værelse og konfiskerede nogle vitamintilskud, som er helt lovlige, selv om franske myndigheder muligvis ikke kender dem. Det er derfor, det har taget tid at opklare det hele«, skriver Arkea-Samsic-rytteren, der henviser til en episode under Touren onsdag i sidste uge.

Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix Nairo Quintana sluttede som nummer 17 i Tour de France.

Ifølge anklageren Dominique Laurens blev der ved ransagningen fundet ’mange sundhedsprodukter, herunder medicinske lægemidler, men også og frem for alt en metode, der kan anses som doping’. »For at undgå enhver tvivl vil jeg gerne understrege, at der ikke blev fundet nogen dopingpræparater«, skriver Nairo Quintana, og understreger, at han ikke er anklaget for noget af myndighederne.

Fodbold. Lyngby har solgt offensivspilleren Gustav Marcussen til KFC Uerdingen i den tredjebedste tyske række.

Fodbold. Lyngby-spilleren Emil Kornvig er blevet testet positiv for coronavirus. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside. Midtbanespilleren har afleveret en positiv prøve, men har ingen symptomer. Resten af truppen og staben er blevet testet negativ.

Fodbold. 1. divisionsklubben Esbjerg fB har lejet venstrebacken Clinton Antwi i FC Nordsjælland. Lejeaftalen gælder for resten af sæsonen,

Basketball. Denver fik med en sejr på 114-106 over LA Lakers reduceret i NBA-semifinaleserien til 1-2 i kampe. Der spilles bedst af syv kampe.

Fodbold. FC Midtjylland-anføreren Erik Sviatchenko er trods manglende koldblodig i potentielt afgørende situationer fint tilfreds med 0-0-resultatet på udebane mod Slavia Prag i Champions League-kvalifikationen i aftes. Det siger han til TV3+. »Det var en hård kamp mod et dygtigt hold, og vi gjorde det fortrinligt. Vi manglede lige den sidste snert og koldblodighed i omstillingerne. Det er omstillingerne, vi skal udnytte, og det skal vi gøre på hjemmebane«, siger Sviatchenko og tilføjer: »Det er det defensive fundament, der har båret os så langt. Og det handler om hele holdets indsats, i forhold til hvordan vi placerer os på banen. Vi tror på os selv, og med den indsats vi leverede i dag, så er der muligheder i returopgøret«. Returopgøret spilles 30. september i Herning.

Fodbold. Emiliano Marcondes scorede et drømmemål for Brentford, da London-klubben i aftes sendte West Bromwich ud af Liga Cuppen efter straffesparkskonkurrence, hvor Christian Nørgaard scorede på det afgørende spark. Emiliano Marcondes havde forinden stjålet al opmærksomhed, da han efter en times spil på et saksespark udlignede til 1-1. Brentford skal i næste runde møde Fulham eller Sheffield Wednesday.

Fodbold. Andetsteds fik West Ham en bizar optakt til deres Liga Cup-kamp mod Hull, da manager David Moyes pludselig måtte forlade stadion. West Ham-manageren fik besked på, at han var smittet med coronavirus. Også spillerne Issa Diop og Josh Cullen fik besked på, at de er blevet smittet med coronavirus. Derfor forlod alle tre personer stadion og kampen. Trods den noget anderledes optakt vandt West Ham 5-1. Tottenhams udekamp mod Leyton Orient blev aflyst, da flere af hjemmeholdets spillere er blevet smittet med coronavirus. Det er stadig uvist, om den kamp helt bliver aflyst.