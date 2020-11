20-årig norsk målkonge understreger vildt niveau med to træffere på udebane

CHAMPIONS LEAGUE Onsdagens kampe GRUPPE E Chelsea-Rennes 3-0 (2-0)

1-0 Timo Werner (10, str.), 2-1 Timo Werner (41, str.), 3-0 Tammy Abraham (50)

Sevilla-Krasnodar 3-2 (1-2)

0-1 Magomed-Shapi Suleymane (17), 0-2 Marcus Berg (21), 1-2 Ivan Rakitic (42), 2-2 Youssef En-Nyseri (69), 3-2 Youssef En-Nyseri (72) GRUPPE F Zenit-Lazio 1-1 (1-0)

1-0 Alesandr Yerokhin (32), 1-1 Felipe Caiceco (82)

Club Brugge-Dortmund 0-3 (0-3)

0-1 Thorgan Hazard (14), 0-2 Erling Braut Haaland (19), 0-3 Erling Braut Haaland (32) GRUPPE G Barcelona-Dinamo Kijev 2-1 (1-0)

1-0 Lionel Messi (5, str.), 2-0 Gerard Piqué (65), 2-1 Viktor Tsigankov (75)

Ferencvaros-Juventus 1-4 (0-1)

0-1 Alvaro Morata (7), 0-2 Alvaro Morata (60), 0-3 Paulo Dybala (73), 0-4 Lasha Dvali (81, selvmål), 1-4 Franck Boli (90) GRUPPE H Basaksehir-Manchester U. 2-1 (2-1)

1-0 Demba Ba (13), 2-0 Edin Visca (40), 2-1 Anthony Martial (43)

RB Leipzig-Paris S-G 2-1 (1-1)

0-1 Ángel Di María (6), 1-1 Christopher Nkunku (42), 2-1 Emil Forsberg (57, str.) Vis mere

Fodbold. Den unge norske angriber Erling Braut Haaland gjorde sig onsdag aften igen godt bemærket, da han med Dortmund på udebane vandt 3-0 over Club Brugge i Champions Leagues gruppe F. Haaland, der i forrige sæson fik det store internationale gennembrud hos Salzburg i Champions League, scorede to gange før pausen, og nordmanden har nu scoret fire gange i de tre første gruppespilsrunder. Dortmund fører gruppen.

Fodbold. Manchester United har det ikke let hjemme i Premier League, og selv om holdet ellers er startet stærkt i Champions League, kom storklubben onsdag aften ned på jorden. I Istanbul mødte den norske manager Ole Gunnar Solskjærs mandskab i gruppe H Basaksehir, og det sluttede overraskende 2-1 til hjemmeholdet. En tidligere profil i engelsk fodbold, angriberen Demba Ba, bragte det tyrkiske hold i spidsen i første halvleg, da et stort United-forsvarskiks gav ham frit løb. En ny brøler udløste endnu en scoring af Basaksehir, inden Anthony Martial op til pausen fik reduceret. Efter en times spil kom Paul Pogba og Edinson Cavani på banen for United, men det ændrede ikke det store i gæsternes spil. En anden tidlig kamp, gruppe F-opgøret Zenit-Lazio, sluttede 1-1.

Tennis. ATP Tourens flittigste vinder i 2020, russiske Andrey Rublev, strøg hurtigt gennem sin 2. runde-kamp ved Paris Masters, da han onsdag aften vandt 6-1, 6-2 over Moldovas lucky loser Radu Albot. I næste runde skal 5.-seedede Rublev møde enten den schweiziske veteran Stan Wawrinka eller USA’s Tommy Paul. Den 23-årige russer står nu som den eneste noteret for 40 sejre i sæsonen.

Foto: Lars Poulsen Jess Thorup fik en sejr i sin første FCK-kamp, men det holdt hårdt.

Jess Thorup fik en sejr i sin første FCK-kamp, men det holdt hårdt. Foto: Lars Poulsen

Fodbold. I Jess Thorups første kamp som cheftræner for FC København gjaldt det onsdag aften pokalkampen mod Avarta fra Rødovre. Det endte med en 2-1-sejr til FCK, der dog misbrugte et hav af chancer undervejs, selv om Thorup gav spilletid til mange af truppens bedste spillere. Viktor Fischer scorede begge FCK-mål, mens Mads Walter bragte Avarta foran 1-0 i Parken. Og der var plads til forbedringer, erkender Thorup. »Jeg så mange gode præstationer, og jeg synes, der er meget godt tage med fra kampen. Men jeg fik selvfølgelig også set nogle ting, som vi skal hjem og tale om og arbejde videre med«, siger Thorup til sin klubs hjemmeside.

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix Rafael Nadal kom som så mange gange tidligere i problemer efter skiftet fra grus til et hurtigere underlag. Rutinen bar ham dog igennem onsdag aften ved Paris Masters.

Rafael Nadal kom som så mange gange tidligere i problemer efter skiftet fra grus til et hurtigere underlag. Rutinen bar ham dog igennem onsdag aften ved Paris Masters. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Tennis. I Paris Masters var det onsdag aften Rafael Nadals tur til at træde ind i turneringen og det til et 2. runde-møde med sin 39-årige landsmand Feliciano Lopez. Veteranen gjorde det uhyre svært for den topseedede at komme videre, men det lykkedes efter tre tætte sæt, 4-6, 7-6, 6-4. Dermed har spanieren som den fjerde spiller i historien rundet 1.000 sejre på ATP Touren. Kampens svingende kvalitet var et lidt typisk mønster for Nadal, når han har forladt sine elskede grusbaner og skal til at spille på et andet underlag, i dette tilfælde indendørs hard court. I næste runde venter australske Jordan Thompson.

Antidoping. Den tidligere Liverpool-forsvarer Mamadou Sakho får nu en undskyldning fra Det Internationale Antidopingagentur, Wada. Desuden kan den franske fodboldspiller se frem til at modtage erstatning fra Wada. Det skriver BBC, Sky Sports og flere andre medier. Det skyldes, at Sakho i 2016 blev straffet med en midlertidig karantæne på 30 dage efter en anklage om doping. Sakho, som i dag spiller for Crystal Palace, blev testet positiv for det fedtforbrændende stof higenamin i april 2016. Nu erkender Wada, at der var for stor uklarhed omkring stoffet i agenturets regler.

Fodbold. Diego Maradona er blevet opereret for en hjerneblødning. Indgrebet var vellykket og forløb som forventet. Det oplyser Maradonas læge, Leopoldo Luque, natten til onsdag dansk tid. »Det lykkedes os med succes at fjerne blodansamlingen. Den er under kontrol, og han vil forblive under observation«, siger Leopoldo Luque. Maradona, der netop er fyldt 60 år, blev mandag indlagt på et hospital i La Plata i Argentina med ’ukendte helbredsproblemer’. Han viste sig at have en blodansamling mellem kraniet og hjernen. En såkaldt subduralt hæmatom, der ifølge sundhed.dk forekommer hyppigst blandt ældre personer og blandt alkoholikere.

Håndbold. Casper U. Mortensen er igen ramt af en knæskade. Det meddeler den spanske storklub Barcelona på klubbens hjemmeside. Der er tale om en meniskskade i venstre knæ. Det vil inden for de kommende dage blive vurderet, om han skal gennemgå en operation.

Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix Belgiske Tim Wellens er i gang med en god Vuelta, hvor han nu står noteret for etapegevinster.

Belgiske Tim Wellens er i gang med en god Vuelta, hvor han nu står noteret for etapegevinster. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Cykling. Belgieren Tim Wellens (Lotto-Soudal) sluttede sin deltagelse i det lange udbrud på 14. etapes 204,7 i Vuelta a España af på perfekt vis, da han på den hidsigt stigende opløbsstrækning holdt sine fem ledsagere i den afgørende offensiv bag sig og sejrede foran canadieren Michael Woods (EF). Det var Wellens’ anden gevinst i den spanske rundtur, efter at han også slog til på 5. etape. Strabadserne medførte ingen ændringer i toppen af det overordnede klassement, idet alle de bedst placerede sammenlagt nåede til vejs ende med et minus på 3.44 minutter. Sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fører fortsat med 39 sekunder til ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) og 47 til englænderen Hugh Carthy (EF).

Cykling. Alexander Kamp (Trek) kommer ikke til at gennemføre etapeløbet Vuelta a España. Onsdag er den 26-årige dansker stået af cyklen og udgået af løbet, skriver feltet.dk ifølge Ritzau.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) holder fast i 12 værtslande til næste års udskudte EM-slutrunde. Det oplyser forbundet i en udtalelse til Sky Sports ifølge Ritzau. Det sker, efter at den franske avis Le Parisien tidligere på ugen skrev, at Uefa overvejede at lade Rusland få hele værtskabet efter en opblussen af coronavirus i flere europæiske lande. »Uefa har intentioner om at afholde EM efter det format og på de spillesteder, som blev bekræftet tidligere på året. Vi arbejder tæt sammen med værtsbyerne om forberedelserne«, skriver Uefa.

Håndbold. Det mandlige danske landshold skulle onsdag aften have spillet den første kamp i EM-kvalifikationen til EM 2022 i Ungarn og Slovakiet. Den kamp blev dog udskudt, da det schweiziske landshold ikke kunne overholde de schweiziske covid-19-regulativer. Nu har Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) meddelt, at kampen i stedet spilles torsdag aften, da det schweiziske landshold nu overholder både de hjemlige covid-19-regulativer og EHF’s restriktioner.

Fodbold. Den danske U21-landsholdsspiller Frederik Alves Ibsen er fortid i 1.-divisionsklubben Silkeborg IF til januar. Her skifter han til en ikke navngivet udenlandsk klub. Salget er dog betinget af, at han opnår arbejds- og opholdstilladelse i det land, som han skifter til. Det oplyser Silkeborg i en fondsbørsmeddelelse.