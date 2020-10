Rødt kort og tyndt straffespark skaber første danske sejr på Wembley i 37 år

Wembley er ikke bare fodboldens mekka. I 1983 husede den gamle udgave af det ikoniske stadion en lige så ikonisk kamp i dansk landsholdshistorie. Allan Simonsen scorede på straffespark, og Ole Kjær lavede en feberredning i de sidste sekunder af et opgør, der bliver set som afgørende for den succesfulde landsholdsepoke i 1980’erne. Danmark havde pludselig kvaliteten til at vinde på en af verdens sværeste udebaner. Hvis ikke den absolut sværeste. Resultatet inspirerede en hel generation og gav tro på, at landsholdet kunne slå selv de allerbedste.

37 år senere stod Christian Eriksen i sin landskamp nummer 100 også ved en straffesparksplet på Wembley og formåede ligesom Simonsen at sende bolden i nettet og sikre en sejr på 1-0. En landskamp mellem Danmark og England på Wembley er aldrig endt med et andet resultat. Danmark har nu vundet to gange, og England har sejret i de fem andre.

Dansk landsholdsfodbold står selvfølgelig et helt andet sted nu end dengang i 1983. Men for Kasper Hjulmands projekt kan sejren måske vise sig at blive lige så vigtig. Inden Island-kampen i søndags var han tvunget til at skabe et godt resultat, så Danmark ikke kom i nedrykningsfare.