Engelsk fodboldboss træder tilbage efter at have kvajet sig over for det britiske parlament

Direkte sport i tv Tirsdag 10. november

TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 12.00 Bordtennis: VM Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Sofia Open (m)



Fodbold. Få timer efter en kontroversiel høring i det britiske parlament har 63-årige Greg Clarke taget konsekvensen af massiv kritik og er trådt tilbage som formand for Det Engelske Fodboldforbund (FA). »Mine uacceptable ord foran parlamentet var en bjørnetjeneste overfor vores spil og dem der ser, spiller, dømmer og administrerer det«, sagde en brødebetynget Clarke i forbindelse med sin fratræden. Da Greg Clarke stod over for parlamentet brugte han udtrykket ’farvede spillere’ og sagde blandt andet at asiater har andre karriereinteresser og at homoseksualitet er et livsvalg. Bestyrelsesmedlemmer Peter McCormick er udpeget som midlertidig formand for fodboldforbundet.

Tennis. 17-årige Holger Rune leverede en overraskelse, da han i en ITF-turnering i Valldoreix i Spanien besejrede den topseedede argentiner, 30-årige Marco Trungelliti. Efter næsten tre timer vandt verdens nummer 545 over nummer 249 med 4-6, 6-4, 6-4. Mens Holger Rune aldrig har været højere på verdensranglisten, var Trungelliti sidste år oppe som nummer 112. Der er en præmiesum på 15.000 dollar i grusturneringen, der rangerer på tredje niveau efter ATP- og Challenger-turneringer. I næste runde skal Holger Rune møde en russer, enten Ivan Gakhov (nr. 350) eller kvalifikationsspilleren Andrey Chepelev (nr. 671), der afvikler deres 1.-rundekamp onsdag. I en Challenge-turnering i Cary i USA vandt Mikael Torpegaard (nr. 198) 3-6, 6-4, 6-4 over den amerikanske wildcard-modtager William Blumberg og møder i 2. runde den topseedede brasilianer, Thiago Monteiro (nr. 84).

Håndbold. Trods føringer til Ribe-Esbjerg i størsteparten af kampen, var det GOG, der spillede sig i mændenes pokalsemifinaler. GOG vandt 34-33 efter forlænget spilletid i kampen mellem nummer to og næstsidst i ligaen. Skjern og Skanderborg mødes i endnu en pokalsemifinale senere i aften.

Fodbold. Randers FC er videre til pokalottendedelsfinalerne efter en sejr på 3-1 ude over Aarhus Fremad. Den 23-årige tyske angriber Bassala Sambou scorede to gange, mens 16-årige Filip Bundgaard slog sejren fast i slutfasen. B.93 er for første gang i fire år blandt de sidste 16 klubber efter en 4-1-sejr ude over ASA fra jyllandsserien. Oliver Carrara og 19-årige Hassan Elsayed scorede hver to gange for B.93.

Fodbold. Når AaB onsdag indtræder i DBU Pokalen i 3. runde med en udekamp mod AB fra 2.. division øst, må den fungerende cheftræner, Peter Feher se bort fra 7 spillere. Lucas Andersen, Jakob Ahlmann, Jacob Rinne, Oscar Hiljemark, Iver Fossum og Lukas Klitten er optaget af landsholdsopgaver, mens Magnus Christensen er skadet.

Fodbold. Landsholdstruppen har efter dagens positive coronatest og deraf følgende isolationer blandt spillere, landstræner og øvrigt personale fået endnu en overhaling. 7 nye spillere er indkaldt. Af disse har kun AaB’eren Jakob Ahlmann A-landskampe på cv’et. De øvrige nye er Patrick Mortensen (AGF), Andreas Maxsø (Brøndby), Alexander Bah (Sønderjyske), Carlo Holse (Rosenborg), Thomas Mikkelsen (Lyngby) og Jesper Lindstrøm (Brøndby).

22-årige Alexander Bah kan blive den første spiller udviklet hos Superligaens øjeblikkelige tophold Sønderjyske, der få debut på A-landsholdet. »Det er stort. Jeg er meget glad, og jeg er utrolig stolt af at være udtaget. Nu skal jeg over at lære de andre at kende og lære landsholdets måde at spille fodbold på, og hvis der bliver brug for mig, er jeg klar til at gribe chancen. Det er derfor, jeg er med«, siger Alexander Bah til Sønderjyske hjemmeside.





Fodbold. Der er udsigt til, at en lang række spillere i de 8 kommende dage, hvor der afvikles mere end 70 landskampe i europæisk regi, får registreret deres første landskamp på cv’et. Stort set samtlige europæiske landshold er på den ene eller anden måde berørt af corona. Hos Italien er landstræner Roberto Mancini testet positiv og der er allerede indtruffet ti afbud til truppen. Tre klubber – Roma, Lazio og Fiorentina – må som følge af restriktioner slet ikke sende deres spillere på landsholdsopgaver, skriver Gazzetta dello Sport. Fra Tyskland forlyder det, at landstræner Joachim Löw mandag blot rådede over otte spillere til træning. De to stormagter har henholdsvis 7 og 5 mulige debutanter i deres trupper. I den danske landsholdstrup er der hele 9 mulige debutanter.

Fodbold. Også i den østrigske klub RB Salzburg er der coronakaos. Efter stribevis af positive test blandt spillere i weekenden forbød klubben sine spillere at rejse ud til landskampe. Mandag er seks spillere, der var positive i weekenden, så testet negative. RB Salzburg meddeler, at de føler sig til grin, når de ikke kan stole på de test, myndighederne analyserer.

Håndbold. Landstræner Jesper Jensen har udtaget de 16 spillere, der skal i aktion for Danmark ved kvindernes EM fra 3. december. »Det er en gruppe af spillere, der kollektivt fungerer godt sammen både spillemæssigt og socialt. Samtidig er det også en trup, hvor vi ser mange individuelle kvaliteter hos hver enkelt. Det er en god blanding af rutinerede kræfter og ungdommeligt gåpåmod«, siger landstræneren.

Svømning. Den næstsidste indledende match i ISL-stævneserien i Budapest bød på præstationer i verdensklasse. Den 40-årige brasilianer Nicholas Santos var i 50 meter butterfly med 21,75 sek. blot 3 hundrededel fra sin egen verdensrekord fra 2018, og i 100 meter brystsvømning tog tyrken Emre Sakci med 55,74 sek. europarekorden fra hviderusseren Ilya Shymanovich, der med 55,83 sek. også var under sin egen nu tidligere rekord. Pernille Blume bidrog med 52,04 sek. på tredjeturen til Energy Standards sejr i både 4x100 meter for mixed hold og selve matchen. Iron blev nummer tre i matchen, hvor Emilie Beckmann i løbet af de to dage satte sine bedste tider ved ISL i alle sine fire starter. Både Energy Standard og Iron har kvalificeret sig til weekendens semifinaler, og afslutning på den sidste indledende match i eftermiddag afgør, om også NY Breakers med Signe Bro i truppen kommer videre.

Håndbold. Nykøbing Falster Håndboldklub har forlænget aftalen med cheftræner Jakob Larsen til 2022. Nykøbing Falster ligger aktuelt på femtepladsen i kvindernes liga.

Fodbold. Tre skader har gjort plads til Borussia Dortmunds 17-årige midtbanespiller Jude Bellingham i den engelske landsholdstrup for første gang. England møder Irland i en test torsdag, inden der er Nations League mod Belgien og Island på programmet.

Fodbold. Den tidligere FC København-manager Ståle Solbakken vender snart tilbage til Danmark fra Norge. Det siger han i en podcast med mediet Hamar Arbeiderblad, skriver VG. »Hustru og datter bor jo der, og det er vel der, vi kommer til at opholde os«, siger Solbakken om sit tilhørsforhold til Danmark. I podcasten afviser Solbakken fortsat at kommentere den bratte afsked med FCK. »Jeg vil udtale mig, når den tid kommer«, siger han og tilføjer om fyringen: »Jeg skal fortsat tælle til ti«.

Cykling. Efter en grotesk coronaplaget landevejssæson med gevinsten i klassikeren Lombardiet Rundt og en 6. plads i Giro d’Italia slutter den 35-årige dansker Jakob Fuglsang (Astana) som bedste dansker som nummer 5 på verdensranglisten, hvor Vuelta a España-vinder, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ligger øverst.