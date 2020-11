De danske verdensmestre scorer 40 mål og udraderer Finland i EM-kamp

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: Finland-Danmark (m) TV 2 Sport 11.55 Cykling: Vuelta a España, 17. etape 20.45 Fodbold: Parma-Fiorentina TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Manchester U. 18.30 Fodbold: Dortmund-Bayern M. TV3 Sport 14.05 MotoGP: GP Spanien, kvalifikation 16.00 Håndbold: Rostov-Team Esbjerg (k) 19.00 Dart: VM for hold 21.00 Fodbold: Paris SG-Rennes 23.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Reading-Stoke 16.00 Fodbold: Crystal Palace-Leeds 18.30 Fodbold: Chelsea-Sheffield United 21.00 Fodbold: West Ham-Fulham Xee 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Freiburg 6’eren 13.30 Fodbold: Tonbridge-Bradford Eurosport 1 12.00 Cykling: Vuelta a España, 17. etape 17.55 Sambobrydning: VM Eurosport 2 12.00/16.45 Kano 13.55 Cykelcross: EM 18.30 Fodbold: FC United-Doncaster TV 2 Sport X 09.25 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 14.00 Fodbold: Huesca-Eibar 16.15 Fodbold: Barcelona-Real Betis 18.30 Fodbold: Sevilla-Osasuna 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Cádiz

Håndbold. Danmarks verdensmestre havde ikke problemer med at besejre Finland i EM-kvalifikationen. Sejren i Helsinki lød på 40-22, og dermed har det danske mandskab fire point efter at det tidligere på ugen også blev til sejr over Schweiz. Højrefløj Johan Hansen blev dansk topscorer med 11 pletskud. Sidste landshold i Danmarks kvalifikationspulje er Nordmakedonien, og de to bedst placerede mandskaber kvalificerer sig til EM-slutrunden i 2022.

Fodbold. Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær fik en tiltrængt sejr, da det på Goodison Park blev 3-1 over Everton. Hjemmeholdet kom ellers bedst fra start, da Bernard med et fladt skud i det korte hjørne gjorde det til 1-0 i kampens 19. minut. Indenfor 7 minutter i 1. halvleg blev den portugisiske landsholdsspiller Bruno Fernandes Uniteds helt store helt med to scoringer, som sendte United på vinderkurs. Først headede Fernandes udligningen ind, og han gjorde det også til 2-1 med et skruet skud fra venstre side. Fernandes var også med i kampens sidste scoring, da han i dommerens overtid spillede indskiftede Edinson Cavani fri. Cavani scorede med en flad afslutning uden chance for Jordan Pickford i Verton-målet. Sejren i den vanskelige udekamp kom efter en skrækkelig uge for Manchester, der bød på et uventet nederlag til tyrkiske Basaksehir i Champions League – et nederlag der i engelske presse førte til spekulationer om Solskjærs fremtid som manager.

Håndbold. Viborgs mangedobbelte danske mestre er tilbage på 2. pladsen i den bedste række efter en knusende sejr over Randers HK. Jakob Vestergaards tropper vandt med hele 40-23 efter 22-11 pausen og kan dermed notere 10 sejre i 11 kampe i Bambusa Kvindeligaen. Det er kun overgået af Team Esbjerg, der har et point mere på førstepladsen. Landsholdstrioen Kristina Jørgensen, Line Haugsted og Maria Fisker scorede tilsammen 22 af Viborgs 40 mål.

Fodbold. Med en sejr på 3-0 over Freibrug rykkede RB Leipzig op på 1. pladsen i den tyske Bundesliga. Yussuf Poulsen spillede hele kampen for hjemmeholdet uden at komme på måltavlen. Dagens største sejr stod Union Berlin for, da holdet hjemme slog oprykkerne fra Arminia Bielefeld med 5-0. Hovedstadsmandskabet er nr. 4 i rækken og dermed væsentlig bedre placeret end bysbørnene fra Hertha på 12. pladsen. Hertha vandt dog 3-0 ude og Augsburg og fik sæsonens anden sejr.

Håndbold. Team Esbjergs danske mestre tabte i Champions League 28-24 ude til russiske Rostov Don. Det var vestjydernes fjerde nederlag i de seneste fem Champions League-kampe, og holdet er på 6. pladsen i gruppe A kun undegået af Krim Mercator og Bietigheim.

Fodbold. Real Madrids belgiske stjernespiller Eden Hazard er testet positiv for coronavirus, og han er dermed ikke med i søndagens ligakamp mod Valencia. Den positive test betyder også, at Hazard er tvivlsom til Belgiens Nations League-kamp 18. oktober med Danmark. Real Madrid oplyser ifølge Ritzau, at klubbens brasilianske spillere Casimero ligeledes er smittet med coronavirus. Både Hazard og Casimero var med i Real Madrids Champions League-kamp mod Inter i den forløbne uge, men nye test af samtlige Madrid-spillere og staben viste ikke yderligere smittetilfælde.

Motorsport. De to formel 1-grandprixer i Bahrain 29. november og 6. december vil blive afviklet for næsten tomme tribuner på grund af coronapandemien. De eneste tilskuere bliver en række medarbejdere fra sundhedssektoren og deres familier. De er specielt inviteret som en tak for deres indsats under coronakrisen.

Håndbold. Mikkel Hansen er ikke med i lørdagens EM-kvalifikationskamp mod Finland i Helsinki. PSG-spilleren har pådraget sig en mindre skade, og han er derfor skiftet ud af den danske trup. Lasse Andersson er ligeledes skiftet ud, og de to bagspillere erstattes af Nikolaj Markussen og Mathias Gidsel.

Fodbold. KRC Genk har kigget mod Holland for at finde afløseren for cheftræner Jess Thorup, som i mandags blev kapret af FC København. Fremover skal John van den Brom stå i spidsen for Genk, oplyser klubben. Han skifter fra FC Utrecht i Æresdivisionen og har fået en kontrakt med Genk frem til sommeren 2023.