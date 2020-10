Polsk teenager vinder sensationelt fransk grandslam

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Aalborg-GOG (m) TV3+ 15.00 Formel 1: GP Eifel, kvalifikation TV3 Sport 12.00 Formel 1: GP Eifel, træning 13.25 MotoGP: GP Frankrig, kvalifikation 16.00 Håndbold: Metz-Krim Mercator (k) 18.00 Håndbold: Györ-Odense (k) 20.00 Dart: World Grand Prix TV3 Max 13.30 Fodbold: Tottenham-Man. Utd. (k) 18.00 Fodbold: Duisburg-Potsdam (k) 21.00 Motorsport: Nascar 6’eren 16.00 Motorsport: Rally 20.45 Fodbold: Ukraine-Tyskland Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 08.30/11.00 Motorsport: VM 14.40 Tennis: French Open Eurosport 2 17.30 Standardvogne: VM-afdeling 20.45 Fodbold: Spanien-Schweiz TV 2 Sport X 12.00/14.30 Mountainbike: VM-cross

Tennis. Iga Swiatek fuldendte lørdag et par forrygende uger med en triumf i French Open. I finalen slog den 19-årige polak amerikaneren Sofia Kenin med 6-4, 6-1. Finalen var fra start en nervøs affære, der bar præg af forsigtigt spil - sandsynligvis på grund af kampens store betydning. Iga Swiatek indledte bedst mod den to år ældre Kenin, og polakken bragte sig hurtigt foran med 3-0. Det lykkedes dog hurtigt favoritten Kenin at kæmpe sig tilbage og få udlignet til 3-3. Men så fik Swiatek igen fat i sit spil. En anelse mere risikobetonet spil og nogle lumske stopbolde banede vejen for en føring på 5-3, og så kunne den polske komet serve første sæt hjem. Trods en sætbold fik Kenin brudt til 4-5. Det var dog en stakket frist for Sofia Kenin, der tidligere på året vandt Australian Open. Amerikaneren formåede ikke at holde serv og tabte dermed første sæt.

Efter at Swiatek havde bragt sig foran med 2-1, bad Kenin om en medical timeout. Da hun kort efter vendte tilbage på banen, var hun reelt chanceløs. Amerikaneren vandt blot tre dueller i den resterende del af kampen. Uden de store problemer kørte Swiatek sejren og dermed karrierens første grand slam-titel hjem.

Motorsport. Valtteri Bottas (Mercedes) var hurtigste mand, da kvalifikationen til Eifels formel 1-grandprix på Nürburgring blev afviklet. I en intens dyst med verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull) trak finnen sig sejrrigt ud og tog karrierens 14. poleposition. Danske Kevin Magnussen (Haas) gik videre til 2. kvalifikationsrunde, hvor han dog sluttede sidst og derfor starter som nr. 15.

Cykling. Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) vandt 8. etape af Giro d’Italia efter solokørsel på sidste del af dagens udfordringer. Den 32-årige brite var en del af et seksmandsudbrud, der stak afsted efter 22 kilometer af lørdagens 200 kilometer lange etape. Med lidt mindre end 20 kilometer tilbage gik Dowsett til angreb, og han holdt hele vejen til målstregen.

Cykling. Simon Yates er ude af Giro d’Italia på grund af en positiv coronatest, oplyser hans hold, Mitchelton-Scott på Twitter ifølge Ritzau. »Simon Yates kommer ikke til start til dagens etape i Giro d’Italia efter et positivt covid 19-resultat. Simons helbred er fortsat vores største bekymring, og heldigvis er hans symptomer meget milde, og han er ellers ved godt helbred, lyder det fra holdet. Han har været isoleret på et eneværelse, hvorefter han er blevet fragtet til et sted, hvor han kan være i karantæne og samtidig få behandling af holdlægerne. Simon viste meget mild temperatur fredag aften under vores rutinemæssige temperaturkontrol, som har været foretaget tre gange dagligt under Giro d’Italia«, siger holdlæge Matteo Beltemacchi.





Roning. Danmark har fem både med, når EM-finalerne skal roes søndag på Lake Malta i Poznan. Sverri Nielsen, der vandt sølv ved VM sidste år i herrernes singlesculler, vandt lørdagens semifinale på overbevisende vis med lidt mindre end to sekunder ned til Grækenland på 2. pladsen. Også Fie Udby Erichsen er klar til finalen efter at hun besatte 3. pladsen i semifinalen, hvor tre både ville gå videre til finalen. Damefireren med Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jacobsen, Lærke Berg Rasmussen og Christina Juhl Johansen skyder ikke den samme fart som sidste år, hvor de vandt bronze ved VM, men deres form var alligevel god nok til en andenplads i dagens semifinale, hvilket var nok til en finalebillet. Mens det var forventet at Sverri og damefireren ville nå finalen, så var det mere uventet, at Frederic Vystavel/Joachim Sutton i herrernes toer uden styrmand samt at Nina Hollensen/Trine Dahl Pedersen i kvindernes toer uden styrmand ville nå finalen i ellers stærkt besatte semifinaler.