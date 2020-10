Tre måneder efter opsang af en anden verden ligner Skov Olsen atter et unikt talent

I mandags kom en 20-årig kantspiller fra Hillerød traskende et par meter efter Thomas Delaney og Yussuf Poulsen henover landsholdets nye træningsbane ved Herning Fremads anlæg. Selv uden at ane noget om fodbold kunne man afkode, hvem der var den nye dreng i klassen. Mens Delaney og Poulsen gik frisk hen foran de opstillede kameraer og fremmødte journalister, blev Andreas Skov Olsen for en stund stående på mellemhånd. Øjnene flakkede lidt rundt, når de ikke kiggede direkte ned i græsset foran ham.

»Nu er du i gang«, konstaterede Jakob Høyer, kommunikationschef i Dansk Boldspil-Union (DBU), da Andreas Skov Olsen var blevet sendt hen til og havde afsluttet det første tv-interview.

Selvfølgelig havde han prøvet at blive interviewet mange gange før, men det var tydeligt på kropssproget, at der alligevel var tale om ny oplevelse, som han skulle fordøje. Første træningspas med A-landsholdet er noget, som rigtig mange drenge og piger drømmer om at blive gode nok til at opnå.