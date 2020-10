Endnu en fra dansk svømnings guldalder indstiller karrieren

I det seneste årti var de medaljevindende danske svømmere så mange, at det var nemt at forsvinde lidt i mængden.

Lotte Friis og Rikke Møller Pedersen satte verdensrekorder, Jeanette Ottesen blev Danmarks mest vindende nogensinde, og Pernille Blume blev olympisk mester.

I det selskab blev den stilfærdige Mie Ø. Nielsen bare en lille smule overset, selv om hun med sin europarekord og 19 internationale medaljer på et tidspunkt var en af verdens allerbedste rygcrawlere.

Nu har Mie Østergaard Nielsen i en alder af 24 år besluttet sig for at indstille den fantastiske karriere, der kulminerede med en grum personlig skuffelse og en forløsende bronzemedalje ved OL i Rio for fire år siden.

»Jeg har de seneste år været igennem et kompliceret skadesforløb, hvilket til tider har resulteret i, at jeg ikke har kunnet træne optimalt. De seneste undersøgelser af min skulder viser fortsat usikkerhed om, hvorvidt jeg kan nå at blive fysisk klar til OL næste år, hvilket underbygger beslutningen om at slutte min svømmekarriere nu«, siger Mie Ø. Nielsen om sin beslutning i en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion.

Foto: Jens Dresling Mie Ø. Nielsen var regerende europamester i 100 meter rygsvømning, da hun stillede op ved OL i Rio, hvor hun blev nummer 5 bare 0,05 sekund fra andenpladsen og 0,04 sekund fra tredjepladsen.

Mie Ø. Nielsen var regerende europamester i 100 meter rygsvømning, da hun stillede op ved OL i Rio, hvor hun blev nummer 5 bare 0,05 sekund fra andenpladsen og 0,04 sekund fra tredjepladsen. Foto: Jens Dresling

Selv om svømning er kendt for at helt unge udøvere kan få et tidligt gennembrud, så var Mie Ø. Nielsen alligevel helt exceptionel, da hun i 2011 som 14-årig blev europæisk juniormester i både 50 og 100 meter rygcrawl, fik debut som alle tiders yngste ved et VM og sidst på året vandt fire medaljer ved kortbane-EM. Det resulterede i, at det åbenlyse talent af Politiken blev kåret som Årets Fund i dansk idræt, 26 år efter hendes far, Benny Nielsen, havde modtaget den samme pris.

Hele karrieren udspillede sig i Aalborg, hvor især den islandske træner Eyleifur Johannesson spillede en stor rolle i udviklingen af Mie Ø. Nielsens potentiale.

Islændingen var også på bassinkanten ved OL i Rio, da Mie Ø. Nielsen som regerende europamester var Danmarks bedste bud på en medalje i svømning, men i et tæt løb endte det med en 5.-plads, som både svømmeren og træneren offentligt kaldte tilfredsstillende, men som i virkeligheden var en sønderlemmende skuffelse.

Den blev glemt, da den danske deltagelse i olympiske svømmekonkurrencer eksploderede på sidstedagen med Pernille Blumes guld i 50 meter fri og en efterfølgende bronzemedalje i den holdmedley, som har givet Mie Ø. Nielsen 8 af hendes 19 medaljer.

Foto: Tariq Mikkel Khan OL-bronzemedaljen i holdmedley blev den 19. og sidste internationale medalje for Mie Ø. Nielsen, der her poserer sammen med Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume dagen efter den vanvittige afslutning på svømmekonkurrencerne i Rio.

OL-bronzemedaljen i holdmedley blev den 19. og sidste internationale medalje for Mie Ø. Nielsen, der her poserer sammen med Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume dagen efter den vanvittige afslutning på svømmekonkurrencerne i Rio. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter kortbane-EM i Royal Arena i 2016 flyttede Mie Ø. Nielsen til Det Nationale Træningscenter for samtidig at studere på Københavns Universitet, men i 2019 rykkede hun sammen med klubkammeraten Viktor Bromer tilbage til Aalborg, fordi hele trænerstaben på NTC blev udskiftet.

»Det er en stor personlighed og yderst dygtig svømmer, som takker af. Jeg vil gerne kvittere hende for at have taget en så voksen beslutning, om end jeg begræder den. Det ærgrer mig, at hun er kommet til et sted, hvor hun bliver nødt til at stoppe sin karriere«, siger landstræner Stefan Hansen i pressemeddelelsen om Mie Ø. Nielsens beslutning.

»Både på det menneskelige og sportslige plan er Mies stop et stort tab for dansk landsholdssvømning. Som menneske og atlet har Mie altid været en fantastisk ambassadør for dansk svømmesport både lokalt, nationalt og internationalt«, supplerer sportschef Lars Green Bach.

Mie Ø. Nielsen vil nu koncentrere sig om sine studier og kan så kun vente på, at et nyt talent overgår nogle af de 5 danske rekorder, hun er indehaver af.

»Svømning har været en central del af mit liv, og sporten har været med til at skabe struktur i min dagligdag og lært mig at arbejde målrettet, hvilket jeg nu glæder mig til at anvende i mit studieliv«, siger Mie Ø. Nielsen om sine kommende planer.