Efter to kampe med stor succes er Brøndbys nye back ude i et år

Fodbold. Brøndbys nye venstreback, Blas Riveros, fik kun to kampe i denne sæson, pokalsejren over Ledøje-Smørum forleden og søndagens 3-1-sejr over OB i Superligadebut, hvor han scorede målet til 1-0. Den 22-årige fra Paraguay fik mandag resultatet af skanningen af søndagens knæskade, der bekræftede de værste anelser: Ledbånd og korsbånd er beskadiget, og efter en operation om 6-8 uger, når hævelsen er faldet, kan Blas Riveros se frem til en pause på op til et år. Blas Riveros var blandt andet udtaget til Paraguays to forestående VM-kvalifikationskampe mod Argentina ude 12. november og Bolivia hjemme 17. november.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix I sin Superligadebut mod OB blev Blas Riveros båret fra banen.

I sin Superligadebut mod OB blev Blas Riveros båret fra banen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fodbold. Kasper Schmeichel og seks andre landsholdsspillere med dagligt arbejde i engelske klubber kommer formentlig ikke med i landsholdets to kommende kampe i Danmark – testen mod Sverige i Brøndby på onsdag og Nations League-opgøret søndag i Parken mod Island. Det er opdaterede engelske coronarestriktioner i forhold til minksituationen i Nordjylland, der gør, at de danske spillere vil blive sat i karantæne ved genindrejse til England og dermed ikke vil kunne spille for deres klubber i en periode. Kasper Schmeichel siger til Sky Sports, at han håber, de britiske politikere vil ændre holdning.

»Det er en politisk beslutning, der ikke har meget ved videnskab at gøre«, siger Schmeichel og tilføjer: »Jeg håber, de kommer til fornuft og indser at vi (landsholdet, red.) er meget beskyttede og lever i en boble. Vi bliver testet hele tiden og jeg håber at kunne spille en eller to af vores kommende kampe«.

Danmark møder Belgien på udebane 18. november efter de to hjemmekampe – en kamp, som Schmeichel og de øvrige Englands-danskere uden problemer kan spille med i, såfremt de ikke har været i Danmark forinden. Landstræner Kasper Hjulmand har som følge af sagen udvidet landsholdstruppen med ni spillere – senest mandag middag, da også FCN’s Magnus Kofod Andersen og Oliver Abildgaard Nielsen fra russiske Rubin Kazan blev efterudtaget.

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho løfter sløret for, at Pierre-Emilie Højbjerg bliver i England i den kommende uge, men vil rejse til Belgien for at være med i Nations League-landskampen i næste uge. »Situationen er simpel. Han rejser ikke til testkampen mod Sverige og til Nations League-kampen (mod Island, red.) har han karantæne», siger Mourinho til Sky Sports og tilføjer: »Det er en løsning vi alle kan leve med«.

Fodbold. De nye britiske coronarestriktioner, der er truffet i forhold til den danske minksituation, kan også få indflydelse på Champions League-mødet mellem FC Midtjylland og Liverpool i Herning 9. december. Det skriver avisen Liverpool Echo ifølge Ritzau. Indrejsende fra Danmark til Storbritannien skal i karantæne, hvilket også vil ramme Liverpool-truppen. Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) coronaprotokoller giver mulighed for at afvikle kampen på neutral grund eller på en anden dato. FC Midtjylland vil overfor Ritzau ikke kommentere sagen.

Fodbold. Real Madrids 22-årige midtbanespiller Federico Valverde har pådraget sig en knoglebrud i højre ben, hvilket forventes at koste en pause på omkring en måned. Det har i første omgang betydet afbud til Uruguays to kommende VM-kvalifikationskampe mod Colombia og Brasilien.

Fodbold. Hoffenheim-spilleren Jaocb Brunn Larsen er testet positiv for coronavirus og er derfor tvivlsom deltager i U21-landsholdets EM-kvalifikationskamp mod Rumænien 17. november.

Håndbold. Vendsyssels kommende to kampe i den bedste række for kvinder mod Odense og Holstebro er udskudt. Det sker som følge af de skærpede restriktioner i Nordjylland, oplyser Divisionsforeningen Håndbold. Fra Mors-Thy, der har et hold i mændenes liga forlyder det, at klubbens tre kommende hjemmekampe vil blive spillet på Mors, der ikke er nedlukket. Tre spillere - Rasmus Bech, Frederik Tilsted og Mads Hoxer Hangaard – flytter midlertidigt fra Thy for at kunne spille. Derimod kan målmand Søren Pedersen med tre mindre børn ikke få en måneds fravær til at gå op i forhold til familien. »Det har vi som klub fuld forståelse for og bakker fuldstændigt op omkring. Det er klart, at spillerne virkelig ofrer sig her i og med, at de forlader deres familier i en måned. Det er klubben dem dybt taknemmelige for«, siger sportsdirektør Henrik Hedegaard i en pressemeddelelse.

Håndbold. Kulturministeriet har givet grønt lys til, at kampene i 1. division for både mænd og kvinder kan genoptages fra 20. november. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse. Rækkerne blev 29. oktober suspenderet, fordi 1. division ikke blev klassificeret som professionel sport. Derfor satte forsamlingsforbuddet på 10 en kæp i hjulet for afviklingen af kamp, skriver Ritzau.

Corona. Sportsklubberne i de syv stort det nedlukkede nordjyske kommuner skal have omfattende kompensation, mener Danmarks Idrætsforbund (DIF). Adm. direktør Morten Mølholm Hansen gør opmærksom på, at de professionelle klubber reelt er tvangslukkede, da myndighederne på det kraftigste opfordrer til, at man ikke bevæger sig ud af ens egen kommune. »Når vi snakker om tvangsnedlukninger, skal der tages højde for det i kompensationer. Kompensationer er ofte bedre, når der er tale om reel tvangsnedlukning, så det synes vi, at de skal tage i betragtning«, siger Morten Mølholm Hansen til Ritzau. I fredags blev det vedtaget, at berørte virksomheder i de syv kommuner kan blive kompenseret for faste udgifter til eksempelvis forsikringer, husleje, vand, varme og el.

Fodbold. Celta Vigo har fyret cheftræner Oscar Garcia. 1-1 i fredags mod oprykkerne fra Elche var syvende kamp i træk uden sejr for holdet, der ligger lige over nedrykningsstregen i La Liga.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp og Pep Guardiola fra Manchester City kritiserer Premeir League for kun at tillade tre udskiftninger per kamp i en sæson, der er komprimeret grundet coranapandemien og et EM tidligt i juni næste år. »I hele verden tillader man fem udskiftninger. I England føler man, at man har en særlig liga med kun tre udskiftninger, men vi beskytter ikke spillerne«, siger Pep Guardiola ifølge Ritzau. Klopp tilføjer: »Det (fem udskiftninger, red.) er ikke en fordel, men en nødvendighed, siger Klopp efter søndagens storkamp mod City. Her brugte Klopp to udskiftninger, Guardiola blot én«.

Fodbold. Mesterskabsfesten blev søndag lukket for Malmö FF’s mesterskabsvindere. Klubbens danske anfører, Anders Christiansen, blev efter søndagens kamp i den svenske liga nemlig testet positiv for coronavirus. Christiansen havde det ifølge klubben fint inden kampen, men følte sig efter sejren og guldjublen utilpas.