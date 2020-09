Bakken Bears er i Champions League og Clara Tauson debuterer mod US Open-semifinalist

»Jeg forsøgte at dække mig til, når han kom ind. Det begyndte at gå mig på, og jeg prøvede at finde andre steder at klæde om, for det var mærkeligt for mig«. Når Michelle Gatting ser tilbage på det, kan hun godt se, at det var langt over grænsen. »Det stoppede aldrig, for jeg bad ham ikke om at stoppe. Det er lidt sværere for en kvinde at bede mænd om at stoppe, end man lige tror. Det er svært at forklare«, fortæller racerkøreren til Jyllands-Posten.

Motorsport. Det store samtaleevne forud for weekendens formel 1-grandprix i russiske Sotji er Lewis Hamiltons (Mercedes) mulighed for at vinde sit løb nummer 91 og dermed tangere legenden Michael Schumachers rekord. Med danske briller er weekenden dog også imødeset. Kevin Magnussen har flere gange gjort det godt på banen, men fredagens første træning gav ikke løfter om, at der er gode muligheder for danske point søndag. Magnussen lå i et stykke tid lige uden for top-10, men han gled stille og roligt tilbage og sluttede som nummer 16 i træningen. Han var dog hurtigere end teamkollega Romain Grosjean. Mens Mercedes’ Valtteri Bottas var hurtigst, var det mest overraskende, at Lewis Hamilton sluttede næstsidst.

Foto: Laszlo Szirtesi/Ritzau Scanpix Bayern Münchens erfarne spanier Javi Martínez blev skiftet ind og afgjorde Super Cup-finalen i den forlængede spilletid.

Bayern Münchens erfarne spanier Javi Martínez blev skiftet ind og afgjorde Super Cup-finalen i den forlængede spilletid. Foto: Laszlo Szirtesi/Ritzau Scanpix

Fodbold. Champions League-vinderen Bayern München kan nu også kalde sig vinder af Uefa Super Cup. Sent torsdag vandt den sydtyske storklub duellen mod Europa League-vinderen Sevilla med 2-1 efter forlænget spilletid. Indskiftede Javi Martínez blev matchvinder med et hovedstødsmål i det 104. minut. I den ordinære tid var det ellers Sevilla, som tog føringen på et straffespark ved Lucas Ocampos i 13. minut, men Leon Goretzka udlignede senere i første halvleg efter et tungt Bayern-pres.

Opgøret i Budapest var en prøveklud for at få tilskuere tilbage på stadion i europæiske kampe, selv om Ungarn er et af de lande, der senest har været hårdt ramt af coronavirus og har indført indrejseforbud. Cirka 30 procent af stadionkapaciteten – 20.000 billetter -- var sat til salg, og langt de fleste tilgængelige pladser var besat.

Idræt. En donation på 48,4 millioner kroner fra Nordea-Fonden og TrygFonden skal få danskerne til at bevæge sig endnu mere. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i en fælles pressemeddelelse. Det sker i kampagnen ’bevæg dig for livet’, som skal gøre Danmarks til verdens mest aktive idrætsnation i 2025. De to fonde bidrager med hver 24,2 millioner kroner.

Foto: Kim Klement/Ritzau Scanpix LeBron James (th.), her over for Jerami Grant fra Denver Nuggets, er ved at spille Los Angeles Lakers frem til NBA-finalen.

LeBron James (th.), her over for Jerami Grant fra Denver Nuggets, er ved at spille Los Angeles Lakers frem til NBA-finalen. Foto: Kim Klement/Ritzau Scanpix

Basketball. LeBron James nærmer sig tiende NBA-finale. Med en sejr på 114-108 over Denver Nuggets er Los Angeles Lakers blot en enkelt sejr fra at nå finalen. Det vil i så fald være tiende gang, at LeBron James skal spille finale i NBA. Tidligere har stjernen repræsenteret Miami Heat og Cleveland Cavaliers i finalen.