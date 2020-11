Ydmygede tyskere oplever ny skuffelse, der kunne være blevet endnu større

Direkte sport i tv Lørdag 21. november TV 2 16.15 Håndbold: KIF Kolding-Aalborg (m) TV 2 Sport 12.55 + 18.55 Tennis: ATP Finals (m) TV3+ 18.30 Fodbold: Tottenham-Manchester City TV3 Sport 13.00 Fodbold: Silkeborg-Helsingør 15.30 Fodbold: Hoffenheim-VfB Stuttgart 18.30 Fodbold: Frankfurt-RB Leipzig 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Dortmund 22.30 Dart: Grand Slam TV3 Max 11.00 Håndbold: Dun. Braila-Viborg (k) 13.30 Fodbold: Newcastle-Chelsea 16.00 Fodbold: Aston Villa-Brighton 18.30 Håndbold: Bergischer-Berlin (m) 21.00 Fodbold: Manchester United-West Bromwich Xee 15.30 Fodbold: Bayern München-Werder Bremen Eurosport 1 10.05 + 13.05 Alpint: World Cup 14.15 Svømning: International League 16.00 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Northern Ireland Open Eurosport 2 11.20 Freestyle: World Cup 13.45 Snooker: Northern Ireland Open TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Levante-Elche 16.15 Fodbold: Villarreal-Real Madrid 18.30 Fodbold: Sevilla-Celta Vigo 21.00 Fodbold: Atl. Madrid-Barcelona Vis mere





Fodbold. Efter midtugens ydmygende 6-0-nederlag mod Spanien oplevede Bayern Münchens tyske landsholdsspillere en ny skuffelse, da topholdet efter fem Bundesligasejre i træk overraskende måtte nøjes med 1-1 mod Werder Bremen. Målmanden Manuel Neuer forhindrede endda den første Werder-sejr over Bayern i 23 kampe med dels en forrygende dobbeltredning i første halvleg og en afgørende parade, da Joshua Sargent var alene igennem i slutminutterne.

Svømning. Caeleb Dressel førte an, da der blevet leveret verdensrekorder på stribe på førstedagen af finalen ved ISL i Budapest. Amerikaneren satte verdensrekord i 100 m medley i semifinale, og i finalen satte han inden for 40 minutter verdensrekord i både 100 m butterfly med 47,78 sek. og 50 m fri med 21,71 sek. Desuden satte han med 45,18 sek. amerikansk rekord i 100 m fri på førsteturen af Cali Condors holdkap, der med 3.02,78 min. svømmede under Ruslands verdensrekord i 4x100 m fri, men med fire forskellige nationaliteter på holdet er verdensrekorden ikke officiel. Cali Condors kvinder satte også verdensrekord i kvindernes 4x100 m medley, og med et rent amerikansk hold bestående af Olivia Smoliga, Lilly King, Kelsi Dahlia og Erika Brown er det en gældende rekord. Det samme er den verdensrekorden i 100 m rygcrawl, russeren Kliment Koleshnikov satte på førsteturen af mændenes 4x100 medley, hvor Energy Standard med 3.18,28 min. også med et hold af blandede nationaliteter var under verdensrekorden. Pernille Blumes eneste indsats på førstedagen var i 4x100 m, hvor hun med 51,59 sek. svømmede sin hurtigste tid i år og bidroig til Energy Stanards sejr. Cali Condor fører dog med 267 point foran Energy Standard med 239,5, mens London Roar og LA Current kæmper om tredjepladsen.

Golf. Joachim B. Hansen er ét slag fra førstepladsen, når han søndag spiller med i førerbolden ved finalerunden i Joburg Open. Den 20-årige Wilco Niehaber, hvis bedste placering i en European Tour-turnering er en 6.-plads fra tidligere i år, tog føringen med tre birdies i træk på 12.-14. hul, efter Joachim B. Hansen i en forrygende stime havde lavet en eagle og fire birdies på hullerne 4-9, der kortvartigt gav ham en føring på 2 slag. På 12. hul endte hans drive så tæt på et træ, at han måtte droppe et slag bagud, hvilket kostede dagens eneste bogey. Joachim B. Hansens hidtil bedste resultat er en 2.-plads fra sidste år.

Amerikansk fodbold. Den eneste dansker i NFL er fyret, skriver amerikanske journalister på Twitter. New England Patriots har fyret fynboen Hjalte Froholdt for at gøre plads til en anden spiller i truppen. Runningbacken Sony Michel er klar igen efter en skade, og det har jobbet for Froholdt, der på det seneste stort set ikke har været benyttet.

Fodbold. Andreas Christensen så hele kampen fra sidelinjen, da Chelsea på et selvmål af Federico Fernandez og en scoring af Tammy Abraham vandt 2-0 på udebane over Newcastle.

Fodbold. Silkeborg fik et enkelt point, men en skidt optakt til topkampen mod Viborg på torsdag, da det blev 3-3 i en topunderholdende hjemmekamp mod FC Helsingør. Mads Kaalund bragte Silkeborg foran for første gang efter 3 minutter, inden Jonas Henriksen udlignede med en fremragende helflugter. Anders Kryger scorede sit første mål for Silkeborg til endnu en føring, som Jeppe Kjær udlignede. Efter 87 minutter var det Sebastian Jørgensen, der med et imponerende energimål gav Silkeborg den tredje føring, men da FC Helsingør-målmanden Kevin Stuhr Ellegaard gik med frem til et hjørnespark i overtiden, fik Jeppe Kjær snittet bolden i mål med hovedet, da Oscar Hedman boksede ved siden af indlægget fra indskiftede Carl Lange.

Fodbold. Med sine 14 mål i 11 kampe i Champions League har Erling Braut Haaland fået en forrygende gennembrud de seneste 14 måneder, og nu har den 20-årige nordmand fået et håndgribeligt bevis på sit talent. Haaland har modtager Golden Boy-prisen, som den italienske sportsavis Tuttosport har uddelt til Europas største talent under 21 år for første gang med Ansu Fati (Barcelona), Mason Greenwood (Manchester United) og Alphonso Davies (Bayern München) som andre kanidater.

Golf. Efter Emily Kristine Pedersens unikke uge i Saudi-Arabien er der også medgang for de danske golfspillere i USA. Både Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen klarede cuttet i LPGA-turneringen Pelican Women’s Championship, hvor de halvvejs gennem turneringen ligger side om side på en delt 37.-plads. I PGA-turneringen RSM Classic er også Sebastian Cappelen med i weekenden i kraft af en 54.-plads.

Fodbold. Kriminelle hackere har på avanceret vis forsøgt at få adgang til Manchester Uniteds it-systemer, skriver klubben i en pressemeddelelse. »Klubben har handlet hurtigt for at stoppe angrebet og samarbejder nu med eksperter for at undersøge episoden og minimere it-problemerne. Vores it-beskyttelsessystem blev opmærksom på angrebet og lukkede de ramte systemer ned for at begrænse skaden og beskytte data«, skriver Manchester United.