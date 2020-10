Flyvende: Ung russer stortrives i en coronahærget tennissæson

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Skjern-Aalborg (m) TV 2 Sport 12.10 Cykling: Vuelta a España, 11. etape TV3+ 14.00 Formel 1: GP Italien, kvalifikation 18.30 Fodbold: Liverpool-West Ham TV3 Sport 09.55 Formel 1: GP Italien, træning 13.00 Fodbold: Esbjerg-Fredericia 16.00 Fodbold: FCN-FCM 20.00 Fodbold: Ajax-Fortuna Sittard TV3 Max 13.30 Fodbold: Sheffield U.-Man. C. 16.00 Fodbold: Burnley-Chelsea 18.30 Fodbold: Gladbach-RB Leipzig 21.00 Fodbold: Nantes-Paris SG Xee 15.30 Fodbold: FC Köln-Bayern München Eurosport 1 12.15 Cykling: Vuelta a España, 11. etape Eurosport 2 12.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Real Madrid-Huesca 18.00 Fodbold: Inter-Parma 21.00 Fodbold: Alavés-Barcelona Vis mere





Tennis. Øjeblikkets største unge profil på ATP Touren, russiske Andrey Rublev, kan søndag erobre sin femte titel i en ellers coronabeskåret sæson, når der spilles finale i Wien. Lørdag vandt han sin semifinale over Kevin Anderson 6-4, 4-1, da sydafrikaneren måtte trække sig i andet sæt. 23-årige Rublev har indtil videre i 2020 taget titlerne i Doha, Adelaide, München og Skt. Petersborg, mens han har nået kvartfinalerne ved de to grand slam-turneringer US Open og French Open. Andrey Rublev er rykket frem som nr. 8 på verdensranglisten og bejler kraftigt til deltagelse i sæsonfinalen i London. I søndagens Wien-finale venter enten italienske Lorenzo Sonego eller britiske Daniel Evans.

Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix Real Madrids belgiske stjernespiller Eden Hazard blev fejret af holdkammeraterne, da han havde scoret i lørdagens La Liga-kamp mod Huesca.

Fodbold. Der var tiltrængt succes til Real Madrid-belgieren Eden Hazard, da den spanske hovedstadsklub lørdag på hjemmebane vandt 4-1 over oprykkeren Huesca og strøg til tops i La Liga. Hazard scorede således sit første mål i over et år for Real Madrid. Det var samtidig hans blot anden officielle scoring for den spanske storklub, der købte ham for omkring 850 millioner kroner i sommeren 2019. Første Real-mål faldt for over et år siden – 5. oktober 2019 mod Granada.

Tennis. Simona Halep er smittet med coronavirus. Rumæneren, der ligger nr. 2 på verdensranglisten, skriver i et opslag på Twitter, at hun på trods af sygdommen har det godt. »Jeg vil bare informere jer om, at jeg er testet positiv for covid-19. Jeg har isoleret mig selv derhjemme og er godt på vej til at komme mig, efter at jeg har haft milde symptomer. Vi kommer igennem det her sammen«, skriver hun. 29-årige Halep har vundet 22 WTA-titler i karrieren. Hun har vundet både French Open og Wimbledon, mens det i 2018 blev til en finaleplads i Australian Open. Her tabte hun til Caroline Wozniacki. Halep rejste ikke til USA for at deltage dette års i US Open på grund af bekymring for coronasmitte.

Fodbold. Coronakrisen fortsætter med at vokse hos Silkeborg IF. Lørdag kan superliganedrykkeren melde om yderligere tre positive coronatest i førsteholdstruppen, der i disse dage bliver mere og mere decimeret. De ramte er denne gang midtbanespilleren Stefán Teitur Thórdarson, reservemålmand Stan van Bladeren og holdleder Kasper Jensen. I alt er syv spillere, cheftræner Kent Nielsen og altså nu også en holdleder blevet smittet og sendt i karantæne. De første meldinger om coronasmittede indløb onsdag, hvor tre spillere, Svenn Crone, Pelle Mattsson og Jeppe Gertsen, var blevet testet positive. Fredag fulgte cheftræner Kent Nielsen og spillerne Rasmus Carstensen og Sebastian Jørgensen efter.

Fodbold. Efter en svingende periode har superliganedrykkeren Esbjerg tilsyneladende genfundet rytmen i den næstbedste række. Sidste weekends udesejr over Hobro blev lørdag fulgt op med en 3-1-sejr over en anden topbejler, FC Fredericia, i en forestilling, hvor finske Joni Kauko stod for to af esbjergensernes mål. Dermed overtager Esbjerg andenpladsen efter Viborg fra netop Fredericia.

Motorsport. Også i sæsonens 13. formel 1-grandprix må racerkøreren Kevin Magnussen finde sig i en startposition langt tilbage i feltet. Danskeren kom i sin Haas-racer ikke forbi Q1 i lørdagens kvalifikation på banen i Imola i Italien, hvor han blev noteret for 17.-bedste tid. Det var en smule dårligere end teamkollegaen Romain Grosjean, der også måtte se sig elimineret i første runde. Franskmandens tid rakte til en startposition som nr. 16. Der havde været dårlige tegn allerede under træningen tidligere på dagen, hvor kun én kører var langsommere end Magnussen. Mercedes-racerne starter søndag igen forrest, denne gang med Valtteri Bottas som nr. 1 og Lewis Hamilton som nr. 2.

Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix Clara Tauson, der her ses under French Open, har indtil videre haft en flot sæson 2020, selv om coronakrisen også har hård indflydelse på international tennis.

Tennis. Clara Tauson er færdig i ITF-turneringen W80 Tyler i Texas, USA. Danskerens anden kamp fredag lokal tid resulterede i et kvartfinalenederlag, da Tauson tabte 3-6, 5-7 til amerikaneren Ann Li, som er nr. 112 i verden. Kampen varede 1 time og 33 minutter, og dermed nåede Tauson op på næsten fem timers tennis på samme dag. Nogle få timer forinden havde den 17-årige komet besejret førsteseedede Shelby Rogers i en forestilling, som tog mere end tre timer at få afviklet (5-7, 7-5, 6-3). Sejren over ranglistens nr. 58 var en stor skalp for Tauson, der i slutningen af september imponerede ved at kvalificere sig til anden runde af French Open i sin grand slam-debut på seniorniveau.

Fodbold. Superliganedrykkeren Hobro IK har skrevet kontrakt med den tidligere Sønderjyske- og FC København-spiller Danny Amankwaa. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Den rapfodede offensivspiller har skrevet under på en aftale, der gælder for resten af året. 26-årige Amankwaa kommer til på en fri transfer.

Fodbold. Island har sat al idræt på pause i kampen mod coronavirus. Tiltaget, der gælder frem til 17. november, betyder blandt andet, at fodboldligaerne stoppes før tid. Det har Det Islandske Fodboldforbund besluttet, skriver det på sin hjemmeside. »Det er en tung beslutning, men det er nødvendigt for fodboldens interesser«, skriver forbundet. I mændenes bedste liga bliver Valur kåret til national mester, da holdet fører ligaen med 44 point efter 18 kampe. Med fire runder igen er der otte point ned til FH Hafnarfjordur på andenpladsen. Hos kvinderne er Breidablik kåret som mester.